Lễ cưới ngọc nữ Thái Lan

Ngày 17/4, trang Thairath đưa tin cặp sao hạng A nổi tiếng nhất Thái Lan là Yaya Urassaya và Nadech Kugimiya đã tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống tại tỉnh Khon Kaen, Isan. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò khi đóng chung trong bộ phim Chuyện tình hoàng tử phát sóng năm 2010 và luôn là hai nghệ sĩ có mối quan hệ bền chắc đáng ngưỡng mộ của giới giải trí xứ Chùa Vàng. Tháng 6/2023, Nadech Kugimiya đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái lâu năm thành công. Hôn lễ của cả hai được hàng triệu người hâm mộ chờ đón. Hai nghệ sĩ sẽ tổ chức thêm lễ cưới tại Na Uy, quê nhà cô dâu và Bangkok - thành phố nơi họ đang sinh sống và làm việc.

Theo nghi lễ truyền thống, tại lễ rước dâu, nhà trai sẽ mang sính lễ tới nhà gái. Ngoài ra, chú rể còn phải thể hiện những điệu nhảy múa nhẹ để thể hiện niềm vui cưới được người mình thương.

Nghi thức buộc chỉ cổ tay mang ý nghĩa cầu may mắn, chúc phúc hôn nhân cho đôi trẻ. Cha mẹ hai bên sẽ dặn dò cả hai về đạo làm vợ chồng con cái.

Trong hôn lễ, nam diễn viên Nadech Kugimiya đọc lời tuyên thệ với phong cách hài hước nhưng vẫn rất chân thành: "Nguyện rằng anh yêu vợ hết lòng, yêu đến mức quên luôn cả mật khẩu ATM. Nguyện rằng anh sợ vợ còn hơn sợ ma, sợ hơn cả hóa đơn thẻ tín dụng, chỉ cần nhìn mặt vợ là tim đập nhanh như gặp chủ nợ. Ra ngoài cứ mỗi 5 phút phải nhớ đến vợ một lần, nếu không nhớ thì tiền trong ví anh bay hết. Nếu dám nhìn trộm gái xinh mặc váy ngắn, mong cho mắt anh lập tức bị mù. Nếu có người đến bắt chuyện, mong cho tai anh lập tức bị điếc".

Không những thế, nam diễn viên còn tính đến việc nếu anh có nghĩ đến chuyện ngoại tình sẽ bị trừng phạt bằng cách "Mong cho anh bị đau bụng giữa trung tâm thương mại, không bao giờ kịp chạy vào nhà vệ sinh". Nam diễn viên cũng hứa: "Lương vừa vào tài khoản, nguyện tự động chạy sang tài khoản của vợ, chỉ để lại cho anh tiền ăn mì gói là đủ". Anh còn ví tình yêu của mình với bà xã Yaya là "như xôi nếp nằm trong ống tre, luôn gắn bó với nhau".

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đã ở bên nhau suốt 15 năm kể từ khi nữ diễn viên mới bước chân vào giới giải trí. Họ đều là nghệ sĩ độc quyền của đài CH3, Thái Lan, hợp tác với nhau trong nhiều tác phẩm sau đó nảy sinh tình cảm.

Cả hai tiếp tục bên nhau trong Trang trại tình yêu, Trò chơi tình yêu (2011), Trái tim người thừa kế (2012), Ánh dương tình yêu (2014), Sự hoán đổi diệu kỳ (2017), Duyên trời định (tên khác Sứ mệnh và con tim), Thước vải se duyên (2022). Tới năm 2019, hai diễn viên mới công khai tình cảm trước người hâm mộ trong concert cá nhân.

Theo Daradaily, Yaya và Nadech đều là ngôi sao 9X nổi tiếng nhất Thái Lan với mức cát-xê thuộc hàng khủng. Hai diễn viên gặt hái được nhiều giải thưởng diễn xuất quan trọng, sở hữu nhiều tác phẩm không chỉ nổi tiếng ở Thái Lan mà cả ở châu Á. Họ là "vua và nữ hoàng quảng cáo", nắm trong tay hàng chục hợp đồng với các thương hiệu lớn. Giá trị thương mại của cả hai tăng cao khi song hành cùng nhau.

Bên cạnh đó, cả Nadech và Yaya đều có cuộc sống đời tư ít scandal, luôn thân thiện với người hâm mộ và truyền thông. Do đó, hai diễn viên có lượng người theo dõi trên trang Instagram thuộc top cao nhất trong showbiz Thái Lan.