Hồ Ngọc Hà: 'Tôi ủng hộ Subeo có bạn gái, như đàn ông trưởng thành'

Hôm 17/4, Hồ Ngọc Hà bày tỏ về Subeo cũng như mối quan hệ của con trai đầu lòng với bạn gái được chú ý gần đây. "Tôi hoàn toàn ủng hộ con có bạn gái, như người đàn ông trưởng thành thực sự, không có vấn đề gì cả", ca sĩ cho biết.

Theo Hồ Ngọc Hà, cô và Kim Lý thường xuyên đi ăn, trò chuyện với Subeo cũng như bạn gái của cậu. Dù thuộc hai thế hệ, vợ chồng cô có cùng gu âm nhạc với các con. Cô mừng vì đồng điệu với các con và gia đình có sự kết nối chặt chẽ. Đó là điều cô rất tự hào.

Subeo và bạn gái khi dự sự kiện của mẹ hôm 12/4.

"Trong tương lai, chẳng ai biết mối quan hệ sẽ như thế nào, các bạn sẽ gìn giữ ra sao. Bây giờ chúng ta cứ vui, thoải mái ngày nào hay ngày đó. Với tôi, còn được quan tâm con là đã hạnh phúc rồi", Hồ Ngọc Hà cho biết.

Cô cảm ơn sự quan tâm của khán giả dành cho các con nhưng mong mọi người đừng áp đặt hay bình luận tiêu cực. Theo ca sĩ, Subeo và bạn gái đều đang ở độ tuổi đi học, chưa thể quen và chắt lọc những ý kiến trên mạng nên mong mọi người chỉ dành những lời yêu thương, ngọt ngào cho các con.

Trước đó, Subeo được chú ý khi nắm tay bạn gái đến chúc mừng mẹ ra mắt thương hiệu thời trang riêng hôm 12/4. Chàng trai 16 tuổi khoác túi cho bạn gái, nắm tay cô gần như mọi lúc. Subeo còn giới thiệu bạn gái với mẹ và một số nghệ sĩ là bạn thân của mẹ có mặt tại sự kiện, trong đó có người mẫu Lê Thúy và diễn viên Thúy Ngân.

Subeo nắm tay bạn gái đến chúc mừng mẹ. Video: ChumChum

Hồ Ngọc Hà được khen khéo ứng xử với Subeo và bạn gái của con tại sự kiện. Nhận thấy quý tử cùng cô bạn bị lẫn vào đám đông, Hà Hồ nhanh chóng chạy đến giúp các con tìm lối đi và sắp xếp chỗ ngồi phù hợp.

Dù bận rộn tiếp đón khách mời, Hồ Ngọc Hà vẫn dành thời gian trò chuyện với cặp tuổi teen để giúp cả hai thấy thoải mái. Trước khi trở về vị trí theo kịch bản chương trình, ngôi sao 42 tuổi vỗ nhẹ lưng con trai, thể hiện tình cảm cũng như động viên cậu nhóc.

Subeo, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đôla, ở tuổi 16.

Subeo sinh năm 2010, là con trai Hồ Ngọc Hà với chồng cũ - doanh nhân Cường Đôla. Cậu nhóc tên thật Nguyễn Quốc Hưng, tên tiếng Anh là Henry, hiện cao trên 1,8 m. Từ nhỏ, rich kid đã theo học tại các trường quốc tế hàng đầu, sớm nói thành thạo tiếng Anh. Tháng 8/2025, Subeo được bố cho thực tập nhiều vị trí tại công ty gia đình trong hai tuần cuối của kỳ nghỉ hè trước khi lên cấp 3.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ), khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Năm 2004, cô ra album đầu tay24 giờ 7 ngàydo nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp nhạc sĩ Đức Trí qua loạt hit:Đêm nghe tiếng mưa,Giấc mơ chỉ là giấc mơ,Và em đã yêu. Khi hợp tác Nguyễn Hồng Thuận và Dương Khắc Linh, cô có thêm nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad tới dance, EDM. Ngoài ca hát, người đẹp làm huấn luyện viên các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor. Năm 2020, Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn sau ba năm hẹn hò, đón cặp song sinh một trai, một gái.