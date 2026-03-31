Bị chửi mắng khi đóng người mẹ đáng ghét nhất màn ảnh, Quách Thu Phương nói gì?

Trở lại màn ảnh nhỏ với hình ảnh hoàn toàn khác trước, NSƯT Quách Thu Phương đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp đảm nhận những vai phản diện gai góc. Đặc biệt, nhân vật bà Dung trong Bước chân vào đời đã khiến khán giả “tức sôi máu”, thậm chí không ít người thừa nhận “muốn tắt tivi” mỗi khi nhân vật này xuất hiện.

Trong phim, bà Dung là một người mẹ giàu có nhưng nặng tư tưởng phong kiến, khắt khe với chuyện “môn đăng hộ đối”. Ngay từ đầu, bà đã thể hiện sự khinh miệt với Thương (Quỳnh Kool) - cô gái có hoàn cảnh khó khăn đang yêu con trai mình. Cao trào được đẩy lên khi bà trực tiếp tìm đến phòng trọ, buông những lời lẽ cay nghiệt, xúc phạm và áp đặt.

Không dừng lại ở đó, bà Dung còn đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi tố cáo Minh - em trai Thương - lấy cắp tiền, đồng thời ép Thương phải chia tay con trai mình mới rút đơn. Chuỗi hành động dồn dập, lạnh lùng và đầy tính toán khiến nhân vật trở thành một trong những bà mẹ “đáng ghét” nhất màn ảnh hiện tại.

“Tôi bị khán giả chửi mắng, nói sẽ bị ‘nghiệp quật’”

Chính sự “quá đáng” của bà Dung đã kéo theo làn sóng phản ứng dữ dội từ khán giả, và người trực tiếp hứng chịu không ai khác chính là NSƯT Quách Thu Phương.

Chia sẻ với VOV.VN, nữ nghệ sĩ cho biết: “Thật ra tôi nhận được rất nhiều phản hồi, rất, rất nhiều. Từ khi các tập từ 11 trở đi lên sóng, lượng tương tác tăng mạnh. Có tối tôi gần như không dám bật điện thoại; sáng hôm sau mở ra thì thông báo dồn dập. Khi vào các nền tảng mạng xã hội, gần như tôi bị tràn ngập trong bình luận”.

NSƯT Quách Thu Phương

Không chỉ dừng lại ở góp ý, nhiều bình luận mang tính công kích nặng nề. “Trong đó có đủ kiểu ý kiến, từ mắng chửi, nhận xét cay nghiệt đến những lời đánh giá khá nặng nề. Nhiều người có xu hướng đánh đồng giữa nhân vật và cá nhân tôi, nên mọi thứ bị đan xen, tạo ra rất nhiều cảm xúc. Có những câu đọc lên khiến tôi cũng chạnh lòng”, chị chia sẻ

Những lời lẽ mà chị nhận được không hề dễ nghe: “Nhìn mặt cái con này điêu lắm”, “con này rồi sẽ bị nhập quật”, “con này mà gặp ở ngoài đời là phải cho ăn mắm tôm”… Thậm chí có người còn nói: “rồi sẽ bị nghiệp”, “sẽ bị quả báo”, hay suy diễn rằng nhân vật trên phim cũng chính là con người ngoài đời của chị.

“Có rất nhiều câu nói như thế, thậm chí còn nặng nề hơn nữa. Nhưng khi đọc những bình luận đó, tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn”, Quách Thu Phương nói.

Dù vậy, nữ nghệ sĩ cho biết chị đã lường trước điều này. “Với một nghệ sĩ, việc chịu áp lực là điều đã xác định ngay từ khi bước vào nghề. Khi nhận một vai diễn mang tính cách không thiện cảm, thậm chí đứng về phía ‘ác’, thì chắc chắn sẽ không được khán giả yêu mến. Vì vậy, việc nhận về những lời lẽ nặng nề dành cho nhân vật là điều tôi đã lường trước”.

Không coi đó là áp lực tiêu cực, NSƯT Quách Thu Phương nhìn nhận phản ứng của khán giả như một tín hiệu tích cực. “Một phần, tôi cũng muốn cảm ơn khán giả Việt rất nhiều, vì hiện nay mọi người đã quay lại yêu phim Việt. Khi mình bỏ tâm sức, toàn tâm toàn ý cho nhân vật, và khán giả cũng theo dõi, phản ứng mạnh mẽ như vậy, thì đó cũng là dấu hiệu cho thấy mình đã làm được điều gì đó”.

Chị ví hành trình làm phim như một quá trình gieo trồng: “Với cả ê-kíp, khi mọi người đã bỏ ra công sức ngày đêm, thì giống như ‘trồng cây’, đến ngày ‘hái quả’. Dù ‘quả’ này có thể hơi chua chát một chút, nhưng tôi nghĩ đó vẫn là một thành quả, và tôi cảm thấy hạnh phúc”.

“Càng về sau, bà Dung càng cực đoan và khiến khán giả ghét hơn”

Theo Quách Thu Phương, bà Dung không phải kiểu nhân vật “ác” đơn giản, mà là một người mẹ có nội tâm phức tạp, càng về sau càng đẩy sự cực đoan lên cao.

“Đối với nhân vật, khi biên kịch và tác giả đã xây dựng một ‘lõi’ ban đầu, thì từ đó diễn viên sẽ phát triển thêm. Có thể hình dung kịch bản như một bộ khung xương, còn chúng tôi sẽ ‘đắp thêm thịt’ để nhân vật hoàn chỉnh hơn. Mỗi người có suy nghĩ và chính kiến riêng nên cách thể hiện cũng khác nhau”.

Với riêng mình, chị luôn đặt mục tiêu rõ ràng: “Khi nghiên cứu kịch bản, tôi luôn mong mỗi nhân vật đều truyền tải một thông điệp hay bài học nào đó đến cuộc sống. Bởi nghệ thuật vốn phản ánh hiện thực, thậm chí những gì trên phim đôi khi còn nhẹ nhàng hơn so với đời sống bên ngoài”.

Chính vì vậy, bà Dung được xây dựng với một lập trường rõ ràng ngay từ đầu. “Khi đã lựa chọn hành động như vậy thì nhân vật cũng phải chấp nhận cái giá phải trả. Với bà Dung, bà ấy phải chịu trách nhiệm và đối diện với hậu quả”.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, càng về sau, nhân vật sẽ còn khiến khán giả “khó chịu” hơn nữa. Khi con trai bỏ đi, bà Dung thực chất rất buồn và đau khổ, luôn lo lắng, thương con. Tuy nhiên, bà lại lựa chọn cách thể hiện cứng rắn đến cực đoan.

“Bà rất thương con, rất lo lắng, nhưng lại cứng rắn đến mức không gọi điện cho con về. Bà nghĩ rằng nếu gọi thì nó sẽ được đà, sẽ làm thay đổi mọi thứ và bà không muốn như thế. Bà nhất định không gọi, vì tin rằng con sẽ phải tự về, bà sẽ có cách của mình”, chị chia sẻ.

Đỉnh điểm là khi bà Dung sử dụng “khổ nhục kế” để đạt mục đích. “Có những tình huống mà tôi nghĩ khán giả theo dõi sẽ còn ghét bà Dung hơn nữa. Khi thực hiện phân đoạn đó, chính tôi cũng thấy rùng mình. Nhân vật sẵn sàng quỳ xuống để van xin, nhưng không phải xin con quay về, mà là xin người khác buông tha cho con mình. Đó là kiểu ‘khổ nhục kế’ của bà Dung”.

Không ít lần, Quách Thu Phương phải “thoát vai” bằng cách xin lỗi bạn diễn sau những cảnh quay nặng tâm lý. “Có những cảnh quay xong, tôi thực sự thấy nhân vật này rất ‘nặng’. Thậm chí nhiều lúc bước ra, tôi phải nói với Huỳnh Anh hay Quỳnh Kool rằng: ‘Mẹ xin lỗi các con’, không biết là mẹ Phương hay mẹ Dung, nhưng vẫn muốn xin lỗi vì những gì nhân vật đã làm”.

Dù vậy, chị khẳng định đó là lựa chọn bắt buộc của vai diễn. “Mình không thể làm khác, bởi phải như vậy thì khán giả mới có thể thương những nhân vật khác nhiều hơn. Muốn khán giả thương Quỳnh Kool hơn, thì người mẹ này buộc phải là người ‘ác’”.

Theo nữ nghệ sĩ, bà Dung đại diện cho một kiểu tư duy vẫn tồn tại ngoài đời. “Trong phim hay ngoài đời, người mẹ nhiều khi vẫn bị đặt vào vai ‘ác’, nhưng điều sâu xa nhất vẫn là mong muốn con mình hạnh phúc. Chỉ là mỗi người có một cách yêu thương khác nhau”.

Chị cho rằng đây là biểu hiện của một dạng tư tưởng còn nặng tính phong kiến. “Khi xã hội càng phát triển, khoảng cách giàu - nghèo lớn hơn, thì những định kiến như vậy lại có xu hướng bộc lộ rõ hơn, thậm chí quay trở lại theo một cách khác”.

Từ một “mỹ nhân màn ảnh” với vẻ đẹp đài các trong các bộ phim như “Của để dành”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, đến hình tượng những bà mẹ phản diện khiến khán giả “muốn tắt tivi”, hành trình của Quách Thu Phương cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ. Ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ không ngại “làm xấu mình”, thậm chí chấp nhận bị ghét để đi đến tận cùng của vai diễn.