NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

NSND Lê Khanh đảm nhận một vai quan trọng trong phim điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực". Phim hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày với hơn 46 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam).

Trong phim, NSND Lê Khanh vào vai bà Hoa - một người phụ nữ sùng đạo. Bà Hoa từng chia tay người chồng ngoại đạo nên càng không muốn con gái (Hoa hậu Thiên Ân đóng) đi theo "vết xe đổ".

Diễn xuất đầy kinh nghiệm của nữ nghệ sĩ bên cạnh dàn diễn viên trẻ giúp tác phẩm nhanh chóng truyền được cảm xúc đến người xem.

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh ra trong một gia đình có truyền thống 4 đời làm nghệ thuật. Bố chị là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai, còn 2 chị em gái Lê Vân và Lê Vi đều là những nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Từ năm 7 tuổi, Lê Khanh đã bước lên sân khấu, bắt đầu hành trình gắn bó với ánh đèn nghệ thuật.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất, NSND Lê Khanh còn chinh phục khán giả với nhan sắc thanh thoát, đậm chất điện ảnh. Ở chị hội tụ vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn toát lên khí chất trí tuệ và tinh tế của người nghệ sĩ.

Vào thập niên 90, NSND Lê Khanh cũng được đánh giá là một trong những gương mặt "mỹ nhân ảnh lịch" vang bóng một thời.

Nhiều năm trôi qua, "mỹ nhân màn ảnh" một thời đã có những dấu hiệu thời gian trên gương mặt nhưng vẫn giữ được thần thái kiêu sa, sang trọng, nét đẹp thanh tao, nền nã hiếm thấy.

Ở tuổi 63, NSND Lê Khanh vẫn giữ phong độ rạng rỡ với gu thời trang tinh tế, biết dung hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Không bó mình trong khuôn mẫu, trong thiết kế trắng tối giản, chị toát lên vẻ đẹp của sự an nhiên và khí chất của người đã đi qua năm tháng nhưng vẫn luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng.

Bên cạnh việc tham gia nghệ thuật, NSND Lê Khanh còn mở học viện đào tạo diễn xuất, đồng hành cùng nhiều gương mặt trẻ tiềm năng.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ làm việc chủ yếu tại TP.HCM, trong khi gia đình vẫn sống ở Hà Nội, nên thường xuyên di chuyển giữa hai miền.

Gia đình cũng là điểm tựa giúp nghệ sĩ Lê Khanh yên tâm theo đuổi công việc. Chồng và các con đều thấu hiểu tính chất nghề nghiệp của chị, đã quen với việc nữ nghệ sĩ thường xuyên đi lại.

Để giữ thần sắc trẻ đẹp, NSND Lê Khanh từng tiết lộ đó là luôn lạc quan, yêu đời. “Khi tinh thần tốt, mình sẽ thấy mọi thứ đẹp hơn, ăn cũng ngon hơn. Dù đôi lúc vẫn có áp lực, mệt mỏi, nhưng rồi mình phải tự cân bằng để tiếp tục yêu cuộc sống”, chị từng nói.