Binz học cách cúi đầu nhận lỗi, hóa giải khoảng cách với cha

Binz từ bỏ hình ảnh "bad boy" hào nhoáng

Tối 24/5, rapper Binz chính thức phát hành album đầu tay mang tên Gặp lại, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý sau EP Keep Cầm ca. Sản phẩm lần này được nam nghệ sĩ xem như một cột mốc tái sinh trong hành trình nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi 38.

Sau nhiều năm xây dựng hình ảnh một “bad boy” hào nhoáng của rap Việt, Binz của Gặp lại xuất hiện với tâm thế khác: trầm lắng, chiêm nghiệm và nhiều suy tư hơn. Album giống như một chuyến du hành ngược thời gian, nơi nam rapper đối diện với những ký ức sâu kín nhất để tìm lại phiên bản nguyên bản của chính mình.

Theo chia sẻ của Binz, Gặp lại được hình thành từ quá trình nhìn lại những tổn thương, nỗi sợ và các mảnh ký ức tưởng chừng đã ngủ quên. Nam nghệ sĩ chọn cách bóc tách từng lớp cảm xúc để chữa lành, thay vì né tránh như trước đây. Tinh thần ấy cũng được thể hiện xuyên suốt chuỗi visualizer đi kèm album.

Qua từng hình ảnh và giai đoạn được tái hiện, khán giả có thể nhìn thấy hành trình trưởng thành của Binz: từ cậu bé ôm chai nước hát vu vơ trong bóng tối, đến chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp, rồi trở thành Bigcityboi ngạo nghễ giữa hào quang và sự nổi loạn. Nhưng sau tất cả, Binz lại chọn bước chậm lại để học cách cúi đầu nhận lỗi với anh em, thấu hiểu sự hy sinh của người mình yêu và trút bỏ hờn giận với cha để lần đầu tiên ngỏ lời yêu mẹ.

Album gồm 10 ca khúc với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, có sự góp mặt của những nghệ sĩ mang dấu ấn riêng như Hà Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Obito... Điểm bất ngờ lớn nhất của album nằm ở ca khúc Em – màn kết hợp cùng SOOBIN được giữ kín đến phút cuối. Trước đó, sản phẩm này từng nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 YouTube Trending và Top 1 Trending Overall, trở thành một trong những bản hit nổi bật của cả hai nghệ sĩ.

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, anh sinh ngày 24/05/1988, là rapper, ca sĩ và nhạc sĩ, đồng thời là thành viên thuộc SpaceSpeakers. Tên tuổi của Binz bùng nổ mạnh mẽ cùng siêu hit Bigcityboi – ca khúc từng tạo nên làn sóng rộng khắp và góp phần đưa rap Việt tiến gần hơn với đại chúng. Không chỉ thành công trong nước, nam rapper còn ghi dấu ở thị trường quốc tế khi được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards 2020 với giải thưởng Best Asian Artist Vietnam.

Những năm gần đây, Binz tiếp tục duy trì sức hút với hàng loạt sản phẩm cá nhân và các dự án cùng SpaceSpeakers. Tại WeChoice Awards 2024, anh chiến thắng hạng mục Music Video của năm với Duyên kiếp cầm ca.