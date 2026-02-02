Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh

NSND Hồng Vân hội ngộ Hoài Linh, Xuân Hinh khi ra Bắc; Kỳ Duyên khoe vẻ gợi cảm ở Huế; vợ chồng Dương Khắc Linh mừng Ngọc Trinh mở nhà hàng.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 1

Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết chị vừa ra Hà Nội dự một sự kiện, tình cờ gặp gỡ hai danh hài Hoài Linh và Xuân Hinh.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 2

Kỳ Duyên mới có chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh thời trang ở Huế. Hoa hậu tiết lộ cô chịu khó dậy sớm, tới nhiều danh thắng tại cố đô để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 3

Vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu (đầu tiên và thứ hai từ trái qua) mừng chân dài Ngọc Trinh mở nhà hàng tại TP HCM.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 4

Hà Kiều Anh đăng ảnh bên 4 con nhân dịp sinh nhật con trai lớn Nhật Minh (ngồi bìa phải).

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 5

Lâm Khánh Chi dự tiệc tất niên cùng Hà Trí Quang - Thanh Đoàn (bìa trái) và một số bạn bè.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 6

MC Quỳnh Chi biến hóa hình ảnh khi trang điểm, ăn mặc theo phong cách quý cô thời xưa.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 7

Diện áo dài chụp ảnh Tết, á quân 'Tuyệt đỉnh song ca' Jack Long nhận nhiều lời khen về dung mạo điển trai.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 8

Tony Nguyễn - con trai diễn viên Hiền Mai - hào hứng dự sự kiện thuộc khuôn khổ lễ trao giải Grammy ở Los Angeles, Mỹ.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 9

Hoa hậu Giáng My khiến bạn bè đồng nghiệp và khán giả trầm trồ với nhan sắc trẻ trung khi trang điểm kiểu Nhật.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 10

MC Đại Nghĩa với tạo hình nhân vật Mã Anh Tài, diễn kịch 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện'.

Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh - 11

Ca sĩ Hà Thanh Xuân mặc ấm, trải nghiệm cái lạnh mùa đông Hà Nội khi ra đây diễn.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh chia sẻ điều bất ngờ khi được mẹ nhắc chuyện lấy vợ ở tuổi 60
Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh chia sẻ điều bất ngờ khi được mẹ nhắc chuyện lấy vợ ở tuổi 60

Ở tuổi 60, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh vẫn được mẹ ruột nhắc nhở chuyện lập gia đình, khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

