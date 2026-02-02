Ảnh sao 2/2: Hồng Vân hội ngộ hai danh hài Hoài Linh, Xuân Hinh

Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết chị vừa ra Hà Nội dự một sự kiện, tình cờ gặp gỡ hai danh hài Hoài Linh và Xuân Hinh.

Kỳ Duyên mới có chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh thời trang ở Huế. Hoa hậu tiết lộ cô chịu khó dậy sớm, tới nhiều danh thắng tại cố đô để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu (đầu tiên và thứ hai từ trái qua) mừng chân dài Ngọc Trinh mở nhà hàng tại TP HCM.

Hà Kiều Anh đăng ảnh bên 4 con nhân dịp sinh nhật con trai lớn Nhật Minh (ngồi bìa phải).

Lâm Khánh Chi dự tiệc tất niên cùng Hà Trí Quang - Thanh Đoàn (bìa trái) và một số bạn bè.

MC Quỳnh Chi biến hóa hình ảnh khi trang điểm, ăn mặc theo phong cách quý cô thời xưa.

Diện áo dài chụp ảnh Tết, á quân 'Tuyệt đỉnh song ca' Jack Long nhận nhiều lời khen về dung mạo điển trai.

Tony Nguyễn - con trai diễn viên Hiền Mai - hào hứng dự sự kiện thuộc khuôn khổ lễ trao giải Grammy ở Los Angeles, Mỹ.

Hoa hậu Giáng My khiến bạn bè đồng nghiệp và khán giả trầm trồ với nhan sắc trẻ trung khi trang điểm kiểu Nhật.

MC Đại Nghĩa với tạo hình nhân vật Mã Anh Tài, diễn kịch 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện'.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân mặc ấm, trải nghiệm cái lạnh mùa đông Hà Nội khi ra đây diễn.