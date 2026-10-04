Nỗi đau giấu kín của Brad Pitt

Tình yêu mới giúp Brad Pitt tìm lại niềm vui

Tại liên hoan phim San Sebastián ở Tây Ban Nha tuần trước, Brad Pitt xuất hiện trước nhiều máy ảnh đang hướng về mình. Thay vì bước qua thảm đỏ một mình, tài tử kéo tay Ines de Ramon, bạn gái kém anh 29 tuổi, đứng trước ống kính rồi đưa cô vào khu vực tổ chức lễ chính.

Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây nhưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều tài khoản trên X khen 2 người đẹp đôi, cho rằng Brad Pitt vẫn giữ phong độ ở tuổi 63, còn Ines de Ramon nổi bật với vẻ ngoài thanh lịch.

Brad Pitt, Ines de Ramon bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau tại British Grand Prix ở Anh năm 2024. Từ đó, Ines thường đồng hành cùng Pitt trong nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Theo Us Weekly, cô mang lại cho anh cảm giác ổn định, lạc quan, sẵn sàng chia sẻ các trải nghiệm mới. Một nguồn tin khác cho rằng Pitt trân trọng việc bạn gái không quá quan tâm tới danh tiếng, tôn trọng sở thích của anh, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn trong đời sống riêng.

Trái với tình yêu mới cùng sự nghiệp ổn định, chuyện gia đình của Brad Pitt tiếp tục gây chú ý. IG.

Dịp dự liên hoan phim tại Tây Ban Nha, cặp sao được cho là tranh thủ thăm họ hàng của Ines. Hiện họ sống trong biệt thự mang kiến trúc Tây Ban Nha trị giá 12 triệu USD tại khu dân cư Outpost Estates, Los Angeles. Brad Pitt mua căn nhà vào tháng 9/2025, khoảng 3 tháng sau khi nơi ở trước đó bị trộm đột nhập.

Cuộc sống chung của họ còn có 3 chú chó, trong đó 1 con được Pitt nhận nuôi từ trạm cứu trợ động vật. Những chi tiết này cho thấy nhịp sống riêng yên ổn hơn của tài tử.

Ở tuổi 63, Brad Pitt vẫn duy trì vị thế ngôi sao hạng A. Sau thành công của “F1” năm 2025, anh tiếp tục trở lại với “Heart of the Beast”, tác phẩm thuộc thể loại sinh tồn. Tháng 11, Pitt dự kiến tái xuất với nhân vật Cliff Booth trong “Once Upon a Time in Hollywood”, vai diễn từng giúp anh giành Oscar năm 2020.

Khoảng cách gia đình vẫn là nỗi đau

Trái với tình yêu mới cùng sự nghiệp ổn định, chuyện gia đình của Brad Pitt tiếp tục gây chú ý. Ngày 28/9, truyền thông Mỹ đưa tin Zahara, con gái nuôi người Ethiopia của Pitt, Angelina Jolie, đã hoàn tất thủ tục đổi tên từ Zahara Marley Jolie-Pitt thành Zahara Marley Jolie.

Zahara, 21 tuổi, là người con thứ 3 của cặp sao có động thái bỏ họ Pitt. Trước đó ngày 14/9, Maddox, 25 tuổi, con nuôi người Campuchia, được tòa chấp thuận tên mới Maddox Chivan Jolie. Năm 2024, Shiloh là người đầu tiên nộp đơn bỏ họ Pitt khi vừa tròn 18 tuổi.

Brad Pitt, Angelina Jolie còn có Pax Thiên, 23 tuổi, cùng cặp sinh đôi Vivienne, Knox, 18 tuổi. Vivienne nộp đơn xin đổi họ ngày 21/7, hiện chờ tòa xem xét. Theo Page Six, Knox dùng họ Jolie trong bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng chưa rõ có thực hiện thủ tục pháp lý tương tự hay không.

Pax Thiên hiện được cho là người duy nhất vẫn giữ họ Pitt, dù mối quan hệ với cha từng xuất hiện nhiều dấu hiệu căng thẳng. Năm 2020, Pax từng đăng bài chỉ trích Brad Pitt nhân Ngày của Cha.

Hôn nhân của Brad Pitt, Angelina Jolie khép lại khi nữ diễn viên nộp đơn ly hôn tháng 9/2016. Sau đó xuất hiện nhiều cáo buộc liên quan cách Pitt đối xử với Jolie cùng các con trong chuyến bay gia đình. Theo thông tin được nêu trong các bài viết về vụ việc, FBI sau đó không truy tố nam diễn viên.

Tranh chấp quyền nuôi con kéo dài khiến quan hệ trong gia đình trở nên phức tạp. Năm 2022, Pitt, Jolie tiếp tục bước vào cuộc chiến pháp lý liên quan cổ phần điền trang tại Pháp, nơi họ tổ chức hôn lễ năm 2014. Vụ kiện này vẫn kéo dài dù thủ tục ly hôn hoàn tất cuối năm 2024.

Brad Pitt phần lớn giữ im lặng về đời tư. Khi cần phản hồi cáo buộc từ vợ cũ, anh thường thông qua luật sư. Trong khoảng 10 năm, lần hiếm hoi Pitt trực tiếp nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ là cuộc phỏng vấn với GQ năm 2017, khi anh thừa nhận vấn đề rượu từng ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình.

Những năm sau đó, tài tử gần như không nói thêm về các con. Một số nguồn tin cho biết anh đau lòng khi Shiloh bỏ họ Pitt. Khi Pax Thiên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 2024, Pitt được cho là cố liên lạc để hỏi thăm nhưng không nhận được phản hồi.

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire tháng 8, Pitt hiếm hoi nói về thời điểm từng nghĩ đến việc “kết thúc cuộc đời” trước một nỗi đau quá lớn. Khi được hỏi liệu điều đó có liên quan gia đình, anh chỉ nói đây là chuyện riêng rồi gật đầu, không giải thích thêm.

Brad Pitt hiện có tình yêu mới, sự nghiệp vẫn bền vững. Nhưng phía sau những khoảnh khắc rạng rỡ bên Ines de Ramon, khoảng cách với các con vẫn là phần đời nam diễn viên gần như không muốn nói tới.

Theo: t/h