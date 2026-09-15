Khán giả vây kín Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi

Brad Pitt và Ines de Ramon có mặt trên khán đài trận Chung kết đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2026 dịp cuối tuần. Ngay khi bộ đôi ổn định chỗ ngồi, nhóm khán giả tiến lại gần, đề nghị chụp ảnh cùng ngôi sao Hollywood.

Nam diễn viên thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ. Daily Mail cho biết anh thoải mái giới thiệu bạn gái trước khán giả.

Brad Pitt chọn trang phục đơn giản khi đi xem quần vợt. Anh mặc áo polo xanh nhạt, phối quần jeans và đội ngược mũ lưỡi trai, phong độ ở tuổi 62. Ines de Ramon diện váy ngắn in họa tiết.

Ngoài khoảnh khắc tương tác cùng người hâm mộ, paparazzi ghi lại Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi có nhiều cử chỉ tình cảm trên sân bóng.

Brad Pitt và Ines de Ramon hẹn hò từ năm 2022. Bạn gái nam diễn viên làm việc trong lĩnh vực trang sức. Thời gian đầu, hai người hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, ít chia sẻ về mối quan hệ. Đến Liên hoan phim Venice năm 2024, Brad Pitt đưa Ines dự buổi công chiếu Wolfs . Đây là lần đầu họ cùng đi thảm đỏ. Sau cột mốc, họ bên nhau thường xuyên hơn, từ các hoạt động điện ảnh đến những buổi đi xem thể thao.

"Người Nhện" Andrew Garfield xuất hiện trên khán đài US Open với phong cách thể thao, nam tính và trẻ trung ở tuổi 43. US Open là một trong bốn giải Grand Slam của quần vợt thế giới, diễn ra trên mặt sân cứng tại Trung tâm Quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King, thuộc Queens, New York. Đây cũng là Grand Slam cuối cùng trong năm.

Travis Scott có mặt trên khán đài với phong cách streetwear. Tại giải năm nay, Carlos Alcaraz ra sân với mẫu giày thuộc dự án hợp tác giữa Nike và thương hiệu Cactus Jack của nam rapper.

Tate McRae góp mặt trong dàn khách mời của giải. Ngoài thi đấu, US Open tổ chức tuần lễ dành cho người hâm mộ với các hoạt động trải nghiệm, giao lưu. Fan Week năm 2026 diễn ra từ 23-29/8, mở cửa miễn phí khuôn viên trung tâm quần vợt cho công chúng.

Paparazzi chụp khoảnh khắc Matthew McConaughey cổ vũ trên khán đài. Sân trung tâm Arthur Ashe của US Open có hơn 23.000 chỗ ngồi, được ban tổ chức giới thiệu là sân quần vợt có sức chứa lớn nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra những trận đấu quan trọng, trong đó có các trận chung kết đơn nam và đơn nữ.

Nữ diễn viên Emma Roberts cùng dàn sao hạng A hội tụ ở New York, Mỹ xem giải đấu quần vợt. Các trận đấu được tổ chức theo phiên ban ngày và cả buổi tối.

Nicole Kidman diện phong cách thanh lịch, trẻ trung, góp mặt trong dàn ngôi sao Hollywood thu hút truyền thông ở US Open 2026.

Elle Fanning nhận nhiều lời khen nhan sắc khi xuất hiện ở khu vực diễn ra giải đấu.

Khoảnh khắc Kaia Gerber mặc sang trọng, khoe chân dài thu hút ống kính phóng viên. Hình ảnh nữ người mẫu xuất hiện dày đặc tạp chí thời trang Mỹ. Vogue nhận định US Open là dịp để các ngôi sao thể hiện phong cách và xuất hiện cùng các thương hiệu.

Orlando Bloom chụp ảnh trước phông nền US Open. Dàn khách mời giải đấu trải rộng từ điện ảnh, âm nhạc, truyền hình đến thể thao.

Siêu mẫu Coco Rocha khoe dáng thon trước khi vào thưởng thức giải đấu. Bên cạnh hình ảnh các tay vợt trên sân, trang phục và phong cách của người mẫu, diễn viên và ca sĩ trên khán đài tạo sức hút cho US Open 2026.

Bà trùm áo cưới Vera Wang tiếp tục được chú ý nhờ phong cách trẻ trung, vóc dáng thon gọn ở tuổi 77.