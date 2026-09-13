Brad Pitt nắm chặt tay bạn gái ở sân bay

Brad Pitt và Ines de Ramon tại sân bay hôm thứ Sáu. Ảnh: TheImageDirect

Ngôi sao 62 tuổi và Ines, 33 tuổi, được trông thấy sánh đôi tại sân bay hôm 11/9. Cả hai diện trang phục thoải mái nhưng vẫn phong cách. Brad Pitt mặc bộ đồ màu ghi, kết hợp áo sơ mi kẻ ca rô vàng và đôi giày cùng tông, trong khi bạn gái diện trang phục trắng thanh lịch. Hai người nắm chặt tay nhau khi sải bước.

Chiều hôm sau, Brad và Ines tới Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King ở quận Queens để theo dõi trận chung kết đơn nữ US Open 2026. Hai người khoác tay nhau và thoải mái thể hiện những cử chỉ tình cảm trên khán đài. Trước khi trận đấu bắt đầu, họ vui vẻ chụp ảnh selfie cùng người hâm mộ.

Brad Pitt và bạn gái, Ines de Ramon, tại chung kết quần vợt Mỹ Mở rộng ở New York, ngày 12/9. Ảnh: AFP

Brad và Ines công khai hẹn hò từ tháng 11/2022. Trong những năm qua, hai người nhiều lần cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện thể thao, trong đó có World Cup 2026 hồi đầu mùa hè và F1 British Grand Prix 2024 vào tháng 7/2024. Họ lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ với tư cách một cặp tại Liên hoan phim Venice tháng 9/2024. Đầu tháng 7 năm nay, Brad và Ines cũng tham dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce ở New York.

Theo People, Ines chuyển đến sống cùng Brad từ năm ngoái tại biệt thự mới của anh ở Los Angeles và có mối quan hệ thân thiết với gia đình nam diễn viên. Tuy nhiên, dù gắn bó nhiều năm, nguồn tin của Page Six cho biết Brad hiện chưa có kế hoạch kết hôn.

Cặp uyên ương khi tham dự đám cưới của Taylor Swift ngày 3/7. Ảnh: Instagram

Brad Pitt hoàn tất vụ ly hôn kéo dài với Angelina Jolie vào tháng 12/2024, khép lại hơn 8 năm tranh chấp pháp lý sau khi Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Brad Pitt và Angelina Jolie có sáu người con gồm Maddox (25 tuổi), Pax (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (20 tuổi) và cặp song sinh Knox, Vivienne (18 tuổi).

Về phía Ines de Ramon, nhà thiết kế trang sức từng kết hôn với diễn viên Paul Wesley, ngôi sao loạt phim Nhật ký ma cà rồng, vào năm 2019. Hai người chia tay vào năm 2022, không có con chung.