Sau khi giới thiệu First Look Poster, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tiếp tục hé lộ những hình ảnh đầu tiên của "Viên Đạn Cuối Cùng" thông qua teaser trailer dài 26 giây. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, bộ phim đưa khán giả trở lại Olympic Rio 2016 – kỳ Thế vận hội ghi dấu cột mốc lịch sử của thể thao Việt Nam.

Trong teaser, Nhan Phúc Vinh xuất hiện với tạo hình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Hình ảnh nam vận động viên giơ súng, tập trung ngắm bắn được đặt trong khung hình ngày càng thu hẹp, tạo cảm giác ngột ngạt và căng thẳng. Không cần nhiều lời thoại hay những cảnh hành động dồn dập, phân đoạn này vẫn truyền tải được sức nặng của khoảnh khắc mà một phát súng có thể quyết định thành bại của cả hành trình.

Nhan Phúc Vinh hóa thân thành Hoàng Xuân Vinh.

Điểm đáng chú ý là bộ phim không chỉ tập trung vào giây phút chiến thắng mà còn gợi mở những áp lực Hoàng Xuân Vinh phải trải qua trước khi bước lên bục vinh quang. Những cuộc tranh luận với huấn luyện viên, trách nhiệm với đội tuyển, gia đình và kỳ vọng của người hâm mộ tạo nên nhiều lớp xung đột cho nhân vật.

Trong teaser, câu nói của HLV Nguyễn Thị Nhung (Thanh Hương) phần nào cho thấy những giằng co ấy: "Có những thứ em phải cân bằng giữa gia đình và nhiệm vụ Tổ quốc giao cho. Đó là trách nhiệm của một tuyển thủ quốc gia". Đằng sau mục tiêu giành huy chương là những lần thất bại, những lựa chọn khó khăn và cả những thời điểm người trong cuộc muốn bỏ cuộc.

Dàn diễn viên Việt - Hàn cùng xuất hiện trong phim

Bên cạnh Nhan Phúc Vinh và Thanh Hương, teaser trailer còn giới thiệu một số gương mặt tham gia bộ phim như Lương Gia Huy, Sở Lam... Các diễn viên xuất hiện trong tạo hình những xạ thủ, gợi mở bối cảnh thi đấu có tính cạnh tranh cao, nơi áp lực thành tích không chỉ đến từ đối thủ mà còn từ những khác biệt, va chạm trong nội bộ đội tuyển.

Đáng chú ý, dự án có sự tham gia của dàn diễn viên Hàn Quốc gồm Lee Kyung Young, Lee Jung Eun, Jung Il Woo... Sự kết hợp giữa nghệ sĩ hai nước mang đến màu sắc mới cho câu chuyện, nhất là mối quan hệ giữa xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và HLV Park Chung Gun do Lee Kyung Young đảm nhận.

Thay vì khai thác câu chuyện tình cảm thường thấy trong các dự án hợp tác quốc tế, "Viên Đạn Cuối Cùng" tập trung vào mối quan hệ giữa huấn luyện viên và vận động viên. Từ những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa đến phương pháp huấn luyện, cả hai phải học cách thấu hiểu và đặt niềm tin vào nhau để hướng tới mục tiêu chung.

Hình ảnh của Nhan Phúc Vinh trong hậu trường phim.

Đây cũng là một trong những tuyến nội dung đáng chú ý của phim. Bởi phía sau thành tích của một vận động viên không chỉ có nỗ lực cá nhân mà còn là sự đồng hành của những người thầy, đồng đội và cả những người âm thầm hỗ trợ họ trong suốt quá trình tập luyện.

"Viên đạn cuối cùng" là dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc, có sự tham gia của nhà sản xuất Patrick Park, người từng góp mặt trong quá trình sản xuất bộ phim "Parasite" (Ký sinh trùng) – tác phẩm giành giải Oscar Phim hay nhất. Đoàn phim cũng thực hiện nhiều cảnh quay tại Hàn Quốc nhằm tái hiện hành trình thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ kể về cơ duyên thực hiện bộ phim

Chia sẻ về lý do nhận lời thực hiện dự án, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết cơ duyên bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Khi được nghe nhân vật kể trực tiếp về hành trình thi đấu, những khó khăn và câu chuyện phía sau thành tích, anh có cơ hội hiểu rõ hơn về con người của vận động viên từng làm nên dấu mốc cho thể thao Việt Nam.

Với nam đạo diễn, đây là một câu chuyện đáng được kể trên màn ảnh rộng, không chỉ bởi thành tích mà còn bởi những trải nghiệm và nỗ lực mà người trong cuộc đã đi qua.

Đạo diễn Hàn Quốc đang chỉ đạo diễn xuất Nhan Phúc Vinh.

Quá trình hợp tác với ê-kíp Hàn Quốc cũng mang đến cho Đinh Tuấn Vũ nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Anh cho biết đây gần như là lần đầu tiên một dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn có đạo diễn là người Việt Nam. Điều khiến anh ấn tượng là sự tôn trọng và tinh thần phối hợp của các thành viên trong đoàn phim.

Theo đạo diễn, dù nhiều cảnh quay đã được thống nhất bằng storyboard từ trước, anh vẫn có thể đề xuất thêm ý tưởng hoặc thay đổi góc máy khi ra hiện trường. Ê-kíp sản xuất và các bộ phận liên quan luôn cởi mở, sẵn sàng phối hợp để những ý tưởng mới được thực hiện chỉn chu.

Đinh Tuấn Vũ cũng nhắc lại kỷ niệm đặc biệt với tài tử Lee Kyung Young trong thời điểm dịch Covid-19. Khi nam diễn viên sang Việt Nam và phải cách ly 15 ngày tại một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, hai người đã có lần đầu gặp mặt theo cách khá đặc biệt: đạo diễn đứng dưới đường nhìn lên, còn nam diễn viên nhìn xuống từ tầng 4.

Dù chỉ có thể nhìn nhau từ xa, khoảnh khắc ấy vẫn để lại nhiều cảm xúc với Đinh Tuấn Vũ, bởi anh vốn đã yêu thích các vai diễn của Lee Kyung Young qua nhiều bộ phim Hàn Quốc. Khi cùng tham gia dự án, đạo diễn càng cảm nhận rõ sự tâm huyết của nam diễn viên dành cho bộ phim. Đặc biệt, nhân vật HLV Park Chung Gun cũng là một người bạn thân ngoài đời của Lee Kyung Young.

Với chất liệu từ một câu chuyện thể thao có thật, "Viên đạn cuối cùng" không chỉ hướng đến việc tái hiện khoảnh khắc lịch sử tại Olympic Rio 2016 mà còn khai thác những áp lực và sự hy sinh phía sau thành tích của một vận động viên. Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 8/1/2027.