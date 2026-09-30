Con gái Brad Pitt hoàn tất thủ tục bỏ họ bố

Theo Page Six, một thẩm phán tại Los Angeles chấp thuận đơn của Zahara về việc đổi tên hợp pháp từ Zahara Marley Jolie-Pitt thành Zahara Marley Jolie. "Do không có ý kiến phản đối, đơn xin đổi tên được chấp thuận", lệnh của tòa nêu.

Zahara và Brad Pitt. Ảnh: TheImageDirect, wiki

Thẩm phán Virginia Keeny chủ trì phiên điều trần tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles vào sáng thứ Hai. Theo hồ sơ, luật sư của Zahara, Peter Kenneth Levine, tham dự theo hình thức trực tuyến.

Zahara nộp đơn xin bỏ họ bố từ tháng 5. Sau đó, cựu sinh viên Đại học Spelman đăng thông báo đổi tên trên tờ Los Angeles Daily Journal bốn lần trong tháng 6 và tháng 7. Đây là bước bắt buộc trong quy trình đổi tên hợp pháp tại bang California, nhằm tạo cơ hội cho những ai phản đối yêu cầu được nộp đơn trước phiên điều trần.

Sau khi Zahara được chấp thuận bỏ họ bố, một nguồn tin thân cận với Brad Pitt nói với Page Six đây là "phần mới nhất trong câu chuyện về việc các con hoàn toàn xa cách bố". Người này cũng cho rằng việc đổi tên là cách làm lu mờ những thành công gần đây của Pitt. "Bất kỳ ai thực sự hiểu rõ chuyện này trong 10 năm qua đều biết chỉ có một phía lên tiếng và tìm cách biến những đứa trẻ thành công cụ", nguồn tin nói.

Đáp lại, một nguồn tin thân cận với Angelina Jolie bác bỏ cách nhìn trên, nhấn mạnh rằng phiên điều trần hôm 28/9 là thủ tục bắt buộc theo pháp luật và đã được tòa án Los Angeles lên lịch từ nhiều tháng trước. "Thật đáng trách khi phía anh ấy lại dựng nên một thuyết âm mưu, né tránh trách nhiệm về hành vi của mình và công kích chính con gái. Cần nhớ rằng con gái anh ấy đã đủ độ lượng để không công khai những chi tiết về hành vi của cha mình", nguồn tin nói.

Angelina Jolie và con gái Zahara tại lễ ra mắt phim 'Without Blood' hôm 14/9. Ảnh: GC

Zahara thực tế đã ngừng sử dụng họ của bố từ lâu. Tháng 11/2023, cô tự giới thiệu tên mình là Zahara Marley Jolie trong lễ kết nạp vào hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha của trường đại học. Tháng 5 vừa qua, Zahara cũng bỏ họ Pitt khi lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Zahara không phải người con duy nhất trong sáu người con của Jolie và Pitt muốn tách khỏi họ nổi tiếng của cha. Anh trai Maddox, 25 tuổi, chính thức bỏ họ Pitt hồi đầu tháng. Trong khi đó, em gái Shiloh, 20 tuổi, đổi tên hợp pháp thành Shiloh Jolie sau sinh nhật lần thứ 18 hồi tháng 5/2024.

Em gái Vivienne, 18 tuổi, vừa tiến hành các thủ tục pháp lý để bỏ Pitt. Hai năm trước, Vivienne đã sử dụng tên Vivienne Jolie trong cuốn Playbill của vở nhạc kịch Broadway The Outsiders, dự án cô tham gia cùng mẹ.

Anh trai song sinh của Vivienne là Knox cũng bỏ họ bố trên bằng tốt nghiệp trung học hồi đầu năm nay.

Knox và Vivienne vừa tròn 18 tuổi vào tháng 7. Ảnh: Backgrid

Hiện chỉ còn Pax Thiên, 22 tuổi, con nuôi gốc Việt của cặp sao, chưa công khai bất kỳ động thái nào liên quan đến việc đổi họ. Theo Page Six, Pax vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình bên nội dù không còn nhiều liên hệ với Brad Pitt.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9/2016. Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm, "ông bà Smith" hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024. Hiện tại, cặp vợ chồng cũ vẫn tiếp tục tranh chấp pháp lý liên quan đến điền trang và nhà máy rượu Château Miraval ở miền Nam nước Pháp. Brad kiện Angelina vì tự ý bán cổ phần của cô (50% cổ phần nhà máy) cho một doanh nhân người Nga mà không được anh đồng ý, vi phạm thỏa thuận giữa hai người.