Giáng Son nói rõ lý do theo đuổi vụ kiện BH Media suốt 5 năm: “Không phải vì tiền”

Nhạc sĩ Giáng Son theo đuổi vụ kiện BH Media không phải vì tiền!

Vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm ca khúc “Giấc mơ trưa” giữa nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và BH Media đã kéo dài suốt 5 năm. Hẳn đã có những lúc chị cảm thấy mệt mỏi, nản lòng. Điều gì khiến chị vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng?

- 5 năm qua, khó khăn lớn nhất với tôi là quá trình hoàn thiện hồ sơ khởi kiện cùng các luật sư, từ giấy tờ, lời khai đến việc thống nhất các nội dung pháp lý cần trình bày. Mỗi lần vụ kiện thay đổi thẩm phán, tôi lại phải lên làm việc và trình bày lại từ đầu những gì đã ghi trong đơn khởi kiện.

Bên cạnh đó, việc các thẩm phán liên tục khuyên “nên hòa giải” cũng tạo áp lực không nhỏ cho tôi và các luật sư đồng hành. Dù vậy, tôi vẫn kiên quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng. Tôi sẵn sàng chờ thêm 5 năm hay thậm chí 10 năm nữa để bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người làm sáng tạo nghệ thuật.

Nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến cùng các luật sư đồng hành trong vụ kiện tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa". Ảnh: FBNV

Chị mong muốn điều gì ở kết quả cuối cùng của vụ kiện?

- Tôi chỉ mong nhận được một lời xin lỗi đúng với bản chất sự việc. Hy vọng phán quyết của tòa án sẽ khách quan, công minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người sáng tạo, những chủ thể sở hữu trí tuệ như chúng tôi.

Vì sao chị chỉ yêu cầu một lời xin lỗi thay vì đòi bồi thường cho những tổn thất đã phải gánh chịu suốt 5 năm qua?

- Ban đầu, tôi cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, khi làm việc với các bên liên quân, tôi được biết phải chứng minh cụ thể các thiệt hại đã xảy ra. Việc này rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Nhận thấy việc phải chứng minh thiệt hại quá phức tạp và mất thời gian, tôi muốn đẩy nhanh tiến độ của vụ kiện nên quyết định không đòi bồi thường nữa mà chỉ còn một yêu cầu duy nhất là lời xin lỗi tôi công khai trên báo chí truyền thông.

Tuy nhiên, tại phiên tòa vừa qua, việc xin lỗi lại được đề cập theo cách không đúng với bản chất vụ việc nên tôi không thể chấp nhận.

Nhạc sĩ Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến tại phiên xét xử hôm 22/6. Ảnh: FBNV

Chị từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng, phía BH Media đã gặp chị trước và sau phiên tòa để đề nghị hòa giải. Họ có nhắc đến việc bồi thường bằng tiền hay không?

- Tôi vừa đến toà án (trong phiên xét xử sáng 22/6), trong lúc ngồi chờ thì có một người tự xưng là em rể ông Nguyễn Hải Bình - Tổng Giám đốc Công ty BH Media muốn nói chuyện xin lỗi và hoà giải.

Nhưng thực tế, trong phiên toà thì lại rất cứng giọng, không nhận sai và bác toàn bộ yêu cầu của tôi. Sau khi toà kết thúc ra về, bạn đó chờ tôi để xin được hoà giải nhưng không đề cập chuyện đền bù gì cả.

Điều gì khiến chị tin rằng mình sẽ thắng kiện?

- Tôi tin ở những luật sư của mình. Tôi tin sự thật và công lý. Tôi tin vào sự sáng suốt của hội đồng xét xử.

Từ vụ việc này, chị nhìn nhận thế nào về hành trình bảo vệ bản quyền của các cá nhân? Nếu không có sự hỗ trợ của luật sư ngay từ đầu, liệu chị có đủ kiên trì để theo đuổi vụ kiện đến hôm nay?

- Thú thật, nếu không có sự hỗ trợ củả Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), họ lo toàn bộ án phí và giúp tôi thuê luật sư thì tôi không thể theo đuổi vụ kiện này đến tận bây giờ. Tôi cũng sẽ như những nghệ sĩ khác, chỉ biết lên kêu cứu trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông… mà thôi.

Nhạc sĩ Giáng Son nói chị sẵn sàng theo vụ kiện đến cùng dù 5 hay 10 năm. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn – Tổng Giám đốc VCPMC cũng rất quyết liệt và kiên định với mục tiêu theo đuổi vụ kiện đến cùng. Qua trường hợp của tôi có thể thấy, cuộc chiến bảo vệ bản quyền thực sự rất cam go.

Ngay cả khi nhận được sự hỗ trợ từ VCPMC và các luật sư giàu kinh nghiệm của Văn phòng Luật sư Phan Law, chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn tại tòa. Phía bị đơn liên tục phủ nhận trách nhiệm, sử dụng cách diễn đạt dễ gây hiểu nhầm, lập luận theo hướng đánh tráo khái niệm để bảo vệ quan điểm của mình. Vì vậy, những người quyết định khởi kiện cần thật tỉnh táo, kiên định và giữ vững lập trường.

Sau vụ việc liên quan đến “Giấc mơ trưa”, chị đã có những biện pháp gì để bảo vệ các tác phẩm của mình tốt hơn?

- Với tất cả các tác phẩm do tôi sáng tác hoặc sản xuất, dù chưa đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, tôi đều lưu giữ rất cẩn thận toàn bộ quá trình sáng tạo, từ những bản viết tay đầu tiên cho đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Theo quy định pháp luật, ngay khi một tác phẩm âm nhạc được sáng tạo và định hình dưới hình thức vật chất nhất định thì quyền tác giả đã phát sinh. Tuy nhiên, sau vụ việc này, tôi nghĩ mình sẽ chủ động đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các tác phẩm trong thời gian tới để có thêm cơ sở bảo vệ quyền lợi khi cần thiết.

Nhiều ý kiến cho rằng, các nhạc sĩ gặp rắc rối về bản quyền một phần vì chưa chủ động đăng ký sở hữu trí tuệ, đồng thời chưa theo kịp công nghệ để theo dõi việc khai thác tác phẩm trên môi trường số. Chị nghĩ sao về điều này?

- Đúng là nhiều nhạc sĩ lớn tuổi khó có thể cập nhật kịp những thay đổi quá nhanh của công nghệ, đặc biệt là trên các nền tảng số.

Nhưng điều đó không có nghĩa các doanh nghiệp am hiểu luật bản quyền hay cơ chế vận hành của các nền tảng như YouTube được phép lợi dụng sự thiếu hiểu biết ấy để chiếm dụng quyền lợi của tác giả. Hiểu biết phải được sử dụng để hỗ trợ và bảo vệ người khác, chứ không phải để tìm cách lấy đi những gì thuộc về họ.

Xin cảm ơn chị!