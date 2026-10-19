Kim Ji Won biến phim truyền hình Bác sĩ X thành hiện tượng toàn cầu

Bác sĩ X đánh dấu sự trở lại bùng nổ của mỹ nhân Kim Ji Won trong vai Gye Su Jeong, một nữ bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa tự do, sở hữu bàn tay vàng cùng cá tính ngông nghênh, sẵn sàng thách thức toàn bộ bộ máy lãnh đạo biến chất tại Bệnh viện Đại học Guseo.

Ngay khi vừa ra mắt, bộ phim không chỉ độc chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng các chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix tại hàng chục quốc gia mà còn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn mạng xã hội nhờ nhịp phim dồn dập và những thông điệp trừng phạt cái ác đầy sảng khoái.

Kim Ji Won lột xác hoàn toàn khi vào vai nữ bác sĩ Gye Su Jeong trong phim Bác sĩ X. (Ảnh: Nate)

Những khoảnh khắc “bão mạng” và sức hút từ nữ chính lệch chuẩn

Sự lột xác hình tượng của Kim Ji Won chính là ngòi nổ lớn nhất kích hoạt cơn sốt truyền thông cho tác phẩm. Rũ bỏ hoàn toàn diện mạo tiểu thư tài phiệt kiêu kỳ hay dáng vẻ dịu dàng trong các phim tình cảm trước đây, nữ diễn viên xuất hiện đầy phong trần với mái tóc bob ngắn dứt khoát, khoác lên mình áo phông đen kết hợp áo jacket da bụi bặm và ánh mắt lạnh như băng. Phong cách thời trang tối giản nhưng đậm chất “bác sĩ điên” này nhanh chóng trở thành xu hướng tìm kiếm và tạo nên làn sóng “đu” phong cách trên khắp các nền tảng xã hội.

Tuy nhiên, điểm thu hút nhất của Gye Su Jeong nằm ở nguyên tắc làm việc vô cùng sòng phẳng và khác biệt: cống hiến 100% năng lượng cho sự sống của bệnh nhân trong giờ làm việc, nhưng đến đúng giờ tan ca là lập tức rời đi. Cô kiên quyết gạt phắt mọi yêu cầu phi lý, những cuộc nhậu tiếp khách hay các trò đấu đá phe phái nằm ngoài hợp đồng lao động.

Dàn diễn viên chính thực lực trong Bác sĩ X. (Ảnh: Nate)

Cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau những đoạn video cắt từ phim ghi lại các câu thoại “đắt giá” của Gye Su Jeong khi cô đập tan sự kiêu ngạo của dàn bác sĩ nam cấp cao. Những phân cảnh kinh điển như việc cô ngang nhiên bước vào phòng mổ VIP của các giáo sư lâu năm, đẩy người đồng nghiệp bất tài xuống làm trợ mổ để trực tiếp cầm dao cứu sống bệnh nhân đang nguy cấp trong sự ngơ ngác của toàn bộ ban giám đốc… đã đạt hàng chục triệu lượt xem trên TikTok và Facebook.

Gye Su Jeong với thần thái bình tĩnh, thao tác phẫu thuật chuẩn xác đến từng milimet cùng những tuyên bố đanh thép vạch trần thói cửa quyền, coi trọng lợi ích hơn tính mạng con người của lãnh đạo bệnh viện đã mang lại cho khán giả cảm giác thỏa mãn tột cùng. Bên cạnh đó, bóng đen bí ẩn về quá khứ gắn liền với ca phẫu thuật gây tranh cãi tại Cuba cách đây 7 năm cùng thân phận thật sự của Bác sĩ X cũng liên tục được người xem đưa ra phân tích, bàn luận rầm rộ qua từng tập.

Poster phim Bác sĩ X.

Rating đến từ tranh cãi trái chiều giữa y khoa và sáng tạo

Bên cạnh thành công rực rỡ về tỷ suất người xem, Bác sĩ X đang phải đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt từ giới chuyên môn về tính chính xác y khoa và cách khắc họa hình ảnh bác sĩ trên màn ảnh.

Mới đây, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã công khai gửi đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc, yêu cầu xem xét lại bản phát sóng của Bác sĩ X. Người này cho rằng tác phẩm liên tục miêu tả các cuộc thăm khám bệnh nhân như những công việc thừa thãi, đồng thời hạ thấp hình ảnh chuyên gia y tế thành những nhân vật phản diện bất tài và khẳng định những chi tiết sai lệch này có thể gieo rắc hiểu lầm nghiêm trọng trong công chúng về thực tế ngành y.

Nhân vật Bác sĩ X gây nhiều tranh cãi từ giới chuyên môn y khoa và những nhà sáng tạo điện ảnh. (Ảnh: Cảnh trong phim)

Không chỉ bị phàn nàn về cách xây dựng hình tượng nhân vật, Bác sĩ X còn hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan đến các quy trình chuyên môn. Đáng chú ý, một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu kiêm nhà văn từng đảm nhận vai trò cố vấn y khoa tại trường quay, cũng lên tiếng xác nhận về những bất đồng với ê-kíp làm phim. Ông thừa nhận rằng trong quá trình sản xuất, nếu các chi tiết không chính xác xuất hiện trên màn ảnh, điều đó đồng nghĩa với việc cố vấn y tế đã tranh luận nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận chịu thua trước quyết định của đoàn phim.

Nhiều chuyên gia truyền thông lại có nhận định trái chiều rằng phim truyền hình luôn cần mâu thuẫn và các tuyến nhân vật phản diện để thúc đẩy cốt truyện. Việc khắc họa các cá nhân tiêu cực tồn tại ở mọi ngành nghề trên phim ảnh, từ công tố viên, cảnh sát biến chất cho đến thẩm phán hay chính trị gia nhận hối lộ. Do đó, việc lên án toàn bộ một tác phẩm giải trí chỉ vì cách xây dựng nhân vật hư cấu có nguy cơ làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền tự do biểu đạt trong nghệ thuật.

Về phần mình, đài SBS lựa chọn giải pháp giữ im lặng và tuyên bố không có lập trường riêng trước các khiếu nại hiện tại. Trong khi phản ứng từ dư luận phần lớn cũng nghiêng về phía ủng hộ ê-kíp sản xuất. Trên các diễn đàn trực tuyến, đông đảo cư dân mạng cho rằng khán giả tìm đến bộ phim là để theo dõi hành trình chống lại tham nhũng đầy kịch tính của nữ bác sĩ Gye Su Jeong, chứ không phải để theo dõi một bộ phim tài liệu hay kiểm tra quy trình chuẩn mực trong phòng mổ.

Cảnh trong phim.

Nhìn từ phim Dạy cho bạn một bài học

Khi đặt Bác sĩ X lên bàn cân so sánh với hiện tượng màn ảnh trước đó trên Netflix, bộ phim truyền hình Dạy cho bạn một bài học (tựa gốc: Teach you a lesson), khán giả dễ dàng nhận thấy một điểm chung cốt lõi trong công thức chinh phục công chúng: sự xuất hiện của những nhân vật mang tinh thần “anti-hero” đứng lên tự tay lập lại trật tự ở những môi trường vốn đầy bất công. Nếu Dạy cho bạn một bài học tập trung vào việc giáng những đòn trừng phạt trực diện, gai góc để đập tan nạn bạo lực học đường và sự bất lực của ngành giáo dục. Bác sĩ X lại khai thác một địa hạt tinh vi và quy mô hơn là những liên minh lợi ích đen tối đằng sau chiếc áo blouse trắng. Cả hai bộ phim đều đánh trúng tâm lý khao khát tìm kiếm sự công bằng của người xem hiện đại, nơi những quy chuẩn đạo đức thông thường bị thao túng bởi tiền bạc và quyền thế.

Tuy nhiên, lý do giúp Bác sĩ X tạo nên bứt phá mạnh mẽ và duy trì hiệu ứng bùng nổ bền bỉ chính là nhờ cách lồng ghép mâu thuẫn đa tầng vô cùng khéo léo. Tác phẩm không đơn thuần dừng lại ở những màn giải quyết mâu thuẫn mang tính giải trí bộc phát mà đào sâu vào y đức, sự căng thẳng nghẹt thở từng giây trong phòng phẫu thuật cùng những góc khuất pháp lý phức tạp của ngành y tế hậu đại dịch. Bác sĩ X là kết quả đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa nhịp phim dồn dập đậm chất điện ảnh, kịch bản kịch tính cùng diễn xuất bùng nổ của dàn diễn viên thực lực.