Lisa và bạn trai tin đồn cùng khoe ảnh đi Nhật

Trên trang cá nhân, Lisa khoe ảnh đi du lịch Nhật, trong đó có cố đô Kyoto. Cô mặc kimono, trang điểm nhẹ nhàng.

Thời gian chuyến đi không được hé lộ nhưng nhiều khán giả phỏng đoán, ảnh được chụp hồi tháng 8, khi Lisa đồng hành bạn trai tin đồn Blue.

Lisa khoe phụ kiện xinh xắn cho chuyến du lịch.

Diễn viên diện 'nguyên cây kimono', guốc gỗ khi chụp hình bên máy bán đồ chơi tự động Gashapon.

Lisa chụp ảnh tại chùa Kennin-ji (Kiến Nhân Tự), một trong những ngôi chùa Thiền tông cổ nhất nằm ở khu vực Gion, cố đô Kyoto.

Vóc dáng mảnh mai của Lisa khiến khán giả trầm trồ.

Diễn viên thăm chùa Kinkaku-ji (Chùa Vàng - Golden Pavilion).

Ca sĩ ngồi thư giãn trong khuôn viên vườn thiền.

Sau đó cô đi ăn với bạn.

Lisa chụp ảnh trong thang máy khách sạn Bulgari Hotel Tokyo.

Ca sĩ tạo dáng chụp bên cảnh chùa Yasaka, Kyoto.

Lisa check in nhà hàng ẩm thực cao cấp (Ryokan/Kaiseki) Kubo, nằm ở khu phố truyền thống Gion/Higashiyama.

Cô thưởng thức một ly matcha do nghệ nhân pha chế.

Đây là chùa Tōdai-ji, thành phố Nara, nơi có những chú nai chơi chạy tự do.

Lisa check in The Wizarding World of Harry Potter (Khu vực Thế giới Phép thuật Harry Potter), trong công viên giải trí Universal Studios Japan (USJ) ở Osaka.

Blue, bạn trai tin đồn của Lisa, cũng khoe nhiều ảnh check in ở Kyoto, Tokyo... trên trang cá nhân.

Mối quan hệ giữa Lisa và Blue Pongtiwat xuất phát từ tình bạn thân thiết nhiều năm trong ngành giải trí, trước khi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông từ khoảng đầu năm 2024. Cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản, còn gặp gỡ gia đình hai bên. Trước mọi ồn ào, họ hiện vẫn giữ im lặng.

Trước nghi vấn 'đi Nhật cùng Lisa', Blue lẫn bạn gái đều không lên tiếng.

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.