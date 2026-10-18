Diễn viên Vương Anh 'Về nhà đi con' tổ chức lễ ăn hỏi

Sáng 18/10, diễn viên Vương Anh Ole tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Ngọc Mai sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Được biết Ngọc Mai hiện đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Trước đó, hồi tháng 8, Vương Anh Ole từng đăng tải hình ảnh nắm tay một cô gái, bên cạnh nhẫn cầu hôn và bó hoa. Nam diễn viên viết dòng chú thích hài hước: “Cảm ơn vì đã đến. Nhưng tại sao nhẫn cầu hôn lại đeo ngón giữa?”.

Diễn viên Vương Anh Ole tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Hoàng Thị Ngọc Mai vào sáng 18/10.

Bài đăng khiến nhiều người tò mò về chuyện tình cảm của anh. Thời điểm đó, nam diễn viên chưa công khai danh tính người xuất hiện cùng mình.

Vương Anh Ole tên thật là Trần Vương Anh, sinh năm 1992. Anh được khán giả trẻ biết đến qua các sitcom như Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn. Với lối diễn xuất hài hước, anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Cơ duyên đến với diễn xuất của Vương Anh khá tình cờ. Trong cuộc phỏng vấn năm 2020, anh kể từng đưa bạn đi casting Bộ tứ 10A8. Trong lúc chờ, anh được ê-kíp chú ý và mời thử sức với một vai quần chúng. Sau đó, anh tiếp tục tham gia casting Những phóng viên vui nhộn và được giao vai Ole.

Nhân vật này giúp Vương Anh đến gần hơn với khán giả trẻ nhờ ngoại hình thư sinh, phong cách nổi bật và tính cách hài hước. Thời điểm đó, anh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với những người theo dõi dòng phim sitcom dành cho giới trẻ.

Vương Anh Ole và Hoàng Thị Ngọc Mai khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Đáng chú ý, bên cạnh việc đóng phim, Vương Anh vẫn theo đuổi con đường học tập. Anh từng thi đỗ Đại học Ngoại thương năm 2009 và Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2010. Nam diễn viên cho biết gia đình đặt điều kiện phải bảo đảm việc học nếu muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Sau giai đoạn được chú ý với phim sitcom, Vương Anh không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Anh chuyển hướng sang công việc dẫn chương trình và phát triển nội dung trên mạng, trong đó có hoạt động streamer.

Năm 2019, Vương Anh trở lại phim truyền hình với vai Quang trong Về nhà đi con. Nhân vật có tính cách ngỗ ngược, cờ bạc và nghiện ngập. Quang có nhiều hành động khiến mẹ đau khổ, đồng thời gây ra những rắc rối cho gia đình ông Sơn.

Vương Anh Ole được khán giả biết đến qua các bộ phim như “Bộ tứ 10A8”, “Về nhà đi con” và “Đi giữa trời rực rỡ”.

Sau này, anh tiếp tục góp mặt trong Đi giữa trời rực rỡ, bộ phim truyền hình thu hút sự quan tâm của khán giả năm 2024. Trong phim, Vương Anh vào vai Thái, chủ quán cà phê có mối liên hệ tình cảm với nhân vật Pu. Sự xuất hiện của anh góp thêm một tuyến quan hệ vào câu chuyện xoay quanh hành trình của các nhân vật trẻ khi rời quê lên thành phố.

Bên cạnh diễn xuất, Vương Anh duy trì hoạt động trên các nền tảng trực tuyến, chia sẻ những nội dung về cuộc sống và sở thích cá nhân. Anh từng cho biết bản thân muốn chủ động tìm hướng đi riêng trong lĩnh vực sản xuất nội dung thay vì chỉ tập trung vào công việc diễn viên.