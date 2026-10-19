Gia đình 'lòng như lửa đốt' vì tro cốt Mai Diễm Phương bị đánh cắp

Ngày 18/10, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Văn Tuyển gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng video nội dung cảnh sát phát hiện nghi phạm vụ mất cắp ở bảo tháp tại Bảo Liên Thiền Tự, Hong Kong. Ông cho biết cơ quan chức năng nắm giữ các chứng cứ cho thấy một lao công liên quan sự việc nhưng người này hiện ở Đông Nam Á.

Video của Văn Tuyển vào danh sách chủ đề được xem nhiều nhất mạng xã hội Weibo, tuy nhiên, ngày 19/10, nhà sản xuất đính chính ông chưa kiểm chứng nội dung do AI tạo sinh, dẫn đến phát tán thông tin chưa xác thực. Văn Tuyển xin lỗi khán giả và rút video cũ.

Ca sĩ, diễn viên Mai Diễm Phương. Ảnh: St Headline

Trên trang LTN, một thành viên gia đình của Mai Diễm Phương nói vụ án tro cốt Mai Diễm Phương mất tích đến nay "chưa có bất kỳ tiến triển nào" trong khi các tin giả "bị truyền đi quá nhanh". Hiện người thân buồn rầu, lòng như lửa đốt.

Ông Mai Khởi Minh, anh của ca sĩ, cho biết thưởng số tiền 50.000 HKD (165 triệu đồng) cho người cung cấp thông tin có hiệu quả cho việc tìm kiếm.

Theo Ifeng, sự việc do hội fan của Mai Diễm Phương phát hiện hồi tháng 7 và báo ban quản lý Bảo Liên Thiền Tự tại Đại Nhĩ Sơn cùng cơ quan chức năng. Nhóm fan kêu gọi người biết tin phối hợp cảnh sát làm rõ vụ án.

Ông Mai Khởi Minh khóc nói về vụ mất cắp. Ảnh: HK01

Theo St Headline, cửa vào và bên trong tòa tháp giữ tro cốt ở Bảo Liên Thiền Tự đều có camera theo dõi, hộc của Mai Diễm Phương không in danh tính thật bên ngoài. Một nhà sư của chùa nói nhìn bề ngoài, ngăn hộc bình thường, không có dấu hiệu lạ. Hồi tháng 7, fan tới viếng danh ca, mở ra mới biết bên trong không đựng tro cốt. Ban quản lý và cảnh sát xác nhận những hộc khác trong tháp không bị trộm.

Mai Diễm Phương sinh năm 1963, từng gặt hái nhiều thành tựu và được khán giả gọi là "Con gái của Hong Kong". Trong mảng điện ảnh, nghệ sĩ lưu dấu ấn với Bán sanh duyên, Đại náo phố Bronx, Túy quyền 2, Trường học uy long 3, Tế Công, Xẩm xử quan, Bản sắc anh hùng 3, Yên chi khâu... Nghệ sĩ từng đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại hai giải lớn nhất làng phim Hoa ngữ là Kim Mã, Kim Tượng. Qua đời gần 20 năm, Mai Diễm Phương vẫn được nhiều đồng nghiệp, khán giả nhớ tới nhờ những tác phẩm kinh điển. Nghệ sĩ qua đời năm 2003 vì bệnh ung thư.