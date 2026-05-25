Lê Quyên thách thức những người nói mình sử dụng chất cấm đến test tại chỗ

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đã bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn nói cô sử dụng chất cấm. Nữ ca sĩ khẳng định đây là những lời vu khống, bịa đặt. Cô xưng mình là “mẹ”, đồng thời cho biết sẵn sàng đối chất và kiểm tra để làm rõ sự thật.

"Ai vu khống, cứ mạnh dạn tới trước mặt tôi, thích test lúc nào cũng được. Ai dám, tôi chờ, bất cứ khi nào cũng được... Nhà bao việc, lo kiếm tiền sống lành mạnh là tốt rồi. Việc người khác bớt lo và đừng đơm đặt nữa", Lệ Quyên bức xúc bày tỏ.

Ngay khi bị cư dân mạng phản đối vì dám xưng “mẹ” với mọi người, Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả: “Ai đáng là con thì tôi làm mẹ người đó. Sai ở đâu, cớ sao có người lớn bức xúc… Còn người lớn thì sống sao cho đáng là người lớn được rồi”.

Nữ ca sĩ cũng nói rằng, cô muốn nói một lần về chuyện này để câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Bởi những tin đồn thất thiệt không chỉ làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô mà còn ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bản thân cô lẫn gia đình.

Bài viết của giọng ca “Tình lỡ” nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận của cư dân mạng. Nhiều dân mạng bày tỏ cảm thông với nữ ca sĩ khi vướng phải những tin đồn ác ý, vô căn cứ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, dù bức xúc nhưng là người của công chúng thì cũng nên phát ngôn chuẩn mực và kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Khi một dân mạng bày tỏ không tin vào lời thanh minh của Lệ Quyên, cô thẳng thừng đáp trả: "Đừng nói bậy là được. Tin hay không, không quan trọng. Cá nhân tôi thì tôi nói rồi đó".

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt liên tục bị cộng động mạng réo tên vì nghi ngờ có sử dụng chất cấm, buộc họ phải có động thái lên tiếng bảo vệ bản thân. Tối 24/5, Tuấn Hưng đăng tải video trực tiếp xét nghiệm ma túy.

Trước Tuấn Hưng, ca sĩ Duy Mạnh cũng đăng tải video và hình ảnh tự kiểm tra ma túy bằng que thử nhanh. Vài ngày trước, trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn cũng livestream quá trình tới bệnh viện xét nghiệm.

"Tôi cây ngay không sợ chết đứng... Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có", danh ca Ngọc Sơn bày tỏ.