Ngọc Quỳnh sắp kết hôn lần ba

Nam diễn viên xác nhận sẽ tổ chức tiệc cưới với bạn gái Thùy Anh tại một nhà hàng bên Hồ Tây vào tháng 9. Anh để bạn đời tự quyết định các công việc liên quan ảnh cưới, bài trí không gian bữa tiệc, trang phục của hai vợ chồng theo sở thích của cô.

Theo Ngọc Quỳnh, anh và Thùy Anh bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới cách đây nửa tháng. Diễn viên không phải lo nghĩ nhiều vì bạn gái giỏi giang quán xuyến và có một số đơn vị ngỏ ý hỗ trợ hai vợ chồng.

Ngọc Quỳnh và bạn gái khi đi chọn nhẫn cưới.

Ngọc Quỳnh công khai chuyện tình cảm với Thùy Anh từ tháng 6/2024, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai. Anh từng muốn giữ kín chuyện tình cảm với bạn gái cùng nghề để tránh ồn ào nhưng hiểu mong muốn của cô nên anh cởi mở hơn. Từ đó, hai người thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình tứ và lời ngọt ngào dành cho nhau trên trang cá nhân. Họ chuyển về sống chung, gọi nhau là vợ chồng từ lâu nhưng giờ mới quyết định tổ chức đám cưới.

Nam diễn viên từng chia sẻ, cả hai khá hòa hợp cả trong công việc lẫn tình cảm cũng như cách nuôi dạy con cái, ứng xử với bố mẹ đôi bên. Hai người có thể đồng hành, hỗ trợ nhau không chỉ trong nghệ thuật mà còn mọi khía cạnh của cuộc sống. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, anh mong có hạnh phúc trọn vẹn bên người hòa hợp với mình như Thùy Anh.

Ngọc Quỳnh và bạn gái trong một lần đi du lịch chung.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chọn vào vai Tiến trong Hoa cỏ may từ khi còn là sinh viên năm nhất của Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Hiệu ứng từ bộ phim giúp anh vụt sáng nhưng cũng trở thành cái bóng lớn cho sự nghiệp sau này. Nam diễn viên từng đóng rất nhiều phim như Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước... nhưng đến khi bước vào tuổi trung niên mới được chú ý trở lại với vai người chồng tệ bạc trong phim Hoa hồng trên ngực trái, đóng cùng Hồng Diễm. Từ đó đến nay, anh liên tục xuất hiện trong các phim Biệt dược đen, Hoa vương...

Ngọc Quỳnh và Thùy Anh là đồng nghiệp tại Nhà hát kịch Hà Nội.

Anh thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội và được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh có một con trai học lớp 12 với người vợ đầu, một con gái học lớp bốn và một con trai bốn tuổi với người vợ thứ hai.

Thùy Anh, vợ sắp cưới của Ngọc Quỳnh, sinh năm 1987, từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cũng thuộc biên chế của Nhà hát kịch Hà Nội. Cô từng đóng vai phụ trong các phim Nhà trọ Balanha, tham gia các phim truyền hình và sitcom như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu... Với lĩnh vực sân khấu, cô ghi dấu ấn với vai Hai Liên trong vở diễn Bỉ vỏ, Miller tóc vàng trong Người đàn bà không tên. Nữ diễn viên từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, hiện là mẹ đơn thân của cậu con trai 15 tuổi.

Ảnh: NVCC