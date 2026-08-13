Cuộc sống của mỹ nhân phim giờ vàng VTV sau 7 năm theo chồng xuất ngoại

Diệu Hương sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình vì thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim được phát sóng ở khung giờ vàng VTV những năm 2000 - 2010.

Tên tuổi của Diệu Hương gắn liền với nhiều bộ phim như “Cảnh sát hình sự”, “Xin thề anh nói thật”, “Vòng nguyệt quế”, “Cầu vồng tình yêu”, “Con đường hạnh phúc”, “Luật đời”…

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Diệu Hương bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều tên Ngọc Linh vào năm 2011. Nữ diễn viên từng chia sẻ, họ quyết định đến với nhau chỉ sau 3 ngày quen biết. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Năm 2019, Diệu Hương trở lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm ngừng diễn xuất. Vai San trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” giúp tên tuổi của nữ diễn viên được hâm nóng.

Tuy nhiên, đây là bộ phim cuối cùng cô đóng trước khi rời Việt Nam theo gia đình định cư tại California (Mỹ) vào tháng 12/2019. Kể từ đó, nữ diễn viên hoàn toàn rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình và xây dựng cuộc sống mới ở nước ngoài.

Thời gian đầu sang Mỹ, cô gặp khá nhiều khó khăn trong việc hoà nhập với cuộc sống xứ người bởi môi trường mới gây bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của gia đình chồng, Diệu Hương đã nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống mới.

Năm 2023, gia đình cô chuyển đến biệt thự mới rộng rãi hơn với sân vườn, bể bơi và nhiều cây xanh bao quanh. Vợ chồng cô còn xây dựng một “công viên thu nhỏ” để các con thỏa sức vui chơi.

Dù đã sang Mỹ định cư nhưng diễn viên Diệu Hương vẫn luôn duy trì những phong tục quê nhà. Mỗi dịp lễ Tết, cô và chồng lại trang trí nhà cửa theo phong cách truyền thống của người Việt.

Diệu Hương thường xuyên nấu cho gia đình những món ăn mang đậm hương vị Việt Nam. Ngoài nội trợ chăm sóc chồng con, cô còn kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Nữ diễn viên từng chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài trên trang cá nhân: “Ở tuổi này, dù đi làm, đi chơi hay chỉ đơn giản là đi đón con ở trường gần nhà, vẫn luôn có ông bà nội đứng trước cửa mở garage đón về, đỡ đồ. Em chưa từng phải tự mua quần áo, mọi thứ đều do mẹ, em gái và cả mẹ chồng chọn giúp. Điều duy nhất em cần làm là giữ vững tâm trí với công việc và lựa chọn của mình, còn lại đã có hai bên gia đình giúp em an tâm”.

Trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, nữ diễn viên bày tỏ sự trân trọng bạn đời - người luôn đồng hành, chia sẻ và mang lại cho cô điểm tựa bình yên vững chắc.

Với Diệu Hương, ngôi nhà chính là nơi thể hiện đầy đủ nhất khái niệm hạnh phúc. “Một căn nhà đủ rộng để chất đầy yêu thương, đủ vui để chăm con, đứng bếp; đủ bận rộn để vun cây, tỉa cành; đủ thư giãn để ngắm bố mẹ, con cái bơi lội mỗi chiều; cánh cửa đủ rộng để đón anh em, bạn bè; đủ năng lượng để làm việc mỗi ngày và đủ yêu thương để được gọi là tổ ấm”, nữ diễn viên trải lòng.