Việt Hoa - Trọng Trí làm đám cưới

Diễn viên Việt Hoa cho biết lễ ăn hỏi, lễ rước dâu của cô và Trọng Trí sẽ diễn ra ngày 7/3 tại tư gia nhà gái ở Yên Bái. Sau đó, cặp diễn viên sẽ tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội vào tháng 5 để mời đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui.

Việt Hoa và Trọng Trí khi thử áo dài cưới.

Theo Việt Hoa, cô và Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ 2021 nhưng phải hoãn đám cưới vì dịch Covid-19. Sau đó, họ bận rộn với các dự án phim nên giờ mới có thời gian tổ chức các nghi lễ theo phong tục truyền thống. Hai người vốn là bạn học ở trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng có nhiều năm song hành cả trong công việc lẫn cuộc sống trước khi quyết định nên duyên vợ chồng.

Kể về chuyện tình, Việt Hoa nói cô và Trọng Trí học cùng lớp nhưng không nói chuyện suốt hai năm đầu. Đến năm thứ ba, cả hai mới có dịp gần gũi khi làm cùng trích đoạn thi học kỳ và yêu nhau lúc nào không biết. Sau khi tốt nghiệp, cả hai song hành cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cả hai cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, sản xuất các vlog quảng cáo và tham gia một số phim truyền hình. Việt Hoa nói may mắn khi được bạn đời chăm sóc, đưa đón mỗi khi đi quay, hỗ trợ trong công việc. Theo nữ diễn viên, sự tôn trọng và yêu thương chính là sợi dây kết nối hai người suốt 8 năm bên nhau.

Diễn viên Việt Hoa.

Việt Hoa và Trọng Trí cùng sinh năm 1996, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nữ diễn viên được chú ý từ khi tham gia phim Cô gái nhà người ta, sau đó liên tục xuất hiện trên sóng giờ vàng VTV với các phim: Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Mình yêu nhau bình yên thôi, Độc đạo... Trong khi đó, Trọng Trí đảm nhận vai nhỏ trong các phim: Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trở về giữa yêu thương... Hai diễn viên từng đóng chung một số phim, trong đó có Gió ngang khoảng trời xanh.