Kinh Quốc nói về tin đồn cưới vợ lần ba

Trong loạt ảnh được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội, Kinh Quốc lần lượt diện áo dài, vest đen chỉn chu, tay cầm hoa cưới tựa chú rể đi rước dâu. Anh xuất hiện bên cạnh cô gái trẻ mặc váy cưới, cùng bước lên sân khấu cử hành nghi lễ, trao nhau nụ hôn và tình tứ chụp ảnh với khách mời sau buổi tiệc.

Kinh Quốc gây chú ý khi diện áo dài cưới như chú rể, thực hiện lễ gia tiên cùng một cô gái trẻ.

Cả hai tình tứ trao nụ hôn trên sâu khấu đám cưới, trong video lan truyền mạng xã hội.

Bộ ảnh nhanh chóng gây xôn xao, thu hút hàng trăm nghìn tương tác chỉ sau vài giờ xuất hiện. Nhiều khán giả cho rằng Kinh Quốc đã bí mật kết hôn lần ba.

Chia sẻ với Ngôi Sao sáng 8/6, diễn viên Hướng nghiệp cho biết những hình ảnh lan truyền chỉ là công việc.

"Đó chỉ là cảnh quay trong phim ca nhạc của một người em. Tôi không muốn ồn ào hay bị bàn tán trên mạng xã hội nên bản thân cũng ngại chia sẻ. Tôi sợ bị cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc thông tin", Kinh Quốc nói.

Theo diễn viên, mối quan hệ với vợ - Lâm Thị Thu Trà - đã kết thúc từ lâu nhưng anh chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. "Những năm qua có nhiều biến cố nên tôi chỉ muốn tìm bình yên cho tâm hồn, dành thời gian cho bản thân và con".

Sau biến cố vợ cũ vướng lao lý, anh hiện sống cùng con gái 12 tuổi ở TP HCM. "Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, chưa có nhiều dự án để tham gia, do tình hình kinh tế năm nay khó khăn. Tôi vẫn đang ráng xoay xở bằng việc đóng MV ca nhạc, phim ngắn. Con gái cũng lớn nên tôi cũng đỡ vất vả trong việc gà trống nuôi con".

Diễn viên Kinh Quốc cho biết hình ảnh lan truyền chỉ là cảnh quay trong phim ca nhạc.

Kinh Quốc sinh năm 1974. Anh từng là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình như: Hướng nghiệp, Đất phương Nam, Áo cưới thiên đường, Hào quang trở lại... Năm 2009, anh kết hôn với đại gia Lâm Thị Thu Trà, bằng tuổi, có một con gái và hơn 10 năm chung sống hạnh phúc. Trước khi kết hôn với Lâm Thị Thu Trà, Kinh Quốc từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng.

Tháng 5/2021, bà Trà bị Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, khởi tố về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tháng 6/2025, vợ Kinh Quốc lĩnh án 14 năm 6 tháng tù.