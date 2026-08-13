Phương Mỹ Chi thành công ra sao sau 13 năm thi The Voice Kids?

Phương Mỹ Chi: Từ "cô bé dân ca" đến nghệ sĩ trẻ trưởng thành

Phương Mỹ Chi bước vào con đường nghệ thuật từ năm 10 tuổi và nhanh chóng được khán giả biết đến với hình ảnh một cô bé có giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Dòng nhạc dân ca gắn bó với cô trong những năm đầu sự nghiệp, tạo nên dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc có nhiều màu sắc.

Phương Mỹ Chi nổi tiếng với biệt danh "chị Bảy - cô bé dân ca".

Theo thời gian, Phương Mỹ Chi từng bước thay đổi hình ảnh. Năm 2023, dự án Vũ trụ Cò bay đánh dấu giai đoạn nữ ca sĩ làm mới mình, kết hợp những chất liệu âm nhạc truyền thống với cách thể hiện hiện đại.

Cô bé The Voice Kids ngày nào giờ đã trưởng thành, giỏi giang hơn xưa.

Sau đó, việc tham gia các chương trình như Sing! Asia và Em Xinh Say Hi tiếp tục giúp Phương Mỹ Chi đến gần hơn với khán giả trẻ. Không còn chỉ được nhớ đến với biệt danh "cô bé dân ca", nữ ca sĩ dần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ chủ động thử sức ở nhiều lĩnh vực và phong cách khác nhau.

Phương Mỹ Chi ngày càng nữ tính, tự tin

Ở những hình ảnh mới được chia sẻ gần đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý bởi diện mạo nữ tính và trưởng thành hơn. Nếu trước đây cô thường xuất hiện với vẻ trong trẻo, giản dị thì hiện tại nữ ca sĩ đã biết cách làm nổi bật nét duyên dáng của một cô gái ở tuổi đôi mươi.

Sự thay đổi này không chỉ thể hiện qua trang phục hay cách trang điểm mà còn ở thần thái. Phương Mỹ Chi ngày càng tự tin khi xuất hiện trước công chúng, đồng thời vẫn giữ được nét gần gũi vốn là điểm khiến cô được yêu mến từ những ngày đầu.

Hình ảnh ở tuổi 23 của Phương Mỹ Chi.

Bước sang tuổi 23, nữ ca sĩ cũng có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn trong nghề. Việc đứng trên những sân khấu lớn, tham gia các chương trình truyền hình và thử sức với diễn xuất giúp Phương Mỹ Chi có thêm những trải nghiệm ngoài âm nhạc.

Đáng chú ý, cô từng góp mặt trong bộ phim điện ảnh Nhà gia tiên. Đây cũng là một dấu mốc cho thấy Phương Mỹ Chi đang mở rộng hoạt động nghệ thuật thay vì chỉ tập trung vào vai trò ca sĩ.

Phương Mỹ Chi vẫn giữ sự gắn bó với văn hóa truyền thống

Dù hình ảnh ngày càng hiện đại, Phương Mỹ Chi vẫn không rời xa những chất liệu văn hóa truyền thống đã làm nên dấu ấn của mình.

Trong các hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ nhiều lần lựa chọn những chất liệu gần gũi với văn hóa Việt Nam. Đây cũng được xem là hướng đi tạo nên sự khác biệt của Phương Mỹ Chi so với nhiều nghệ sĩ trẻ cùng thế hệ.

Nữ ca sĩ trẻ luôn gắn bó tên mình với văn hóa truyền thống.

Ở tuổi 23, cô đứng giữa hai hình ảnh: Một Phương Mỹ Chi trưởng thành, tự tin và hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ sự mềm mại, mộc mạc và tình cảm với những giá trị truyền thống.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, hành trình của Phương Mỹ Chi cho thấy sự thay đổi rõ rệt từ một cô bé bước lên sân khấu khi còn nhỏ thành một nghệ sĩ trẻ có định hướng riêng. Những trải nghiệm trong âm nhạc, truyền hình và điện ảnh đang giúp cô có thêm nhiều màu sắc trong sự nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh công việc, điều khán giả quan tâm là cuộc sống và hình ảnh đời thường của Phương Mỹ Chi. Nữ ca sĩ ngày càng trưởng thành nhưng vẫn giữ cách xuất hiện khá giản dị, gần gũi, đúng với hình ảnh đã gắn bó với cô từ những ngày đầu được công chúng biết đến.

Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) là nữ ca sĩ Việt Nam, nổi tiếng từ khi giành Á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Cô được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, sở trường dân ca và phong cách âm nhạc mang đậm bản sắc Việt. Những năm gần đây, Phương Mỹ Chi liên tục làm mới mình với các sản phẩm kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.