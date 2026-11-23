2 đêm cuối tuần tại Cung Hữu nghị Việt Xô, Ký ức Hà Nội đã đưa khán giả đi qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, nơi những ca khúc viết về Hà Nội không chỉ được cất lên bằng những giọng hát hàng đầu, mà còn được kể lại bằng một tư duy âm nhạc có chiều sâu, một cấu trúc chương trình giàu tính kết nối và những khoảnh khắc đủ sức khiến cả khán phòng rung động.

Hà Nội xanh, Hà Nội hồng – hai dòng chảy của ký ức

Dưới định hướng âm nhạc của Vũ Huyền Trung, Ký ức Hà Nội được chia thành hai mảng cảm xúc Hà Nội xanh và Hà Nội hồng. Một bên là Hà Nội của lịch sử, của những năm tháng hào hùng, của tinh thần và khí phách người Hà Nội; một bên là Hà Nội của tình yêu, của những kỷ niệm, những cuộc gặp gỡ, chia xa và những miền thương nhớ đã trở thành một phần đời của mỗi người.

Sự có mặt của Hà Trần mang đến sự bất ngờ cho khán giả Thủ đô

Mở đầu bằng Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, tiếp nối Tiến về Hà Nội của Văn Cao và Hà Nội mùa Thu của Vũ Thanh, chương trình đưa khán giả trở về với một Hà Nội rộng lớn trong lịch sử, trong niềm tự hào và tinh thần của những con người đã làm nên thành phố. Tiếng hát Mỹ Linh ở phần mở đầu mang đến một sắc thái vừa trang trọng, vừa giàu năng lượng, tạo nên điểm khởi đầu cho chuyến tàu âm nhạc đi qua những năm tháng của Hà Nội.

Từ Gửi người em gái, Hướng về Hà Nội, Nỗi lòng người đi, đến Hoa sữa, Tình yêu Hà Nội, Đêm hồ Gươm, Hà Nội đêm trở gió, Hương ngọc lan, Nhớ mùa Thu Hà Nội… chương trình dần đưa người nghe bước vào Hà Nội của những miền ký ức cá nhân.

Những ca khúc được viết ở nhiều thời điểm, mang nhiều phong cách khác nhau, nhưng khi đặt trong một cấu trúc chung, chúng không chỉ là những tác phẩm được yêu thích. Chúng trở thành những mảnh ghép của một thành phố, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần đời mình.

Thanh Lam – dữ dội, máu lửa và một Hà Nội đầy khí chất

Thanh Lam luôn là một trong những giọng hát có khả năng làm chủ sân khấu bằng năng lượng mạnh mẽ, sự quyết liệt và bản lĩnh biểu diễn đặc biệt. Trong Ký ức Hà Nội, chị mang đến một Hà Nội không chỉ đẹp, không chỉ dịu dàng, mà còn đầy khí chất, sống động và có sức lay động bằng chính sự mãnh liệt của mình.

NSND Thanh Lam

Hoa sữa, Tình yêu Hà Nội, Đêm hồ Gươm lần lượt mở ra những sắc thái khác nhau trong tiếng hát Thanh Lam. Đó là một Hà Nội vừa có vẻ đẹp lãng mạn, vừa có chiều sâu, vừa có sự nồng nàn của tình yêu, vừa có sức mạnh nội tâm của một thành phố đã đi qua bao biến động.

Đặc biệt, màn kết hợp giữa Thanh Lam và Ngọc Anh trong liên khúc Một thoáng Tây Hồ – Chiều phủ Tây Hồ là một trong những điểm nhấn đáng nhớ của chương trình.

Hai giọng hát, hai cá tính nghệ thuật không dễ trộn lẫn, cùng bước vào một không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn Hà Nội. Sự kết hợp ấy không làm mất đi màu sắc riêng của mỗi người, trái lại, tạo nên sự tương tác thú vị giữa những cá tính mạnh. Đó không chỉ là màn song ca của hai giọng hát lớn, mà còn là cuộc gặp gỡ của hai cách biểu đạt, hai sắc thái cảm xúc cùng nâng đỡ và làm nổi bật nhau.

Ngọc Anh – nồng nàn, say đắm, chạm vào những miền sâu nhất của ký ức

Nếu Thanh Lam khiến sân khấu trở nên dữ dội bởi năng lượng và khí chất, Ngọc Anh lại có một cách chạm vào cảm xúc bằng sự nồng nàn, đắm say và những khoảng lặng rất riêng.

Kỷ niệm của tôi, Tôi muốn mang hồ Gươm đi, Em nghĩ gì khi mùa Xuân đến, Hà Nội và tôi, Khúc mùa Thu… là những ca khúc đòi hỏi người hát không chỉ có kỹ thuật, mà còn phải có độ trải nghiệm, sự thấu hiểu và khả năng đưa những câu chuyện âm nhạc trở thành cảm xúc của chính mình.

Trong những ca khúc của Phú Quang, Hà Nội dường như không còn là một địa danh. Nó trở thành một mối tình, một miền không thể rời bỏ, một nỗi nhớ có thể đi theo con người suốt cuộc đời. Tiếng hát Ngọc Anh mang đến những rung động ấy bằng sự nồng nàn và khắc khoải, khiến người nghe dễ dàng tìm thấy trong âm nhạc những điều từng thuộc về mình.

Đặc biệt, Khúc mùa Thu với không gian sân khấu tập trung vào tiếng hát, tạo nên một điểm lắng đáng chú ý trong chương trình. Khi âm nhạc không cần quá nhiều sự phô diễn, khi người hát và ca khúc đứng ở vị trí trung tâm, cảm xúc có cơ hội đi thẳng đến người nghe.

Mỹ Linh tinh tế, sang trọng – Hà Trần phiêu linh, lãng mạn

Mỹ Linh và Hà Trần là hai cá tính âm nhạc đặc biệt, mỗi người sở hữu một thế giới biểu đạt riêng. Trong Ký ức Hà Nội, sự xuất hiện của họ mang đến những sắc thái khác biệt, làm cho hành trình âm nhạc không bị đóng khung trong một màu cảm xúc duy nhất.

Diva Mỹ Linh

Mỹ Linh với Hà Nội đêm trở gió, Hương ngọc lan mang đến vẻ tinh tế, sang trọng, một cách biểu đạt có sự mềm mại nhưng vẫn đầy bản lĩnh. Hà Nội trong tiếng hát Mỹ Linh không cần phải quá nhiều lời. Có khi chỉ là một mùi hoa, một buổi tối, một cơn gió chuyển mùa, nhưng đủ để gợi nên những liên tưởng sâu xa về tình yêu và những điều đã qua.

Hà Trần lại mở ra một miền âm nhạc phiêu linh, lãng mạn và giàu cá tính. Hướng về Hà Nội, Nỗi lòng người đi, Phố nghèo, Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội đưa người nghe đi qua những câu chuyện khác nhau, từ nỗi nhớ thành phố đến những miền tuổi thơ, những dấu vết của cuộc đời.

Và cuộc gặp giữa Mỹ Linh – Hà Trần trong Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến là một điểm nhấn thú vị. Hai cá tính âm nhạc mạnh, hai cách tiếp cận khác biệt, cùng gặp nhau trong một tác phẩm giàu tinh thần tự do và phóng khoáng. Đó không phải sự hòa trộn để trở nên giống nhau, mà là sự tương tác để cùng tạo nên một không gian biểu diễn mới.

Bên cạnh 4 giọng hát nữ, sự xuất hiện của nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền với Nhớ mùa Thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn cũng góp thêm một sắc màu đặc biệt cho chương trình.

Điểm kết của Ký ức Hà Nội với liên khúc Trăng chiều – Nhớ về Hà Nội, sự hội tụ của Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Ngọc Anh cùng dàn nhạc, là một lựa chọn giàu ý nghĩa. Sau hành trình đi qua những cá tính riêng, những ca khúc riêng và những miền cảm xúc riêng, tất cả cùng trở về với Hà Nội.