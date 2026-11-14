Dòng người đổ về Đông Anh

Concert Tinh hà say hi tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Đây là hai đêm diễn tiếp theo của chuỗi concert, sau hai đêm tổ chức tại TPHCM vào tháng 10. Sự kiện quy tụ 24 nghệ sĩ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ chương trình.

Ngay từ trước giờ biểu diễn, thời trang trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của khán giả nữ. Không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc, nhiều cô gái còn xem concert là dịp thể hiện cá tính thông qua cách lựa chọn trang phục, kiểu tóc và lối trang điểm.

Những bộ trang phục mang tinh thần trẻ trung, năng động được lựa chọn để phù hợp không khí sôi động của sự kiện âm nhạc. Bên cạnh phong cách nữ tính, ngọt ngào, các thiết kế cá tính, phá cách cũng góp phần tạo nên bức tranh thời trang đa dạng.

Các phụ kiện như kính mắt, túi xách, trang sức hay những món đồ cổ vũ thần tượng trở thành điểm nhấn giúp khán giả hoàn thiện diện mạo. Không ít cô gái chú trọng sự đồng điệu giữa trang phục và phụ kiện, tạo nên tổng thể nổi bật khi xuất hiện tại concert.

Khu vực bên ngoài địa điểm tổ chức cũng trở thành không gian để các nhóm bạn chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc trước khi bước vào đêm nhạc. Với nhiều khán giả trẻ, việc chuẩn bị trang phục và lưu giữ hình ảnh là một phần trong trải nghiệm tham dự concert, bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu.

Trước đó, thời trang cũng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trong buổi tổng duyệt Tinh hà say hi tại Hà Nội ngày 12/11. Dàn nghệ sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện với nhiều tạo hình hóa trang độc đáo.

Hai khán giả Hùng Dương và Thu Hương gây chú ý với trang phục lấy cảm hứng từ tiết mục Thêu hoa dệt gấm tại chương trình Tinh hà say hi. Cả hai đều sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Hiện Hùng Dương sinh sống, làm việc tại Hà Nội, trong khi Thu Hương di chuyển từ Hải Phòng đến Hà Nội để tham dự concert. Chia sẻ về ý tưởng trang phục, Hùng Dương cho biết cả hai bắt đầu lên kế hoạch ngay sau khi đặt vé concert. Quá trình chuẩn bị kéo dài hơn một tháng, từ lựa chọn bảng màu, định hình phong cách đến tìm kiếm các món đồ phù hợp với concept của tiết mục. “Chúng tôi không đặt thiết kế riêng mà tìm kiếm từng món đồ ở nhiều cửa hàng khác nhau, sau đó phối lại sao cho đúng bảng màu và concept của bài hát. May mắn là quá trình chuẩn bị khá suôn sẻ, gần như món đồ nào mua về, khi mặc thử cũng đều phù hợp với ý tưởng ban đầu”, Hùng Dương chia sẻ với PV Tiền Phong.

Việc đầu tư trang phục không đơn thuần để tạo dấu ấn cá nhân mà còn là cách thể hiện tình cảm, sự ủng hộ dành cho các nghệ sĩ yêu thích.

Khán giả nữ in poster hài hước để cổ vũ dàn nghệ sĩ.

Một khán giả nữ nổi bật với phong cách thời trang cá tính, kết hợp áo khoác da màu hồng họa tiết cùng áo corset đen bóng. Sắc hồng rực rỡ trở thành điểm nhấn, giúp nữ khán giả thu hút ánh nhìn giữa không gian concert.

Không chỉ là nơi thưởng thức âm nhạc, concert Tinh hà say hi còn trở thành không gian để khán giả trẻ thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính thời trang.

Từ phong cách Y2K, streetwear phóng khoáng đến những bộ trang phục quyến rũ hay lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, mỗi khán giả mang đến một màu sắc riêng.

Sự đa dạng trong cách lựa chọn trang phục, kết hợp phụ kiện và trang điểm góp phần biến khu vực bên ngoài sân khấu thành một sàn diễn thời trang đầy màu sắc trước giờ biểu diễn.

Khán giả đổ về đêm nhạc ngày một đông. Bên cạnh sự đầu tư về hình ảnh của nghệ sĩ và khán giả, concert tại Hà Nội được chuẩn bị với hệ thống màn hình LED cỡ lớn, sân khấu trung tâm và các đường catwalk kéo dài qua khu vực người xem. Thiết kế này giúp 24 nghệ sĩ có thêm không gian di chuyển, biểu diễn và tương tác với người hâm mộ.