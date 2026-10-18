Pháp Kiều mang trăn sống lên sân khấu, 40.000 khán giả vỡ òa
Trước hơn 40.000 khán giả, 24 nghệ sĩ mang đến 22 tiết mục trong đêm concert đầu tiên của Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà. Pháp Kiều đưa trăn thật lên sân khấu, Dương Domic xuất hiện bằng xe mui trần, còn Jaysonlei và Cody Nam Võ gây chú ý với màn cầu hôn trong "50 cuộc gọi nhỡ".
50 cuộc gọi nhỡ được làm mới bằng màn cầu hôn do Jaysonlei và Cody Nam Võ thể hiện, tạo tình huống bất ngờ cho phần trình diễn. Đội hình gồm CoolKid, Quang Hùng MasterD, Jaysonlei và Cody Nam Võ chiều khán giả hết nấc với màn trao nhẫn trên sân khấu.
Tết tình được dàn dựng cùng phần diễn xiếc, gợi lại không khí rạp xiếc của EP Tình thế người! trong chương trình. Jaysonlei, Sơn.K, Dillan và Đặng Hồng Hải tái hợp trong ca khúc pop rock có giai điệu tươi sáng.
Đêm concert đầu tiên quy tụ hơn 40.000 khán giả đổ về Vạn Phúc City, TPHCM. Ở đêm thứ 2 (18/10), bốn người xem được mời lên sân khấu nhảy cùng nghệ sĩ trong IDNAT . Với Thế giới của anh , ban tổ chức bố trí hoạt động gửi lời thương lên màn hình LED ở cả hai đêm, để người xem cùng tham gia vào phần trình diễn kết show cùng 24 nghệ sĩ.
MC Trấn Thành cho biết không dự hai đêm concert Tinh Hà Say Hi vào ngày 17 và 18/10 do một số điều khoản trong thỏa thuận giữa anh và đơn vị tổ chức...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2026 11:26 AM (GMT+7)