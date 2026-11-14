Dàn hoa, á hậu khoe dáng giữa trời lạnh khi đi xem các anh trai

Các người đẹp có mặt từ sớm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, để chụp ảnh, giao lưu khán giả và hòa mình vào không khí sôi động trước giờ concert.

Trong ảnh, hoa hậu Hà Trúc Linh, á hậu Vân Nhi, á hậu Châu Anh cùng hai người đẹp trong top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 diện trang phục trẻ trung đến cổ vũ các anh trai.

Hà Trúc Linh nổi bật với set đồ mang cảm hứng Y2K gồm áo croptop dài tay ôm sát và chân váy mini cạp trễ họa tiết da báo. Điểm nhấn lông vũ tím đậm ở cổ áo và tay tạo vẻ cá tính.

Á hậu Châu Anh diện đầm đen ngắn dáng xòe, thiết kế cổ vuông nhún ngực giúp tôn bờ vai trần.

Á hậu Vân Nhi chọn váy ngắn ôm sát đính tua rua lông vũ, tôn đôi chân thon thả giữa trời lạnh.

Ngoài các người đẹp, concert 'Tinh hà say hi' còn thu hút hàng nghìn khán giả trẻ đến xem.

Đôi bạn Hùng Dương và Thu Hương cho biết đã lên ý tưởng trang phục ngay sau khi đặt vé hơn một tháng trước. Lấy cảm hứng từ ca khúc 'Thiêu hoa dệt gấm', cả hai lựa chọn và phối các món đồ theo bảng màu thống nhất, phù hợp concept bài hát. Họ hy vọng nhóm nghệ sĩ sẽ nhận ra sự cổ vũ của fan dành cho ca khúc qua những bộ trang phục trên khán đài.

Vũ Trần Phương Anh (Hải Phòng) diện áo cổ yếm tím dáng ôm, kết hợp chân váy mini màu tím oải hương đồng điệu. Chiếc áo khoác lông trắng kem dáng ngắn tạo điểm nhấn tương phản, giúp tổng thể thêm nổi bật và thời thượng. Mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ cùng lối trang điểm tươi tắn, son đỏ cam hoàn thiện diện mạo trẻ trung, gợi cảm.

Tô Thị Mai Hường (trái) và Phạm Thị Thu Hạnh (Hà Nội) cho biết chuẩn bị trang phục từ tháng 9. Theo dress code của chương trình, cả hai chọn màu tím làm tông chủ đạo và mất một tuần tìm kiếm trang phục ưng ý. Họ hài lòng với diện mạo hôm nay và tự chấm 10/10. Mỗi người mua vé hạng 2A trị giá 1,8 triệu đồng cho ngày đầu tiên và sẽ tiếp tục tham dự đêm diễn ngày mai với vé GA (đứng).

Ngọc Anh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dành khoảng bốn tiếng chuẩn bị trang phục, làm tóc và trang điểm. Cô diện áo cổ yếm màu nâu sẫm, thiết kế khoét sâu và đan dây trước ngực, phối quần short cạp trễ viền lông xù đồng điệu. Chiếc áo khoác lông nâu xám khoác hờ trên vai, kết hợp kiểu tóc tết búi hai bên tạo diện mạo cá tính, gợi cảm theo phong cách Y2K.

Đoàn Mỹ Dung, ở Hoàng Mai, tự lên ý tưởng thiết kế, lựa chọn tông trang điểm và thuê người thực hiện bộ đồ theo dress code màu tím của chương trình. Mỹ Dung hài lòng vì trang phục phù hợp với không khí sự kiện. Cô mua vé GA 1B để cổ vũ Dương Domic, chuẩn bị tinh thần vui vẻ để hòa mình vào không khí náo nhiệt của concert.

Diệu Thúy (phường Đống Đa) diện áo sơ mi dáng rộng màu hồng nổi bật phối áo thun đen bên trong. Cô kết hợp quần jeans ống rộng chắp vá, rách tua rua với đôi bốt da lộn cao cổ màu nâu be. Khăn trùm đầu họa tiết hồng trắng, tóc ngắn nhuộm nâu đỏ cùng khuyên môi và phụ kiện đính đá tạo điểm nhấn cho diện mạo bụi bặm, cá tính.

Nhóm bạn Phượng Min (trái) diện trang phục đồng điệu theo phong cách trẻ trung, kết hợp nét ngọt ngào và cá tính. Ba cô gái lựa chọn những thiết kế áo ngắn, chân váy và quần short với tông đen làm chủ đạo, tạo điểm nhấn bằng ren, bèo nhún, họa tiết kẻ caro cùng các phụ kiện nơ ruy băng nhiều màu sắc. Kiểu tóc tết hai bên, tóc ngắn uốn xoăn giúp mỗi người thể hiện phong cách riêng.

Phạm Mai Phương (trái, sống ở Hà Nội) cho biết cả nhóm thống nhất dress code màu đen và be, nhiều lần tranh luận mới chốt được màu sắc, cách trang điểm và phong cách chung. Họ mua mới toàn bộ trang phục, cùng nhau tìm kiếm và phối đồ để tạo sự đồng điệu. Mai Phương mong được hát cùng thần tượng và có những bức ảnh đẹp mang về sau concert.

Tô Hoàng Ly gây ấn tượng với trang phục cá tính gồm áo cúp ngực và quần short da đen đính chi tiết kim loại, khoác ngoài áo da màu hồng nổi bật với họa tiết nhiều màu sắc, đinh nhọn ở vai và dây xích buông dọc thân áo. Mũ trắng đính đá, mái tóc vàng bạch kim uốn xoăn, vòng cổ kim loại cùng đôi bốt cao cổ đính đá hoàn thiện vẻ ngoài nổi loạn, mạnh mẽ.

Cô chọn phong cách lấp lánh, nổi bật hết mức với mong muốn thu hút sự chú ý và có cơ hội xuất hiện trên màn hình LED tại sự kiện. Bộ trang phục được Ly đặt mua từ một thương hiệu có các thiết kế giới hạn và độc đáo. Riêng mũ cùng một số phụ kiện, cô tự tìm kiếm và phối hợp để tạo nên tổng thể cá tính. Ngoài trang phục, Ly còn chuẩn bị tóc giả, làm tóc và trang điểm. Cô cho rằng việc đầu tư cho diện mạo cần tương xứng với số tiền bỏ ra mua vé khoảng 2,5 triệu đồng.

Khánh Linh (giữa, ở Hoàng Mai) đến concert cổ vũ Quang Hùng MasterD, trong khi các bạn cô yêu thích Dương Domic và Captain Boy. Cả ba mong chờ được nghe ca khúc 'Vì em'.