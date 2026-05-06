Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng tiết lộ lý do tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Tối 5/5, nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" thông báo 5 nghệ sĩ đầu tiên tham gia mùa 2. Những cái tên được tiết lộ bao gồm: nghệ sĩ hài Đại Nghĩa, giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng, ca sĩ Hoàng Tôn, người mẫu Lê Xuân Tiền, nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương.

Trên trang cá nhân, Đinh Tiến Dũng tiết lộ một cách hài hước: "Gần đây mình rất hay được hỏi về tin đồn mình có tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là đúng hay không, mình cứ ngơ ngác không hiểu gì cả nên không biết phải trả lời thế nào.

Thế rồi từ tin đồn đó, mình đã tò mò và tìm hiểu về chương trình, chợt thấy đây là chương trình rất rực rỡ và vận động nhiều, hết sức phù hợp với người ở lứa tuổi trung niên hướng nội như mình, nên mình đã mạnh dạn viết đơn xin tham gia. Đến hôm nay đã có thông tin "trúng tuyển" nên mình khoe mọi người luôn đây".

Thông tin Đinh Tiến Dũng xác nhận góp mặt nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước màu sắc riêng mà anh có thể mang đến cho chương trình, một người chơi có sự thông minh, dí dỏm và khả năng ứng biến đã thành thương hiệu.

Trước đó, NSX show Anh trai vượt ngàn chông gai cũng công bố ê-kíp sản xuất của mùa này. Theo đó, đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc SlimV một lần nữa tái hợp. Việc giữ nguyên "bộ khung" cốt lõi cho thấy tâm thế của nhà sản xuất trong việc nâng cấp dựa trên những giá trị nguyên bản và độc bản mà chương trình luôn nhấn mạnh.

Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình truyền hình thực tế khai thác hành trình âm nhạc - nghệ thuật của các gương mặt nam nổi bật đến từ nhiều lĩnh vực. Đây là phiên bản truyền hình được Việt hóa từ chương trình nổi tiếng nhiều mùa Call Me By Fire của Trung Quốc, do Tập đoàn YeaH1 sản xuất.