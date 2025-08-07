Chuyện chưa kể về chương trình Táo Quân đầu tiên

Số mới nhất của chương trình Ký ức VTV gợi lại ký ức không thể nào quên của những người làm ra chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân lần đầu lên sóng vào năm 2003, sau thành công vang dội của Gặp nhau cuối tuần.

Tuy nhiên, ít ai biết món ăn tinh thần dịp Giao thừa này lại ra đời trong một hoàn cảnh không ai ngờ tới. Đây cũng là ký ức in sâu trong tâm trí của NSND Khải Hưng - đạo diễn của Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đầu tiên.

Đạo diễn, NSND Khải Hưng chia sẻ kỷ niệm làm chương trình Táo Quân đầu tiên.

“Chương trình Táo Quân đầu tiên là trải nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung… đều tham gia. Hồi ấy chương trình Gặp nhau cuối tuần đang phát triển rầm rộ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam thời bấy giờ muốn Trung tâm sản xuất phim làm chương trình hài vào cuối năm. Thực ra, ở những bước đầu tiên, chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, điều gì cũng khó khăn nên chúng tôi phải liều”, NSND Khải Hưng nhớ lại.

Ông cũng tiết lộ thêm những chương trình Táo Quân đầu tiên gần như không có kịch bản. Các tình tiết trong chương trình được xây dựng từ những vấn đề thời sự, xã hội trong năm.

“Nếu hỏi kịch bản Táo Quân ngày ấy có không? Tôi khẳng định là không có. Xương sống của chương trình là các vấn đề của xã hội. Vào cuối năm, báo chí đều đưa ra các vấn đề của năm và chúng tôi dựa vào đó để phát triển nội dung chương trình. Để tất cả điều đó trở thành kịch bản hay, hoàn toàn do tài năng của diễn viên”, NSND Khải Hưng cho biết.

Táo Quân gần như không có kịch bản, mọi tình tiết trong chương trình được xây dựng từ những vấn đề thời sự, xã hội nổi bật trong năm.

Một trong những điểm nhấn của Táo Quân, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả là các bài nhạc chế. Những bài nhạc chế này nhanh chóng lan tỏa, được đón nhận, yêu thích bởi khán giả.

“Điều này phải nói tới tài của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Anh Hải đã nghĩ ra nhiều trò, nhiều bài hát cho chương trình. Sau khi lên sóng vào đêm 30 Tết, rất nhiều người đã nhẩm theo lời bài hát nhạc chế ấy”, NSND Khải Hưng nói.

Đạo diễn Khải Hưng cho rằng dù thế hệ diễn viên gắn bó với Táo Quân như NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý... không thể tiếp tục đồng hành cùng chương trình hay diễn viên trẻ dần thay thế thế hệ đi trước, Táo Quân vẫn tồn tại một cách "vĩnh cửu".

Đạo diễn Khải Hưng cho rằng Táo Quân vẫn tồn tại một cách "vĩnh cửu".

Nghệ sĩ Chí Trung cũng xuất hiện trong chương trình và chia sẻ những kỷ niệm từ ngày đầu gắn bó với Táo Quân. Với anh, chương trình mang ý nghĩa rất đặc biệt, cùng với những kỷ niệm không thể quên.

“Trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, chúng tôi bắt đầu được triệu tập để làm Táo Quân. Năm nay cũng mong nhận được điện thoại triệu tập như thế. Càng về già thì làm Táo Quân càng xốn xang. Giờ đây, khi chương trình đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả cả nước, tôi càng cảm thấy rõ trách nhiệm và niềm vinh dự lớn lao”, nghệ sĩ Chí Trung tâm sự.