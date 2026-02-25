Đột kích bắt khẩn cấp nam ca sĩ trong khách sạn

Theo Xsport News, Chancellor bị bắt khẩn cấp vào rạng sáng 23/2 tại một khách sạn ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Cơ quan chức năng cho biết vụ bắt giữ được thực hiện trong quá trình kiểm tra đột xuất. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện các gói chất nghi là cocaine và cần sa. Tang vật đã được niêm phong để giám định, phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin ban đầu cho hay có bốn gói nghi là cocaine và một gói cần sa được tìm thấy trong phòng lưu trú. Nhà chức trách đang làm rõ số lượng cụ thể, nguồn cung cấp và quá trình tiếp nhận các chất cấm này. Hiện chưa có thông tin chính thức về lời khai của Chancellor cũng như việc nam nghệ sĩ có thừa nhận hành vi hay không.

Chancellor và Jakops bị bắt để điều tra hành vi sử dụng chất cấm.

Theo quy định pháp luật Nhật Bản, các hành vi liên quan đến tàng trữ và sử dụng ma túy bị xử lý nghiêm khắc, kể cả đối với người nước ngoài. Trong nhiều trường hợp, nghi phạm có thể bị tạm giữ để phục vụ điều tra trước khi cơ quan công tố đưa ra quyết định truy tố.

Chancellor sinh năm 1989, hoạt động trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất. Anh tốt nghiệp Berklee College of Music, một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc danh tiếng tại Mỹ. Trở về Hàn Quốc hoạt động nghệ thuật, Chancellor ghi dấu ấn ở mảng R&B và tham gia sản xuất cho nhiều nghệ sĩ Kpop. Anh được đánh giá là nghệ sĩ có chuyên môn, từng góp mặt trong nhiều dự án hợp tác quốc tế.

Những năm gần đây, Chancellor duy trì hoạt động ổn định với vai trò nghệ sĩ độc lập và nhà sản xuất. Về đời tư, anh kết hôn năm 2022 và thông báo đón con đầu lòng vào tháng 10/2025. Thông tin bị bắt giữ khiến dư luận Hàn Quốc và cộng đồng người hâm mộ bất ngờ, bởi trước đó nam nghệ sĩ không vướng ồn ào pháp lý.

Liên quan vụ việc, cảnh sát tỉnh Aichi cũng bắt giữ thêm ba người khác trong cùng đợt kiểm tra. Trong số này có Jakops (Simon Junho Sakai), cựu thành viên nhóm Dalmatian. Jakops hiện là nhà sản xuất và điều hành công ty giải trí XGLAX, đơn vị quản lý nhóm nhạc nữ XG.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi nhóm nghệ sĩ tham dự buổi biểu diễn của XG tại Nagoya. Công ty XGLAX cho biết đang xác minh tình hình và sẽ hợp tác với cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan điều tra Nhật Bản chưa công bố thêm chi tiết về tiến trình xử lý. Các diễn biến tiếp theo của vụ việc phụ thuộc vào kết quả giám định tang vật và quá trình lấy lời khai những người liên quan.