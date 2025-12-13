Bạch Lộc bị chỉ trích

Tối 6/12, nền tảng sản xuất phim lớn của Trung Quốc là iQiYi tổ chức đêm hội tổng kết năm và trao giải vinh danh cho các diễn viên, đoàn phim. Trong đó, Bạch Lộc là cái tên gây chú ý bậc nhất nhờ những thành tựu cô đạt được và cả những tranh cãi bên lề.

Cụ thể, khi bước vào hội trường, ban tổ chức đã sắp xếp để Dương Mịch và Bạch Lộc ngồi ở hai bàn quan trọng nhất. Năm 2025, Bạch Lộc có tới 3 tác phẩm ra mắt trên iQiYi là Bạch nguyệt phạn tinh, Bắc thượng và Lâm giang tiên đều đạt thành tích khá tốt. Vì vậy, nhiều khán giả còn gọi Bạch Lộc là "công chúa iQiYi". Trong khi đó, Dương Mịch có tác phẩm Sinh vạn vật, là bộ phim đạt thành tích tốt nhất trên nền tảng iQiYi năm 2025 xét về tỷ suất khán giả (rating) và lượt xem.

Sau đó, truyền thông nhận ra Dương Mịch và Bạch Lộc đều được sắp xếp ngồi ở vị trí chính giữa của bàn, từ đó trên MXH Weibo có chủ đề: "Bạch Lộc và Dương Mịch cùng ngồi ở vị trí center". Từ khóa này nhận được tới 60 triệu lượt xem, tạo ra tranh cãi giữa người hâm mộ của hai diễn viên.

Bạch Lộc gây tranh cãi vì tạo chiêu trò "dựa hơi" Dương Mịch.

Fan của Dương Mịch cho rằng Bạch Lộc đang lợi dụng tên tuổi của Dương Mịch, sử dụng chiêu trò truyền thông, gắn liền với tên tuổi đàn chị để tạo cảm giác Bạch Lộc ngang bằng Dương Mịch, nâng cao vị thế của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng xét về cả tuổi nghề, số lượng tác phẩm trong quá khứ hay thành công trong năm 2025, Bạch Lộc không thể so sánh với Dương Mịch.

Tuy nhiên, phía fan của Bạch Lộc cho rằng Dương Mịch đã hết thời. Hiện tại, Bạch Lộc là người được nền tảng iQiYi nâng đỡ nhiều hơn. Các chỉ số truyền thông, hoạt động của người hâm mộ Bạch Lộc đều cao hơn Dương Mịch. Trong ngày diễn ra sự kiện Scream Night 2025, Bạch Lộc là ngôi sao có chỉ số thảo luận trên Wechat cao nhất trong số khách mời nữ.

Ngoài tranh cãi vị trí trung tâm với Dương Mịch, Bạch Lộc còn vướng lùm xùm "đá" Lưu Thi Thi ra khỏi danh sách chiến thắng. Tại hạng mục Nhân vật được yêu thích của iQiyi, kết quả ban đầu là Lý Thấm (vai Phó Nhất Tiêu trong phim Nhất tiếu tùy ca), Dương Mịch (Ninh Tú Tú ở phim Sinh vạn vật) và Lưu Thi Thi (vai Đông Phương Hoài Trúc trong Hoài thủy trúc đình). Đây là giải thưởng mà người hâm mộ các nữ diễn viên đã phải bỏ tiền và công sức, huy động lực lượng bình chọn cho thần tượng.

Tuy nhiên, khi công bố kết quả trao giải, tên của Bạch Lộc đã thay thế đàn chị Lưu Thi Thi. Người hâm mộ của Lưu Thi Thi chất vấn ban tổ chức và cuối cùng lấy lại được giải thưởng.

Bên cạnh đó, Bạch Lộc còn giành được giải Nữ thần Scream Night 2025. Phim Bạch nguyệt phạn tinh do cô đóng chính cũng giành giải Tác phẩm tiêu biểu của năm.

Bạch Lộc được đánh giá là gương mặt diễn viên truyền hình ăn khách, đóng phim nào cũng gây sốt.

Bạch Lộc sinh năm 1994, là "gà cưng" của biên kịch Vu Chính. Cô là một trong số ít các hot girl mạng thành công trở thành diễn viên danh tiếng. Bạch Lộc rất nỗ lực trong sự nghiệp. Mỗi năm, cô tham gia khoảng 3 tác phẩm, dành phần lớn thời gian trên phim trường hoặc tham gia các chương trình giải trí để duy trì và nâng cao danh tiếng. Bạch Lộc từng vướng tin hẹn hò với Hứa Khải, Trương Lăng Hách.