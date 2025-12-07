Vai diễn khiến 100% nữ diễn viên thất bại

Trang 163 đưa tin trong năm 2025 có khoảng 6 tác phẩm truyền hình cổ trang với vai chính là nữ tướng phát sóng. Có thể kể đến như Tống Thiến trong Sơn hà chẩm, Lý Thấm với Nhất tiếu tùy ca, sao nữ 9X Châu Dã cũng vào vai nữ tướng quân trong phim Cẩm nguyệt như ca. Ngoài ra, còn có Cáp Ny Khắc Tư với dự án Cẩm nguyệt lệnh, Quách Hiểu Đình cũng ra trận đánh giặc trong Thanh xuân nhập mộng, và Tống Dật với phim Cùng tiến Trường An. Đáng tiếc, cả 6 dự án trên đều thất bại về danh tiếng và lượt xem. Nguồn tin bình luận: "Vai diễn nữ tướng quân có khả năng 'giết chết' 100% nữ diễn viên Hoa ngữ".

Theo QQ phân tích trong quá khứ có không ít vai diễn nữ tướng quân nổi danh, những nữ diễn viên từng thủ vai Hoa Mộc Lan, Dương Bát Muội trong Dương Môn nữ tướng, Triệu Lệ Dĩnh từng có tác phẩm Sở Kiều truyện gây sốt khắp châu Á, trở thành bộ phim đầu tiên và duy nhất của màn ảnh Hoa ngữ đạt 50 tỷ lượt xem trong thời gian phát sóng.

Tuy nhiên, hiện tại vai diễn tướng quân trở thành nhân vật khó nhằn với đa số các nữ diễn viên. Lý do đầu tiên là hình thể của các ngôi sao không phù hợp với để vào vai người phụ nữ lăn lộn nơi chiến trường, cầm binh đánh giặc.

Châu Dã (trái) và Lý Thấm có thân hình gầy, gương mặt khả ái không phù hợp đóng nữ tướng quân.

Cùng với thẩm mỹ "cao - trắng - gầy" mới là tiêu chuẩn của cái đẹp, minh tinh Hoa ngữ hiện giờ đều có thân hình gầy gò, chân tay khẳng khiu, gương mặt trắng mịn màng làm khán giả không thể hình dung ra được hình ảnh một tướng quân lăn lộn cùng quân lính, chịu khổ hành quân ra trận.

Thậm chí, khán giả còn mỉa mai khi nhìn thấy làn da trắng, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của các nữ diễn viên là: "Đánh phấn trước khi đánh trận". Chính vì mức độ hóa thân vào nhân vật của nghệ sĩ thấp, nên khán giả không muốn theo dõi các tác phẩm này, tạo nên thành tích bết bát.

Các diễn viên nữ hiện nay cũng bị đánh giá "giao vai gì nhận vai đó" vì bị nhà sản xuất chi phối. Vì vậy, nhiều dự án ngay khi họ nhận lời tham gia đã bị khán giả đánh giá không giống nhân vật mẫu trong tiểu thuyết.

Trong năm 2025 có khoảng 5 vai diễn nữ tướng trên màn ảnh nhỏ, nhưng tất cả đều thất bại. Các minh tinh giờ đây vào vai nữ tướng nhưng vóc dáng gầy gò da trắng môi đỏ, không đủ mạnh mẽ và không dám tự làm xấu bản thân để đóng nữ tướng. Mỗi khi tham gia dự án cần thực hiện động tác võ thuật, Triệu Lệ Dĩnh đều dành vài tháng tập luyện trên phim trường. Đồng thời, trong Sở Kiều truyện, cô gần như không trang điểm, gương mặt thậm chí đen đi sau thời gian dài đóng phim, vì vậy dù vóc dáng nhỏ nhắn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ kiên cường gan góc của nhân vật.

Trong khi đó, Tống Thiến ở dự án Sơn hà chẩm được dành hẳn vài phút thời lượng thể hiện màn múa kiếm. Nhưng khán giả lại không cảm thấy nhân vật có sức hấp dẫn. Tống Dật hay Lý Thấm mặc đồ tướng quân nhưng thân hình gầy gò, động tác thiếu dứt khoát mạnh mẽ không nhận được sự yêu thích của khán giả.

Các vai diễn nữ tướng trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2025 thất bại 100% bởi diễn viên không hợp vai.

Ngoài ra, theo QQ, tạo hình các nhân vật nữ tướng trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay đều trùng lặp, giống hệt nhau. Nhân vật nào cũng mặc váy đỏ giáp đen, tóc buộc cao gọn gàng. Khi chiến đấu, họ bôi một số vết bẩn lên mặt nhưng rất hạn chế để không che đi dung mạo xinh đẹp. Vì vậy, người xem chỉ cảm thấy thiếu tự nhiên. Đây cũng là lý do khi phim có vai chính là nữ tướng không thu hút khán giả.