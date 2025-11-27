Dương Mịch vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Ngày 25/11, trang QQ đưa tin Liên hoan phim quốc tế Macau, Trung Quốc đã công bố danh sách đề cử của hai mảng điện ảnh và truyền hình. Bộ phim Tương viên lộng (tên khác: Vụ án giết chồng ở ngõ bán tương) gây bất ngờ khi được nhận đề cử ở các hạng mục chính như Nam/nữ chính xuất sắc dành cho Lôi Giai Âm và Chương Tử Di, Nữ phụ xuất sắc cho Dương Mịch và Nam phụ xuất sắc của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đáng chú ý, cùng đóng phụ trong phim nhưng Triệu Lệ Dĩnh không nhận được đề cử nào. Truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là chiến thắng của Dương Mịch trước Triệu Lệ Dĩnh khi ở cùng một dự án, cùng một vị trí cả hai nhận được những kết quả trái ngược.

Theo QQ, thời điểm khi bộ phim Tương viên lộng công chiếu, Dương Mịch cũng nhận được nhiều đánh giá tốt hơn. Nhân vật của cô chỉ xuất hiện trong phần một nên thiết kế vai diễn hoàn chỉnh, có độ sâu giàu cảm xúc và có phân cảnh cao trào. Trong khi đó, vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh chủ yếu xuất hiện trong phần hai nên ở phần một mờ nhạt hơn hẳn. Đây cũng là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh không nhận được đề cử tại LHP quốc tế Macau.

Triệu Lệ Dĩnh trắng tay tại LHP quốc tế Macau, còn Dương Mịch được đề cử giải Nữ phụ xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, thái độ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch với dự án Tương viên lộng cũng khác biệt. Trong khi Dương Mịch thường xuyên tham gia quảng bá cùng đoàn phim tại các sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh thờ ơ. Cô thậm chí từ chối lần đầu bước chân tới thảm đỏ LHP Cannes cùng nhóm làm phim Tương viên lộng.

Theo đánh giá của QQ, năm 2025 cũng là năm thành công với Dương Mịch. Cô ra mắt ba tác phẩm, trong đó hai phim điện ảnh Tương viên lộng và Quả vải Trường An đóng vai phụ nhưng diễn xuất được khen ngợi. Phim truyền hình Sinh vạn vật có thành tích xuất sắc, lập nhiều kỷ lục về rating, lượt xem và độ hot.

Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2025 chỉ phát sóng phim ngắn Tại nhân gian nhưng thành tích bết bát. Sau nhiều năm bị đàn em vượt mặt, đây là năm hiếm hoi Dương Mịch có thành tích phim ảnh vượt lên trên Triệu Lệ Dĩnh.

Ân oán giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu từ những năm 2011. Khi đó, Dương Mịch là diễn viên trẻ sáng giá sau thành công của các dự án như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, còn Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang chật vật đóng vai phụ. Người hâm mộ của Dương Mịch nhận nhầm Triệu Lệ Dĩnh là thần tượng, sau khi nhận ra thì buông lời mắng chửi Triệu Lệ Dĩnh. Do đó, Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng chỉ trích họ.

Tuy nhiên, do Triệu Lệ Dĩnh danh tiếng kém Dương Mịch nên cô bị cho là dựa hơi đàn chị. Từ đó, Triệu Lệ Dĩnh bị mang danh "tiểu Dương Mịch".

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là kỳ phùng địch thủ suốt hơn 10 năm qua.

Theo QQ, Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng sau Dương Mịch, nhưng sau nhiều năm cố gắng, cô được công nhận về diễn xuất, độ nổi tiếng không thua kém đàn chị. Bên cạnh đó, xét về giải thưởng, Dương Mịch còn ngậm ngùi đứng sau đàn em vì Triệu Lệ Dĩnh đã đoạt giải Thị hậu Kim Ưng và Phi Thiên (hai trong ba giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc gồm Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên).

Ngược lại, Dương Mịch được đánh giá cao hơn Triệu Lệ Dĩnh về phong cách thời trang, giá trị thương mại. Dù diễn xuất không ổn định, Dương Mịch là cái tên ăn khách trên màn ảnh rộng với tổng doanh thu cao hơn hẳn Triệu Lệ Dĩnh. QQ bình luận hai mỹ nhân mỗi người đều có thế mạnh riêng. Họ hình thành thế đối đầu mạnh mẽ trong hơn 10 năm qua.