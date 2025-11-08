Ảnh hậu làm ầm ĩ giới giải trí

Trang 163 đưa tin Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 đã khép lại từ ngày 5/11, tuy nhiên những ồn ào xung quanh lễ trao giải vẫn chưa dừng lại. Nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng vì tranh cãi về kết quả giải thưởng, trong đó Bạch Bách Hà đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường chấn động.

Bạch Bách Hà bức xúc vì bị đoàn phim cô lập chơi xấu.

Năm nay, Bạch Bách Hà có tác phẩm Xuân Thụ lọt vào danh sách tranh giải cuối của LHP Tokyo. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cô trắng tay còn bạn diễn Vương Truyền Quân giành được giải Nam chính xuất sắc nhất.

Trước khi lễ trao giải diễn ra, Bạch Bách Hà liên tiếp đăng những dòng trạng thái ám chỉ như: "Còn có thể làm được như thế sao", "Qua cầu rút ván", làm dấy lên tranh cãi đoàn phim đối xử tệ bạc với nữ chính, lợi dụng danh tiếng của Bạch Bách Hà để nâng đỡ Vương Truyền Quân, cùng với thông tin có sự thao túng giải thưởng tại LHP Tokyo nên nhiều nghệ sĩ biết trước kết quả.

Sau đó, cô đã lên tiếng giải thích rõ những bức xúc của mình. Bạch Bách Hà chia sẻ ngày 3/11, cô được nhà sản xuất nữ tên Bành Cẩn thông báo không đoạt giải nên có thể về nước không tham dự lễ bế mạc LHP Tokyo.

Lúc này, đạo diễn phim Xuân Thụ biến mất khiến Bạch Bách Hà không thể liên hệ được. Cuối cùng, Bạch Bách Hà lên máy bay về nước, cả ê-kíp phim Xuân Thụ ở lại dự lễ trao giải và chúc mừng chiến thắng của Vương Truyền Quân. Điều này làm Bạch Bách Hà cảm thấy bị xúc phạm bởi cho rằng đoàn phim chơi xấu, cô lập cô.

Bạch Bách Hà chia sẻ thêm lần đầu cô hợp tác cùng ê-kíp với tác phẩm Hoàng hôn la mục. Khi đó, đoàn phim được mời tham dự Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc, Bạch Bách Hà đã phải tự túc chi phí đi lại. Tuy nhiên, khi cả ê-kíp đang ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi trò chuyện, họ khóa cửa để Bạch Bách Hà đứng gọi bên ngoài nhưng không trả lời. Sau đó, họ lấy lý do không cầm điện thoại theo nên không biết cô đang ở đâu.

Bạch Bách Hà chỉ trích đạo diễn Trương Luật vì ảnh chụp họp báo tại Liên hoan phim Busan chỉ có đạo diễn và nhà sản xuất Bành Cẩn, nữ chính bị gạt ra ngoài lề.

Đạo diễn Trương Luật (trái), nam diễn viên Vương Truyền Quân và Bạch Bách Hà (phải) trong buổi họp báo giới thiệu phim Xuân Thụ tại LHP Tokyo.

Cô chia sẻ khi được đạo diễn Trương Luật mời hợp tác trong phim Xuân Thụ, công ty quản lý của Bạch Bách Hà đã khuyên nữ diễn viên không nên tham gia. Tuy nhiên, đạo diễn Trương kể khổ rằng vợ bị bệnh cần tiền chữa trị, một nữ diễn viên khác bỏ chạy khiến đoàn phim gặp khó khăn cầu xin Bạch Bách Hà giúp đỡ. Thế nhưng, cuối cùng nữ diễn viên vẫn bị đối xử tệ bạc.

Những chia sẻ của Bạch Bách Hà tạo nên tranh cãi lớn về tính minh bạch của các Liên hoan phim quốc tế. Đặc biệt, câu chuyện của Bạch Bách Hà thể hiện quyền lực ngầm của nhà sản xuất, họ có thể đối xử tệ bạc với diễn viên dù đó là ngôi sao hạng A, ảnh hậu nổi danh.

Ngoài ra, sự việc tranh cãi về các liên hoan phim quốc tế còn lan rộng khi nữ diễn viên Hác Lôi cho rằng giải thưởng Ảnh hậu Venice của Tân Chỉ Lôi là nhờ sự ủng hộ của ê-kíp đứng sau và giám khảo Triệu Đào, do đó giải thưởng không có nhiều giá trị.

Phạm Băng Băng cũng bị nhắc tên, một nguồn tin cho biết nữ diễn viên bị giám khảo người Trung Quốc tại LHP Tokyo năm nay là Văn Yến trả đũa. Vì Phạm Băng Băng không ủng hộ Văn Yến tại LHP Berlin hồi đầu năm, nên Văn Yến hạ bệ bộ phim Mẹ Đất của Phạm Băng Băng, chia sẻ phim gây tranh cãi về đề tài và điểm chất lượng trên trang Douban sụt giảm. Những ồn ào xung quanh giải thưởng điện ảnh khiến cả giới giải trí Hoa ngữ nhốn nháo.

Phạm Băng Băng cũng gây tiếc nuối vì không được giám khảo quê nhà ủng hộ và trắng tay tại LHP Tokyo.

Bạch Bách Hà sinh năm 1984 là nữ diễn viên thực lực và có địa vị cao trong giới giải trí Hoa ngữ. Các tác phẩm nổi bật của cô gồm có 33 ngày thất tình, Tróc yêu ký, Sóng gió ngoại khoa... Tên tuổi của Bạch Bách Hà bị ảnh hưởng bởi scandal ngoại tình năm 2017. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của cô vẫn được đánh giá cao.