Nàng dâu đang nhận tranh cãi trên phim giờ vàng VTV là ai?

Gia đình trái dấu đang là phim truyền hình trên VTV nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Bên cạnh tuyến nhân vật chính, chuyện tình yêu của cặp đôi Đức (Thừa Tuấn Anh) và Vân (Thùy Dương) cũng được chú ý không kém.

Trong phim, mối tình kéo dài 5 năm của Đức và Vân phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ bố Phi (NSƯT Hoàng Hải). Dù có những lúc mệt mỏi đến mức muốn dừng lại, sự chân thành và quyết tâm của Đức đã giữ chân Vân, giúp cả 2 cùng nỗ lực thực hiện lời hứa để có thể đường hoàng tiến tới hôn nhân.

Nhân vật Vân nhận ý kiến trái chiều bởi tính cách tiểu thư.

Bước ngoặt xảy ra khi Vân phát hiện có thai. Trái với tưởng tượng của khán giả, trong khi Đức hạnh phúc vì sắp được làm bố thì Vân lại từ chối cưới dù cô đang mang bầu. Thậm chí dù gia đình 2 bên đều chấp nhận và phải nài nỉ cô đồng ý cưới nhưng Vân vẫn kiên quyết chưa muốn kết hôn. Việc được bố cưng chiều từ nhỏ cũng khiến Vân có tính cách khá bướng bỉnh, tiểu thư. Điều này khiến nhân vật Vân nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Được biết, Vân do diễn viên trẻ Thùy Dương đảm nhận. Đây cũng là vai diễn dài hơi đầu tiên sau khi cô sau khi vừa tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Thùy Dương sở hữu nhan sắc nổi bật.

Sinh năm 2003 tại Ba Vì, Nguyễn Thùy Dương vốn không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả phim truyền hình VTV. Cô từng tham gia một số dự án như Đấu trí, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Đi giữa trời rực rỡ, Cha tôi người ở lại... Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Thùy Dương vẫn để lại ấn tượng nhờ diễn xuất tự nhiên và nhan sắc nổi bật.

Thùy Dương từng cho biết cô bị gia đình phản đối vì theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên cô đã thay đổi suy nghĩ của bố mẹ nhờ nghiêm túc làm nghề, bước đầu có thành tựu nhất định.

Việc được tham gia Gia đình trái dấu được xem là cột mốc đáng nhớ của Thùy Dương. Nữ diễn viên sinh năm 2003 coi đây là cơ hội quý báu để khẳng định khả năng diễn xuất. Để tạo ra những thước phim chân thực, cô và bạn diễn Thừa Tuấn Anh thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ về kịch bản. Các clip hậu trường vui vẻ sôi động do họ thực hiện đều thu hút lượng tương tác khá cao trên mạng xã hội.

Thùy Dương và Tuấn Anh đóng cặp ăn ý.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2024, nữ diễn viên lên tiếng về tin đồn "con nhà giàu". Cô khẳng định "gia đình khá đơn giản và bình dân".

Bên cạnh diễn xuất, Thùy Dương còn là người mẫu ảnh, tham gia đóng quảng cáo. Nhờ gương mặt thanh tú và vóc dáng chuẩn, cô không ngần ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau.