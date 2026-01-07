Bộ phim Gia đình trái dấu đang phát sóng trên VTV3 thu hút sự chú ý của người xem với những tình huống hài hước xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh). Trong đó, nhân vật con trai Đức (Thừa Tuấn Anh) cũng là mảnh ghép hấp dẫn.

Trong phim, Đức có mối tình 5 năm với Vân, cả hai phát triển sự nghiệp bán hàng online nhưng biến cố liên tiếp xảy ra. Những kiện hàng của cả hai tắc lại tại biên giới khiến số vốn 300 triệu đồng Đức vay của mẹ Ánh có nguy cơ không lấy lại được. Trong khi đó, gia đình ông Phi - bà Ánh lại xảy ra nhiều khó khăn khi ông Phi mất việc. Bà Ánh giấu chồng cho con trai vay tiền tiết kiệm.

Đức và Vân là hai nhân vật luôn gặp nhiều rắc rối trong quá trình khởi nghiệp.

Lúc này, nhân vật ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) xuất hiện. Ông là người cha đơn thân, làm giàu từ nghề bán lợn, tính cách hài hước, còn nói ngọng nhưng lại thích ra vẻ nhiều chữ. Vì mối quan hệ của Đức và Vân, ông Thăng không ngại cho bà Ánh vay 300 triệu để lấy tiền đưa cho chồng.

Tuy nhiên, ông Phi lại không hài lòng về ông Thăng vì cho rằng gia thế của hai gia đình khác biệt, khó có tiếng nói chung. Đức tự ý nghỉ học đại học song ông Phi lại nghĩ do Vân rủ rê nên đứa con trai mà ông kỳ vọng đã đi sai đường. Giữa ông Phi và ông Thăng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Dù xung đột với thông gia, ông Thăng là người cha luôn yêu thương, chiều chuộng con gái. Khi thấy con vất vả, ông ủng hộ bằng cả tình cảm, công sức và tiền bạc, giúp các con lập nghiệp. Thế nhưng, khi thấy con làm sai, ông vẫn răn dạy, nhằm bảo vệ con. Chính vì vậy, ông Thăng trở thành người cha mà khán giả yêu thích.

Ông Thăng không có trình độ văn hóa cao như gia đình Phi - Ánh.

Ông thường xuyên xung đột với ông Phi.

Giữa lúc kịch bản của phim Gia đình trái dấu gây tranh cãi vì nhiều tình tiết vô lý, nhân vật ông Thăng lại được xây dựng rất chân thực, ấm áp và nhân văn. Thậm chí, khán giả còn bình luận: "Ông bố vợ gánh cả bộ phim", "Chỉ muốn xem hai cha con ông Thăng", "Tiến Minh diễn hài duyên dáng quá"...

Khi phát hiện con gái sống chung với bạn trai, ông Thăng đưa ra những lời dạy bảo nhận được nhiều sự đồng thuận của khán giả: "Đi về nhà với bố đi con. Con gái con lứa, chưa cưới chưa xin mà cứ đi ngủ lang thế này không ra thể thống gì đâu con ạ", "Mày yêu nó bằng ấy năm trời mà không cưới không hỏi gì cả là tao biết mày là cái loại gì rồi. Mày bảo mày yêu thương nó, lo lắng cho nó, mà mày để nó rơi vào cảnh không cưới không hỏi đi theo không mày như thế này à", "Thời đại nào thì cũng cần phải có sự tự trọng, danh dự, nhất là con gái. Nó không trân trọng mày, mày lại cứ nhất quyết đi theo nó, không biết nhục hả".

Người xem cho rằng những lời thoại của ông Thăng hợp lý. Dù là thời đại nào, con gái cũng không nên dễ dãi trong chuyện tình cảm, phải biết tự bảo vệ mình, nên có lòng tự trọng. Đây không chỉ là lời dạy bảo của ông Thăng với Vân mà còn là lời cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ.

Ông Thăng giận con nhưng không bỏ rơi con, luôn chịu thua vì tình yêu dành cho con gái quá lớn.

Những lời nói giận lẫy của ông Thăng với Vân cũng giúp xây dựng lên hình ảnh tình cha con ấm áp. Ông Thăng thường gọi con là "em - bố" khiến khán giả thích thú: "Đồ ngon không nỡ ăn, đưa cho em ăn, em lại đem cho người ta, chỉ để nhận lại mấy lời đãi bôi thôi à. Quý thì đã tìm cách rước về lâu rồi", "Tao thương mày nên năm lần bảy lượt lờ đi việc mày đến đây ở với nó. Tao không nghĩ quá thì người ta nghĩ bố mày là thằng vô tri à".

Dù nhiều lần giận Đức và Vân vì cách hành xử chưa thấu đáo, nhưng ông Thăng lại là người sẵn lòng dang rộng vòng tay giúp đỡ họ, chào đón và chỉ cho họ con đường sáng. Trong khi ông Phi luôn tỏ ra thất vọng vì Đức không đi theo con đường ông đã vạch sẵn, thì ông Thăng lại ủng hộ "con rể", vun vén cho tình cảm của đôi trẻ dù ông vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về Đức. Vì vậy, ông Thăng được coi là "bố vợ của năm", "người bố ai cũng muốn có", vừa hài hước, yêu thương con lại thấu tình đạt lý.

Thương con gái, nên ông Thăng cũng thân thiết với "con rể" Đức.