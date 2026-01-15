Mỹ Tâm cảnh báo bị AI giả giọng, giả mặt để bán hàng tràn lan

Trưa 15/1, ca sĩ Mỹ Tâm đăng thông báo khẩn trên trang cá nhân, cảnh báo việc nhiều đối tượng lạm dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói của cô nhằm quảng cáo, bán hàng trái phép. Nữ ca sĩ nhấn mạnh đây là hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật, đồng thời kêu gọi khán giả nâng cao cảnh giác trước các nội dung bất thường xuất hiện trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm cảnh báo việc bị AI giả giọng, giả mặt để bán hàng tràn lan

Trong bài đăng, Mỹ Tâm kêu gọi khán giả nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo bất thường, tuyệt đối không mua hàng từ các nội dung mạo danh và chủ động chia sẻ thông tin để người thân, bạn bè cùng phòng tránh. Nữ ca sĩ viết nguyên văn: "Đây là hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật. Rất mong khán giả sẽ đề cao cảnh giác khi thấy những quảng cáo bất thường như trong hình và tuyệt đối không mua hàng từ các quảng cáo trên, đồng thời chia sẻ với bạn bè và người thân để biết và phòng tránh không bị kẻ gian lừa đảo. Cám ơn và rất mong nhận được sự hợp tác từ khán giả", Mỹ Tâm nói.

Kèm theo thông báo, Mỹ Tâm đăng một số đoạn clip bị can thiệp bằng AI, trong đó hình ảnh và giọng nói của cô bị gắn vào nội dung quảng cáo nhiều mặt hàng như đồ gia dụng và thực phẩm chức năng. Các clip này được cho là thu hút tương tác cao, dễ gây hiểu nhầm cho người xem.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Mỹ Tâm từng lên tiếng lần đầu về vấn nạn tương tự và khẳng định cô không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào, ngoại trừ những thương hiệu được đăng tải trên các kênh chính thức. Thời gian gần đây, tình trạng giả mạo nghệ sĩ để trục lợi cũng khiến nhiều người nổi tiếng bức xúc; Đàm Thu Trang và MC Cát Tường từng công khai cảnh báo việc bị mạo danh nhằm mục đích lừa đảo.

Liên quan sự việc, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ lại bài đăng của Mỹ Tâm và nhận định: "Đây sẽ là mối hiểm hoạ càng ngày càng lớn vì công nghệ AI đã siêu đỉnh rồi, có nhiều video xem không biết là giả luôn mà".