Hồ Ngọc Hà kêu cứu

Ngày 14/11, Hồ Ngọc Hà và Ngô Thanh Vân đồng loạt kêu cứu, cảnh báo việc bị cắt ghép hình ảnh, giọng nói bằng AI. Nội dung bài viết, video gắn với nội dung quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc, phần lớn là thuốc và thực phẩm chức năng.

Hồ Ngọc Hà cho biết thời gian qua cô nhận hàng loạt tin nhắn bức xúc từ khán giả, phản ánh về các quảng cáo sử dụng hình ảnh cắt ghép và giọng nói được cho là "y hệt Hồ Ngọc Hà". Cô cảnh báo nội dung này không do nữ ca sĩ hay công ty quản lý thực hiện.

Nữ ca sĩ cho biết cô ít khi lên tiếng trước những trang câu like bằng tin tức gây sốc hay nội dung sai lệch, tự mặc định “mình không làm thế thì khán giả sẽ hiểu thôi”. Lần này cô buộc lên tiếng vì hình ảnh, thông tin thật - giả ngày càng bị xáo trộn.

Hồ Ngọc Hà cảnh báo video quảng cáo thực phẩm chức năng do cắt ghép, AI can thiệp.

"Đến lúc cần phải rõ ràng để khách hàng, khán giả không bị tiền mất, tật mang. Khán giả bức xúc, giận dữ do không biết mọi hình ảnh, video đều bị AI can thiệp, không có sự cho phép của tôi. Điều này khiến tôi bị ảnh hưởng, đối tác và khán giả đều hoang mang", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Cô nói bản thân kêu cứu thay cho giới nghệ sĩ đang đối mặt tình trạng bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo trái phép sản phẩm "không biết từ đâu ra. "Rất mong cơ quan chức năng, lĩnh vực an ninh mạng hỗ trợ và giải quyết tình trạng nhiều nghệ sĩ đang gặp phải, tránh ảnh hưởng đến khách hàng", cô nói thêm.

Ngô Thanh Vân cho biết thông tin giả mạo dày đặc trong thời gian cô tập trung chăm con.

Cùng ngày, Ngô Thanh Vân cảnh báo tình trạng bị giả mạo hình ảnh và giọng nói. Nhiều trang quảng cáo gần đây tự ý lồng ghép tên tuổi, video và giọng nói AI của cô vào những nội dung sai lệch, từ việc bị gán ghép có tài sản xa hoa đến quảng cáo sản phẩm cô chưa từng hợp tác.

“Thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin và thậm chí mua nhầm sản phẩm mà tôi hoàn toàn không quảng cáo”, Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Cô cho biết thêm bản thân đặc biệt lo lắng khi các nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc trong thời gian cô tập trung chăm sóc con nhỏ. Nữ diễn viên đề nghị các trang quảng cáo và cá nhân liên quan dừng việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của cô nhằm phát tán thông tin không đúng sự thật.

Trước đó, ê-kíp của ca sĩ Mỹ Tâm cũng lên tiếng về tình trạng tương tự. Công ty quản lý cho biết đã ghi nhận nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI để gắn tên nữ ca sĩ vào các sản phẩm chưa từng được cô đại diện. Đại diện phía Mỹ Tâm xác nhận nữ ca sĩ không tham gia bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào ngoài các nội dung được đăng tải trên kênh chính thức.

“Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh và pháp luật hiện hành”, ê-kíp nhấn mạnh. Công ty đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm và làm việc với cơ quan pháp luật nhằm can thiệp.