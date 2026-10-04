Mưa lớn ở TPHCM, hàng nghìn khán giả ở đêm nhạc Phương Mỹ Chi chạy loạn

Tối 3/10, đêm nhạc bán vé đầu tiên của Phương Mỹ Chi tại sân Tao Đàn, TPHCM gặp mưa lớn ngay trước giờ diễn. Nhiều khán giả phải rời vị trí, tìm nơi trú, nhưng khoảng 5.000 người vẫn ở lại theo dõi đến cuối chương trình.

Trong hơn ba giờ sau đó, nữ ca sĩ trình diễn 16 tiết mục, kết hợp các bài hát từ Vũ trụ cò bay và Dân chơi dân ca với những bản phối, trang phục và phần dàn dựng mới, cùng những màn kết hợp với Hương Lan, Quang Lê, Trinh Trinh, Phương Thanh.

Từ rap, dân ca, cải lương cho đến văn hóa vùng miền, Phương Mỹ Chi chơi lớn, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Khán giả mặc áo mưa, che ô ngồi đợi Phương Mỹ Chi.

Mưa lớn trước giờ mở màn

Theo ghi nhận của Tiền Phong, mưa bắt đầu từ khoảng 18h, khi đông khán giả đã có mặt tại sân Tao Đàn. Ban đầu, nhiều người mặc áo mưa, che ô và tiếp tục chờ trước sân khấu. Song, khán đài lấp đầy từ khoảng 18h, gậy phát sáng, bảng tên Phương Mỹ Chi bao phủ các hàng ghế.

Đến khoảng 19h, mưa nặng hạt hơn, nhiều khán giả rời vị trí để tìm chỗ trú. Các bậc khán đài có mái che tập trung đông người đứng, ngồi sát nhau. Một bộ phận khán giả vẫn ở lại khu vực phía trước sân khấu, trong khi màn hình LED tiếp tục sáng đèn.

Mưa lớn khiến khán giả chạy tìm chỗ trú.

Ban tổ chức chuẩn bị áo mưa cho người xem. Trao đổi với Tiền Phong trước giờ diễn, đại diện ê-kíp khẳng định chương trình vẫn diễn ra lúc 19h30.

Đêm nhạc sau đó được tổ chức với 16 tiết mục, kéo dài hơn 180 phút. Theo thông tin ban tổ chức, chương trình có khoảng 5.000 khán giả. Người xem ở lại ủng hộ đến tiết mục cuối.

Đây là lần đầu Phương Mỹ Chi thực hiện đêm nhạc cá nhân theo hình thức bán vé, sau School Tour Vũ trụ cò bay và fan meeting Lò cò miễn phí. Trước chương trình, ê-kíp thông báo vé bán sớm ngày 3/9 hết sau một phút; riêng hạng Dân chill bán hết sau hai ngày mở bán chính thức.

Choáng với Phương Mỹ Chi

Sau quãng chờ đợi dưới mưa, khán giả theo dõi chương trình được xây dựng với concept hành trình đi tìm kho báu. Ê-kíp đầu tư múa rối cạn, hình ảnh con thuyền và các chuyển cảnh trên màn hình LED, nhằm nối những phần biểu diễn mang chất liệu văn hóa vùng miền.

Theo ê-kíp, sân khấu cao 22 m, dài 40 m, có gần 1.000 m2 màn hình LED và 1.000 thiết bị chiếu sáng. Phần âm nhạc tiếp tục do DTAP đảm nhận.

Phương Mỹ Chi khiến khán giả không kịp trở tay, đưa người xem khám phá vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam.

Gối gấm, Nữ công gia chánh mở đầu phần trình diễn của Phương Mỹ Chi. Đến Ưng cái bụng, chất liệu văn hóa Ê-đê được đưa vào âm nhạc, hình ảnh và hoạt cảnh. Kay Trần góp phần rap mới, đối đáp cùng nữ ca sĩ, sau đó biểu diễn riêng U mê em.

Với Chọn mặt gửi vàng, Phương Mỹ Chi mặc trang phục dân tộc Thái, đội khăn piêu. Phần sáo mèo của nghệ sĩ Đinh Nhật Minh kết hợp với nhảy sạp, múa xòe và hình ảnh lễ hội bản làng. Trang phục, nhạc cụ và đội hình múa được chuẩn bị cùng một chủ đề, giúp phần biểu diễn có sự thống nhất về hình ảnh.

Ở mashup Đẩy xe bò và Vũ trụ có anh, nữ ca sĩ chuyển sang tạo hình đỏ tím, với trang phục có nhiều chi tiết tua rua, phụ kiện ở cổ và cổ tay. Nhóm múa mặc cùng tông màu, kết hợp đội hình và động tác với phần hát của Phương Mỹ Chi. Những chi tiết tua rua chuyển động theo vũ đạo, tạo hiệu quả thị giác cho các đoạn có tiết tấu nhanh.

Hai bài hát từ Vũ trụ cò bay được làm lại bản phối, khai thác chất liệu quan họ và ca trù. Việc đưa các ca khúc quen thuộc trở lại với bản phối và tạo hình mới cho thấy ê-kíp có sự chuẩn bị riêng cho đêm diễn.

Danh ca Hương Lan, Quang Lê, NSƯT Trinh Trinh, Phương Thanh, Kay Trần... cùng quy tụ trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Thử lòng quân tử tiếp tục phần khai thác chất liệu hát xoan Phú Thọ. Theo ê-kíp, khán giả cùng hòa giọng trong trích đoạn xoan cổ Xin huê đố huê. Đây là một trong những tiết mục có sự tham gia trực tiếp của người xem vào phần hát.

Sau những phần biểu diễn kết hợp rap và vũ đạo, Bài ca đất phương Nam đưa chương trình về màu sắc trữ tình. Phương Mỹ Chi hòa giọng cùng Hương Lan và Quang Lê, hai nghệ sĩ từ nước ngoài trở về tham gia. Ba thế hệ ca sĩ đứng chung sân khấu trong tác phẩm gắn với Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu được công chúng biết đến.

Màn kết hợp này đáng chú ý cả ở lựa chọn bài hát lẫn khách mời. Giữa chương trình sử dụng nhiều bản phối mới, một ca khúc quen thuộc được thể hiện cùng các giọng ca từng đồng hành với Phương Mỹ Chi tạo điểm dừng cho phần nghe, sau những tiết mục nhiều chuyển động.

Liễu yếu đào tơ có Shiki và NSƯT Trinh Trinh góp mặt. Trinh Trinh thể hiện trích đoạn cải lương Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga, đồng thời hướng dẫn Phương Mỹ Chi các động tác múa tuồng cổ. Phần kết hợp có cả giọng hát, động tác và lối diễn của nghệ sĩ cải lương trên bản phối pop.

Với Dắt anh chơi hội, Đoàn Hò Bả Trạo Long Minh Ban, phường Phan Thiết, tham gia biểu diễn. Tiết mục đưa hò bả trạo, hình ảnh lễ Nghinh Ông và trích đoạn Lý chèo đưa cá Ông lên sân khấu. Việc mời đoàn biểu diễn trực tiếp là một phần đầu tư cụ thể, bên cạnh màn hình, ánh sáng và đội hình múa của chương trình.

Phương Thanh xuất hiện ở phần cuối với Xây xẩm và Rock hạt gạo. Đêm nhạc khép lại bằng mashup Bóng phù hoa và Ếch ngoài đáy giếng - ca khúc triệu view, gắn với hành trình giúp Phương Mỹ Chi giành giải quán quân Em xinh.

5.000 khán giả ‘ăn cưới’ Phương Mỹ Chi

Bên cạnh những màn kết hợp với các thế hệ nghệ sĩ, Phương Mỹ Chi dành phần dàn dựng riêng cho Thiên đường với người thương. Bảo Định, nam chính trong MV, xuất hiện cùng nữ ca sĩ để tái hiện đám cưới Khmer Nam Bộ trước khoảng 5.000 khán giả.

Video “phóng sự cưới” ghi hình trong quá trình thực hiện MV lần đầu được trình chiếu tại chương trình. Phần biểu diễn của hai nhân vật kết hợp với video, đưa câu chuyện đám cưới lên sân khấu.

Phương Mỹ Chi chơi lớn, tổ chức đám cưới phong cách Khmer ngay trên sân khấu.

Tiết mục Dắt anh chơi hội được đầu tư hoành tráng, lấy cảm hứng từ Lễ Nghinh Ông.

Ca khúc được trình diễn hai lần với cách dàn dựng khác nhau. Ở phiên bản sau, Thiên đường với người thương kết hợp giọng hát miền Bắc, ca Huế cùng các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên và Khmer. Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh, cố vấn văn hóa của MV, trực tiếp trình diễn điệu múa Robam cổ điển.

Hội đồng cố vấn đã đồng hành cùng album Dân chơi dân ca cũng xuất hiện trong chương trình. Album ra mắt ngày 27/8, sử dụng chất liệu văn hóa vùng miền, trong đó Thiên đường với người thương khai thác văn hóa Khmer Nam Bộ, còn Thử lòng quân tử lấy cảm hứng từ hát xoan Phú Thọ.

Đêm diễn kết thúc với khoảng 5.000 khán giả vẫn ở lại ủng hộ. Phương Mỹ Chi cũng thông báo kế hoạch đưa Dân chơi dân ca đến Hà Nội trong năm 2026.