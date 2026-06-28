Nhìn lại đêm concert Thanh xuân khiến 20.000 khán giả Hà Nội đứng ngồi không yên

20.000 khán giả khuấy động Trường đua F1

Ngay từ sáng 27/6, khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình đã nóng lên không phải bởi thời tiết mùa hè, mà bởi dòng người không ngừng đổ về concert Thanh xuân. Từ 13h, khi ban tổ chức mở cổng, các khu vực check-in nhanh chóng ken đặc khán giả. Hàng trăm nhân sự cùng lực lượng tình nguyện viên hoạt động liên tục tại 10 làn kiểm soát vé để đón lượng người vào sân ngày càng đông.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ 7h sáng, thậm chí từ 1-2h sáng để giữ vị trí đẹp nhất trước sân khấu. Có nhóm trải bạt ngay trước cổng, chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống với quyết tâm "bám rào" nhiều giờ. Dưới cái nắng oi ả của Hà Nội, ô, quạt cầm tay, khăn lạnh trở thành những vật dụng không thể thiếu, nhưng gần như không ai rời hàng.

Từ trên cao, flycam ghi lại khung cảnh hiếm thấy khi sáu khu fanzone dần được lấp kín. Những dòng người nối dài từ cổng kiểm soát đến khu vực sân khấu, tạo thành "biển người" phủ kín Trường đua F1. Các khu vực đứng sát hàng rào nhanh chóng kín chỗ, nơi tập trung đông đảo người hâm mộ của Quang Hùng MasterD, CONGB, Bùi Trường Linh, Đông Hùng và nhiều nghệ sĩ khác.

Không khí lễ hội bắt đầu từ rất sớm. Người hâm mộ tranh thủ check-in tại photobooth của thần tượng, tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Hà Myo, cùng nhau tập hát những ca khúc sẽ vang lên trong đêm diễn. Có những người vốn xa lạ nhưng chỉ sau vài giờ chờ đợi đã trở thành bạn bè, cùng chia sẻ nước uống, che nắng cho nhau và háo hức đếm ngược đến giờ khai màn.

Đúng 20h, khi những chùm pháo hoa đầu tiên bừng sáng trên bầu trời Mỹ Đình, tiếng reo hò của hơn 20.000 khán giả gần như át cả âm thanh sân khấu. Liên khúc Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam do Hòa Minzy và Lâm Phúc thể hiện mở đầu cho một đêm nhạc mà nhân vật chính không chỉ là các nghệ sĩ, mà còn là hàng vạn người trẻ cùng hội tụ để viết nên câu chuyện mang tên Thanh xuân.

Lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng tuổi trẻ

Khác với nhiều đại nhạc hội giải trí, concert Thanh xuân được xây dựng như một chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc, kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua ba chương: Thanh xuân bất diệt , Khát vọng thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ .

Ngay từ những tiết mục đầu tiên, khán giả không chỉ lắc lư theo âm nhạc mà còn hòa mình vào mạch cảm xúc của lịch sử. Khi những giai điệu quen thuộc của Lên đàng - Thanh niên làm theo lời Bác vang lên, hàng nghìn người cùng cất tiếng hát. Những lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khán đài, xen giữa biển lightstick và banner cổ vũ thần tượng.

Chương đầu tiên đưa khán giả trở về những năm tháng chiến tranh, nơi tuổi trẻ Việt Nam đã dành trọn thanh xuân cho độc lập dân tộc. Hoạt cảnh tái hiện những trang nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong Đường lên phía trước khiến nhiều người lặng đi. Không ít khán giả đứng yên theo dõi, trước khi cả khán đài đồng loạt vỗ tay sau từng tiết mục.

Sự hiện diện của lãnh đạo Quốc hội, Trung ương Đoàn, Báo Tiền Phong cùng nhiều hoa hậu, người đẹp càng khẳng định ý nghĩa đặc biệt của chương trình. Trên cùng một sân khấu, nghệ sĩ, đoàn viên, sinh viên, hợp xướng thiếu nhi và hàng trăm diễn viên quần chúng cùng kể câu chuyện về nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Tinh thần yêu nước không được thể hiện bằng những khẩu hiệu khô cứng mà lan tỏa qua từng ca khúc, từng hoạt cảnh và sự hòa giọng của hơn 20.000 khán giả. Đó cũng là điểm khác biệt giúp Thanh xuân mang màu sắc riêng giữa hàng loạt concert của giới trẻ hiện nay.

20.000 khán giả đứng ngồi không yên

Nếu chương đầu mang đến nhiều khoảng lặng thì từ chương hai trở đi, cả Trường đua F1 gần như biến thành một lễ hội âm nhạc khổng lồ.

Flycam liên tục ghi lại những "con sóng người" chuyển động theo từng nhịp trống. Ánh sáng từ hàng nghìn lightstick, vòng LED, banner phát sáng phủ kín các khán đài. Tiếng reo hò nối tiếp nhau sau mỗi lần nghệ sĩ bước ra sân khấu.

Võ Hạ Trâm mở đầu chương hai bằng Việt Nam kiêu hãnh . Ở đoạn cao trào, nữ ca sĩ liên tục đếm nhịp để hơn 20.000 khán giả cùng hòa theo giai điệu. Những tiếng vỗ tay vang dội phủ kín khán đài.

Đông Hùng tiếp tục đẩy bầu không khí lên cao với mashup Khát vọng tuổi trẻ - It's My Life , trong khi Double2T khiến cả Trường đua F1 đồng thanh hô vang điệp khúc À Lôi . Hàng chục nghìn cánh tay cùng đưa lên theo nhịp nhạc tạo nên một khung cảnh ấn tượng nhìn từ trên cao.

Hòa Minzy mang Thị Mầu xuống tận khu vực fanzone, liên tục giao lưu và chụp ảnh với khán giả. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ gần như bị xóa nhòa khi hàng nghìn người cùng hát, cùng nhún nhảy theo từng giai điệu.

Sang chương ba, không khí tiếp tục được duy trì với Bùi Trường Linh, Trần Ngọc Ánh, Hà Myo, CONGB và Muội. Khi CONGB bước xuống khán đài và hỏi: "Thanh xuân của bạn là gì?", hàng nghìn người đồng thanh đáp lại: "Thanh xuân là có anh", tạo nên một trong những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ nhất của đêm diễn.

Suốt hơn ba giờ đồng hồ, rất ít khán giả còn ngồi yên trên ghế. Họ hát theo, nhún nhảy, giơ cao điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc và trở thành một phần của chương trình thay vì chỉ là người thưởng thức.

Những tiết mục khiến khán giả nổi da gà

Không chỉ bùng nổ bởi âm nhạc hiện đại, Thanh xuân còn chạm đến cảm xúc của khán giả bằng nhiều tiết mục được đầu tư công phu cả về nghệ thuật lẫn thông điệp.

Đông Hùng là một trong những nghệ sĩ để lại nhiều dấu ấn nhất. Đường lên phía trước với hoạt cảnh về bác sĩ Đặng Thùy Trâm mở ra chương đầu đầy xúc động. Sau đó, màn song ca Tự nguyện - Mãi mãi tuổi 20 cùng Võ Hạ Trâm trở thành một trong những tiết mục nhận nhiều tràng pháo tay nhất đêm diễn. Hai giọng ca nội lực hòa cùng hợp xướng, hàng trăm diễn viên và phần dàn dựng sân khấu quy mô lớn tạo nên cao trào cảm xúc về tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Ở chương hai, Võ Hạ Trâm tiếp tục gây ấn tượng với Việt Nam kiêu hãnh . Double2T mang đến màu sắc trẻ trung qua Việt Nam tử tế - Điều tử tế bay xa và À Lôi , trong khi Hòa Minzy làm mới chất liệu dân gian với Thị Mầu .

Tâm điểm của chương cuối thuộc về Quang Hùng MasterD. Ngay từ phần intro kéo dài gần năm phút, cả Trường đua F1 đã bùng nổ trong tiếng reo hò. Hàng nghìn fan đồng loạt giơ banner, lightstick màu hồng và gọi tên thần tượng.

Liên tiếp Tình đầu quá chén , Catch Me If You Can , mashup Đừng khóc một mình - Chân thành và Thủy triều khiến khu vực fanzone gần như không còn một cánh tay nào hạ xuống. Biển điện thoại sáng rực, tiếng hát hòa cùng hàng chục nghìn khán giả và nguồn năng lượng của nam ca sĩ đã tạo nên một trong những phần trình diễn bùng nổ nhất concert.

15 phút bắn pháo hoa mãn nhãn khép lại concert

Sau hơn ba giờ đồng hồ, toàn bộ nghệ sĩ cùng trở lại sân khấu trong liên khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này .

Hàng trăm vũ công, hợp xướng thanh niên, hợp xướng thiếu nhi, khối sinh viên và diễn viên quần chúng đồng loạt xuất hiện, phủ kín sân khấu. Phía dưới, hơn 20.000 khán giả cùng vẫy cờ Tổ quốc, hòa giọng theo những giai điệu cuối cùng và tạo nên bức tranh khép lại hành trình Thanh xuân đầy cảm xúc.

Khi tiết mục kết thúc, bầu trời Trường đua F1 tiếp tục bừng sáng với màn pháo hoa tầm thấp kéo dài gần 15 phút. Ban tổ chức huy động 90 giàn pháo hoa cùng 200 ống phun hoa, tạo nên màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trong tiếng reo hò không dứt của hàng vạn khán giả.

DJ Hoaprox tiếp tục khuấy động không khí bằng set nhạc điện tử, giữ chân đông đảo khán giả ở lại đến những phút cuối cùng của chương trình.

Thanh xuân khép lại, nhưng điều còn đọng lại không chỉ là những màn trình diễn của các nghệ sĩ. Hơn 20.000 người trẻ đã cùng tạo nên một đêm nhạc nơi âm nhạc kết nối với lịch sử.