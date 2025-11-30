'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Lào

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin, Tuần phim Việt Nam tại Lào năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6/12 tại Lào, giới thiệu với công chúng các bộ phim tiêu biểu thuộc nhiều thể loại, nhằm giới thiệu nét đặc sắc của điện ảnh Việt Nam tới khán giả Lào, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Theo đó, có 6 bộ phim được giới thiệu đợt này. Tác phẩm chiếu khai mạc là phim tài liệu “Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (Kaysone Phomvihane) với Việt Nam” (Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương) về cuộc đời, cống hiến của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản với đất nước Lào và tình cảm, gắn bó của ông với Việt Nam.

Cùng với đó là phim “Mưa đỏ” (Điện ảnh Quân đội nhân dân) - Phim đang giữ kỷ lục là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. “Mưa đỏ” cũng vừa giành Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Phim "Mưa đỏ" được chiếu tại Lào.

Phim “Hai người mẹ” (Xưởng Phim truyện Việt Nam) xoay quanh tình hữu nghị, quá trình cùng chiến đấu, hy sinh của hai tộc Việt – Lào trong Chiến tranh Đông Dương.

Phim “Tử chiến trên không” (Điện ảnh Công an nhân dân và Công ty cổ phần phim Thiên Ngân) lấy cảm hứng từ sự kiện không tặc có thật tại Việt Nam sau giải phóng và sự dũng cảm của đoàn bay, lực lượng an ninh đối phó với tội phạm này.

Cảnh trong phim "Tử chiến trên không". Ảnh: ĐPCC

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" về trận chiến dưới lòng đất của nhân dân Củ Chi. Phim thu 175 tỷ đồng, nối dài sự quan tâm và yêu mến của khán giả Việt đối với thể loại lịch sử sau hiện tượng "Đào, Phở và Piano" năm 2024.

Cuối cùng trong tuần phim là tác phẩm "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh." Phim là tác phẩm nhà nước đặt hàng, được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ra mắt năm 2015, mang đến những ký ức tuổi thơ đầy xúc động và ấm áp của miền quê Việt Nam thập niên 1980.

Phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được chiếu tại Lào. Ảnh: ĐPCC

Theo kế hoạch, Tuần phim Việt Nam tại Lào năm 2025 sẽ khai mạc vào chiều 2/12, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào và Quảng trường Patuxay. Các phim sẽ được chiếu miễn phí và có hoạt động giao lưu sau buổi chiếu.