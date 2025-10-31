Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.

Theo Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL), hai bộ phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" đang được chiếu miễn phí phục vụ khán giả trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu 2025 tại Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Cụ thể, phim "Mưa đỏ" có 3 suất chiếu lúc 09h00, 13h45, 18h30; 2 suất chiếu phim "Tử chiến trên không" diễn ra vào 11h30, 16h15 hằng ngày, từ 26/10 đến 04/11/2025.

Khán giả sẽ đặt và nhận vé xem phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không lúc 11h30, 16h15 hàng ngày từ nay đến 4/11 tại Khu vực quầy vé và Drink & Food, Phân khu 12 ngành Công nghiệp văn hóa - Nhà triển lãm Kim Quy (Triển lãm Quốc gia Việt Nam).

Sau khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé, "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí ở nhiều nơi.

Sau khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé, "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí ở nhiều nơi.

Khán giả còn có thể giam gia sự kiện giao lưu, gặp gỡ giữa các diễn viên, đoàn phim "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Mùi phở" sẽ diễn ra từ17h - 19h ngày 2/11/2025 tại Sân khấu Trung tâm, Tòa nhà Kim Quy - Triển lãm Quốc gia Việt Nam.

Khán giả sẽ được gặp gỡ êkip thực hiện bộ phim, dàn diễn viên của ba bộ phim; lắng nghe những câu chuyện hậu trường, hành trình sáng tạo và thông điệp nhân văn đằng sau từng tác phẩm. Đồng thời, được tham gia giao lưu, chụp ảnh cùng đoàn phim...

Các nghệ sĩ đã xác nhận tham gia chương trình giao lưu gồm: Nhật Hoàng, Đình Khang, Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh, Hiếu Nguyễn của phim "Mưa đỏ"; Bảo Định, Xuân Phúc của "Tử chiến trên không" và NSƯT Xuân Hinh phim "Mùi phở".

Tại một số nơi, khán giả sẽ được xem phim, giao lưu với các diễn viên phim "Tử chiến trên không".

Tại một số nơi, khán giả sẽ được xem phim, giao lưu với các diễn viên phim "Tử chiến trên không".

Ngoài xem phim tại Hội chợ Mùa thu 2025, khán giả nhiều nơi còn có thể xem miễn phí "Mưa đỏ" vào tháng 11. Tuần chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 20/11 trên toàn quốc. Trong dịp đặc biệt này, khán giả cả nước sẽ được thưởng thức miễn phí bộ phim “Mưa đỏ” - tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng của đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. 

Bên cạnh đó, các tác phẩm nổi bật như: “Đào, phở và piano”, “Mùi cỏ cháy”, “Hà Nội 12 ngày đêm”… cùng 19 bộ phim khác cũng được trình chiếu miễn phí.

Phim “Đào, phở và piano” từng gây sốt cũng sẽ được chiếu miễn phí trên phạm vi toàn quốc.

Phim “Đào, phở và piano” từng gây sốt cũng sẽ được chiếu miễn phí trên phạm vi toàn quốc.

Bên lề hoạt động chiếu phim, trong khuôn khổ tuần phim sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ, góp phần quảng bá nền điện ảnh nước nhà; đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận sâu hơn những giá trị lịch sử, văn hóa thông qua các tác phẩm điện ảnh đặc sắc.

Sức hút của 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025
Sức hút của 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025

Hàng trăm người dân và du khách đã đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam để xếp hàng chờ lấy vé xem phim miễn phí hai bộ phim “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hằng (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/10/2025 16:43 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Phim chiếu rạp Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN