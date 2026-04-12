Nhà báo Lại Văn Sâm tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2?

Những ngày gần đây, trang fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" gây "bão" mạng xã hội khi hé lộ manh mối đầu tiên về nghệ sĩ tham gia chương trình năm 2026. Mỗi manh mối được tung ra đều dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Thông tin giới thiệu ngắn gọn: "Hồ sơ đầu tiên của niên khóa 26" kèm theo hình ảnh tấm rèm đỏ sân khấu và dòng chữ "Ngày xửa ngày xưa". Những cái tên được nhắc đến trong phần bình luận sôi nổi về bài viết là Đình Toàn, Đại Nghĩa, Duy Khánh.

Sau cú mở màn gây chấn động với gợi ý về "Ngày xửa ngày xưa", cao trào được đẩy cao với gợi ý được cho là liên quan đến chương trình "Ai là triệu phú".

Dựa theo những chi tiết trên hình nền và trang phục của nhân vật, đa số người hâm mộ cho rằng đây là MC của chương trình. Theo đó, những cái tên được nêu ra gồm: nhà báo Lại Văn Sâm, Phan Đăng, MC Đinh Tiến Dũng và BTV Quốc Khánh. Trong số này, MC Đinh Tiến Dũng (còn được biết tới với tên gọi Giáo sư Cù Trọng Xoay) là nhân vật đã xuất hiện trong những danh sách Anh tài mùa 2 "rò rỉ" trên các hội nhóm mạng xã hội.

MC Đinh Tiến Dũng với khả năng ca hát từng được thể hiện ấn tượng khi tham gia chương trình "Cặp đôi hoàn hảo", ngoài ra còn có thể sáng tác, chơi nhạc cụ, bên cạnh đó là chất hài hước rất đặc trưng, MC Đinh Tiến Dũng hứa hẹn sẽ là một cái tên đầy sức hút nếu xác nhận tranh tài ở "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Bên cạnh đó, trên fanpage chính thức của chương trình, rất nhiều bình luận thể hiện sự mong đợi sẽ có bất ngờ lớn khi nhà báo Lại Văn Sâm nhận lời tham gia. Khả năng này cũng được chính các fan giải thích là "không thể" vì ngưỡng tuổi 70 không phù hợp cho một chương trình đặt cao tính giải trí và yếu tố trình diễn.

Dù vậy, sự "cố chấp" mong đợi nhà báo Lại Văn Sâm xuất hiện theo lý giải của nhiều người hâm mộ đó là xuất phát từ lòng yêu mến, ngưỡng mộ, coi MC kỳ cựu như một phần ký ức tuổi thơ.

Những gợi ý tiếp theo của "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 có phần dễ đoán hơn nhưng vẫn mang lại sự háo hức chờ đợi màn lấn sân ca hát của loạt nhân tố "ngoại đạo". Cụ thể, hình ảnh gợi khác được đông đảo khán giả cho là liên quan đến một nghệ sĩ xiếc trẻ tuổi, tài năng. Đặc biệt, gợi ý được tung ra tối 11/4 có thể là một diễn viên giỏi võ thuật.

Điểm thú vị trong cuộc giải manh mối mỗi tối của fan "Anh trai vượt ngàn chông gai" đó là ngay cả khi gợi ý tưởng như đã rõ thì lại có không ít ý kiến "tung hỏa mù" khá thú vị, nhận được sự hưởng ứng, tương tác cao dù có khi không hề khả thi.

Thông tin chính thức về các Anh tài mùa 2 sẽ được ekip sản xuất công bố trong thời gian tới. Những dự đoán, mong muốn của khán giả có thể khớp, có thể không nhưng cũng đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho chương trình và cũng có khi là gợi ý cho những mùa tiếp theo.

Trước đó, Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" được thông tin sẽ trở lại vào tháng 6 tới đây cùng với nhiều đổi mới đã dần được hé lộ. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở việc thay đổi giới hạn “trên 30 tuổi” – yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm nay. Logo chính thức của chương trình cũng hé lộ câu chuyện thú vị về sự giao thoa thế hệ.