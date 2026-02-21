Bức ảnh dậy sóng của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh

Tối Mùng 4 Tết (20/2), Hoàng Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Đen Vâu. Trong ảnh nữ ca sĩ sinh năm 1988 mặc áo dài cách tân tạo dáng và biểu cảm nhí nhố. Đen Vâu diện vest lịch sự. Dù gương mặt nghiêm túc, anh vẫn có những động tác bắt nhịp với Hoàng Thùy Linh.

Không chỉ vậy, trang phục của cả hai có điểm tương đồng, khi áo sơ mi mà Đen Vâu mặc trùng màu với phần tua rua trên cổ tay áo Hoàng Thùy Linh.

Hoàng Thùy Linh đăng ảnh chụp chung với Đen Vâu.

Không chỉ loạt ảnh, dòng chú thích của giọng ca Để Mị nói cho mà nghe cũng gây chú ý. Cô viết “Vị nhà” kèm theo biểu tượng hình trái tim ở sau.

Mặc dù biết Vị nhà là tên ca khúc do Đen Vâu viết nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 và bộ ảnh được chụp tại hậu trường chương trình mừng năm mới trên truyền hình mà hai nghệ sĩ cùng tham gia, việc Hoàng Thùy Linh bất ngờ chia sẻ như vậy khiến nhiều người tin rằng người đẹp 8X có ý công khai mối quan hệ tình cảm với nam rapper Mang tiền về cho mẹ.

Cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận: “Là chính thức công khai hả chị ơi? Đúng là vị nhà đây rồi. Chúc mừng năm mới. Chúc anh chị mãi hạnh phúc”, “Nhìn Linh và Đen Vâu lại thấy có nét phu thê”, “Anh chị nhà cùng đứng chung sân khấu Vị nhà. Thấy hình là vui nguyên mùa Tết này rồi”, “Dân tình đồn ít có sai. Cầu danh phận cho anh Đen Vâu”, “Đẹp đôi”, “Ton-sur-ton mới chịu cơ”…

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu lần đầu hợp tác với nhau trong MV Gieo quẻ vào đầu năm 2022. Đầu năm 2023, cả hai vướng nghi vấn có quan hệ tình cảm. Tháng 9 cùng năm, việc Đen Vâu làm khách mời trong concert của Hoàng Thùy Linh khiến tin đồn đã lắng xuống lại được khơi lại. Đến đầu năm 2024, mạng xã hội xôn xao trước thông tin hai nghệ sĩ làm lễ ăn hỏi và sinh con.

Thời gian qua, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cũng thường xuyên biểu diễn cùng nhau. Họ song ca tại V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, biểu diễn ca khúc Vị nhà tại đêm nhạc ở Quảng Ninh, sánh đôi tại buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 ở Hà Nội vào năm 2025.

Tháng 9/2025, hai nghệ sĩ còn được thấy đứng sát cạnh nhau trong bức ảnh tụ tập bạn bè do MC Vân Hugo chia sẻ.

Trong khi dư luận đoán già đoán non, hai nghệ sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận. Đến nay, mối quan hệ giữa họ vẫn là ẩn số. Dẫu vậy, người hâm mộ tin rằng giữa họ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cùng tham gia chương trình đón năm mới 2026.