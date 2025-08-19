Lan Phương lần đầu kể hành trình chữa trầm cảm

Tiết lộ về hành trình tự chữa lành tâm hồn, Lan Phương cho biết cô nhận ra vấn đề khiến mình tổn thương khi vô tình đọc bài viết về người độc hại và nạn nhân của bạo hành tâm lý, hồi đầu tháng 3. Sau đó, cô chủ động tìm kiếm và đọc thêm nhiều hơn về các dạng tâm lý khác. "Các mảnh ghép trong quá khứ nhanh chóng được đặt đúng chỗ để tạo ra bức tranh hoàn chỉnh về cả cuộc đời tôi. Hôm đó cũng là ngày tôi kiệt sức, đau nhức và nằm cả ngày trên giường, chỉ có chị giúp việc thấy mà thôi", diễn viên kể lại.

Diễn viên Lan Phương.

Sau thời gian dài tự vực bản thân dậy bằng cách luyện tập, ăn uống khoa học hay chơi đùa với con, Lan Phương nhận ra những việc đó chỉ giải quyết được bề nổi. Đến một ngày cảm thấy quá sức chịu đựng, cô đi gặp bác sĩ tâm thần và được chẩn đoán rối loạn lo âu nặng, trầm cảm nhẹ. Không thể uống thuốc trong thời gian cho con bú, cô gặp thêm ba nhà trị liệu tâm lý. Sau mỗi buổi gặp, cô rút ra thêm một điều quan trọng giúp mình tự chữa lành khỏi tình trạng căng thẳng kéo dài.

"Trước đây, tôi gần như không có mối quan hệ xã hội nào ngoài công việc nên khi có vấn đề, tôi không biết chia sẻ với ai để nghe góc nhìn khác và nhận ra vấn đề bất ổn sớm hơn. Hiện tại, tôi bắt đầu mở lòng với đồng nghiệp, kết nối lại với bạn cũ và không ngần ngại trò chuyện với bác sĩ, các nhà trị liệu tâm lý. Chia sẻ giúp tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì không còn phải gồng lên che đi những vết thương. Tôi có thể chân thành, được là chính mình và nói lên những gì mình đã trải qua", Lan Phương nói về chìa khóa giúp mình vượt qua bóng đen tâm lý.

Lan Phương đọc nhiều sách để tự tìm hiểu những vấn đề tâm lý mình đang mắc phải.

Sau khi học được cách chia sẻ nhiều hơn, cô vơi bớt gánh nặng. Lan Phương kể có khi cô trào nước mắt và thấy nhẹ nhõm nhờ một ánh nhìn thương cảm, một tin nhắn hay một cái ôm của đồng nghiệp. Mỗi lần được mở lòng và nhận lại sự giúp đỡ, cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn, hết khóc và có thể mỉm cười. Khi quá đơn độc, cô chia sẻ trên trang cá nhân và hạnh phúc khi nhận lại tình cảm chân thành cũng như sự tư vấn của mọi người.

Lan Phương chấp nhận những ý kiến trái ngược, thậm chí phản đối việc cô phơi bày vấn đề riêng tư lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô cho rằng điều đó không đáng gì so với những điều tích cực nhận được. Diễn viên cũng muốn lên tiếng để những người đang mệt mỏi vật lộn với khó khăn, tìm cách tự cứu mình.

Song song với việc duy trì luyện tập, ăn uống khoa học, mở lòng hơn, Lan Phương còn tìm đến những cuốn sách giúp phát triển bản thân đồng thời chữa lành tinh thần từ bên trong. Theo diễn viên, bước cuối cùng trong hành trình chữa lành chính là kiên nhẫn để cảm nhận những điều tốt đẹp xung quanh mình, tập trung vào những gì đang có như con cái, công việc, lòng tốt của những người xung quanh.

Lan Phương khi được cấp cứu vào viện giữa lúc căng thẳng tâm lý.

Trước đó, Lan Phương cho biết nhiều năm qua và đặc biệt là từ đầu năm nay, sức khỏe của cô đi xuống với nhiều biểu hiện như: Đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, tụt huyết áp, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp... Những lúc quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ của cô còn bị bào mòn. Cô thấy không còn động lực, bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ... Sau thời gian dài đối mặt với các vấn đề thể chất lẫn tinh thần vì căng thẳng tâm lý do biến cố hôn nhân gây ra, cô hiểu ra rằng đây là những biểu hiện của chứng trầm cảm.

Cuối tháng 7, Lan Phương thông báo ly thân chồng ngoại quốc, bắt đầu làm thủ tục ly hôn từ tháng 5. Khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm, nữ diễn viên cho biết từng nhiều lần rơi vào trạng thái bế tắc, thất vọng trước khi quyết định chấm dứt. Căng thẳng giữa cô và chồng bùng nổ ở giai đoạn cô mang bầu và sinh em bé thứ hai còn anh chuyển công tác đi xa. Sinh con khi không có chồng bên cạnh, áp lực làm mẹ, cảm xúc thay đổi thất thường và sự cô đơn kéo dài khiến cô nhiều lần suy sụp. Cô từng cố gắng bày tỏ với ông xã về những gánh nặng tâm lý nhưng không cảm thấy được thấu hiểu, cô dần thu mình.

"Càng mong chờ sự chia sẻ từ anh ấy, tôi càng thất vọng khi không có gì. Tình trạng lệ thuộc đó càng khiến trầm cảm nặng hơn. Tôi đơn độc trong sự kiệt quệ", diễn viên cho hay.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...