Cao Thái Sơn tái xuất sau thời gian im ắng

Sau một thời gian khá kín tiếng trước truyền thông, ca sĩ Cao Thái Sơn bất ngờ tái xuất trên sân khấu đêm Chung kết Miss Cosmo Vietnam.

Cao Thái Sơn tái xuất trên sân khấu chung kết Miss Cosmo Vietnam.

Xuất hiện trong một trong những tiết mục được mong chờ nhất chương trình, giọng ca Con đường mưa mang đến ca khúc Tất cả hoặc không là gì cả - bản hit gắn liền với tên tuổi anh trong những năm gần đây. Không chỉ thể hiện bằng giọng hát giàu cảm xúc, Cao Thái Sơn còn lần đầu giới thiệu phiên bản remix hoàn toàn mới của ca khúc.

Tất cả hoặc không là gì cả được phát hành năm 2023, do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng được khán giả đón nhận nhờ ca từ sâu sắc cùng cách xử lý cảm xúc đặc trưng của Cao Thái Sơn. Đến nay, đây vẫn được xem là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất của nam ca sĩ sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Sự xuất hiện lần này cũng đánh dấu màn tái ngộ hiếm hoi của Cao Thái Sơn với khán giả sau quãng thời gian anh tập trung nhiều hơn cho cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh. Những năm gần đây, nam ca sĩ thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và các hoạt động kinh doanh riêng.

Thời gian qua, nam ca sĩ sống kín tiếng, tập trung nhiều hơn cho cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh.

Bên cạnh sự nghiệp, Cao Thái Sơn còn nhận được sự quan tâm khi chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống làm cha. Năm 2025, nam ca sĩ lần đầu tiết lộ những câu chuyện phía sau hành trình chào đón con trai, cho biết cậu bé từng được phát hiện dấu hiệu bất thường khi còn trong bụng mẹ nhưng hiện phát triển khỏe mạnh, trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.

Theo dõi trực tiếp đêm Chung kết Miss Cosmo Vietnam, Cao Thái Sơn cũng dành nhiều lời khen cho hai thí sinh Nam Anh và Nam Em. Nam ca sĩ cho biết anh không bất ngờ khi cả hai đạt thành tích cao bởi ngay từ vòng ứng xử, họ đã thể hiện sự tự tin, thông minh và khả năng truyền tải thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Theo giọng ca sinh năm 1985, thành quả mà Nam Anh và Nam Em đạt được là kết quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ và sự nghiêm túc trong việc hoàn thiện bản thân suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Ở tuổi ngoài 40, Cao Thái Sơn không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu như trước. Thay vào đó, anh lựa chọn nhịp sống cân bằng hơn giữa nghệ thuật, kinh doanh và gia đình.