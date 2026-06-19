MC hot nhất Bản tin Thời tiết của VTV bức xúc chuyện bố ruột bị lừa mất 800 triệu mua “hợp đồng kỳ nghỉ”

MC Xuân Anh - Bản tin Thời tiết VTV kể chuyện bố ruột bị lừa mất 800 triệu mua “hợp đồng kỳ nghỉ”

MC Xuân Anh (tên thật là Nguyễn Xuân Anh), sinh năm 1992 tại Hà Nội. Cô là một Biên tập viên, người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cô được khán giả yêu mến gọi với biệt danh "cô gái thời tiết" nhờ đảm nhiệm vai trò MC Bản tin Thời tiết của VTV trong nhiều năm.

Mới đây, MC Xuân Anh vừa đăng đàn kể chuyện bố ruột bị “sập bẫy” hợp đồng kỳ nghỉ của các công ty được “điểm mặt chỉ tên” gây rúng động trên các phương tiện truyền thông thời gian qua.

MC Xuân Anh và bố mẹ trong một kỳ nghỉ. Ảnh: FBNV

Theo MC Xuân Anh, mẹ cô là một nhà giáo nghỉ hưu, không biết đi xe máy, không biết dùng ứng dụng để tự đặt xe đi lại. Vậy nhưng, vào một ngày cách đây khoảng 6 năm, bà đã nhờ con gái đặt xe giúp để tới tham gia một hội nghị tri ân khách hàng với phần quà là gói nghỉ dưỡng miễn phí 3 ngày 2 đêm. Dù mẹ cô chỉ định đến nghe giới thiệu, nhưng sự việc này lại khiến bố của Xuân Anh phản ứng gay gắt.

Trong khi đó, bố của Xuân Anh là một Tiến sĩ khoa học, từng bôn ba qua nhiều quốc gia và từng đi khắp đất nước Việt Nam, sau khi biết chuyện mẹ cô có ý định đến tham dự hội nghị khách hàng đó đã nổi giận đùng đùng, ra sức ngăn cản vợ. Nguồn cơn là vì ông cũng từng bị các công ty lừa đảo mua hợp đồng kỳ nghỉ đưa vào “tròng”, biến thành nạn nhân.

“Sau khi chúng tôi gặng hỏi, bố mới kể về việc đã tham gia hội thảo và tham gia vào đầu tư hợp đồng kỳ nghỉ dài hạn. Vì ngại (có lẽ cũng vì cái tôi cao), lúc ấy bố không nhận là bố bị lừa và cũng không nói rõ là đã đóng một khoản tiền bao nhiêu, chỉ biết là vài trăm triệu. Bố bảo với mẹ tôi rằng: ‘Đừng có tham những cái miễn phí, gặp rồi chúng nó nói cho như bỏ bùa ấy rồi lại mua thêm cái gì không biết đâu’.

Tôi cũng lên mạng tìm hiểu và dò hỏi đồng nghiệp ở lĩnh vực bất động sản về vụ đầu tư các kỳ nghỉ này. Nhưng vì công ty A có cơ sở nghỉ dưỡng ở Cam Ranh thật (hồi đó mọi thứ khá mới nên chưa có nhiều thông tin phàn nàn của các chủ đầu tư), lại cộng thêm việc đồng nghiệp bảo tôi chắc không có lừa đảo gì đâu nên tôi cũng nhẹ dạ cho qua.

Gia đình tôi đã sử dụng kỳ nghỉ 2 lần, lần một vào 3/2021 và lần hai vào 9/2024.

MC Xuân Anh - gương mặt dẫn quen thuộc của Bản tin Thời tiết VTV. Ảnh: FBNV

Sau đó, các hội nhóm phàn nàn kêu ca bị lừa mua hợp đồng kỳ nghỉ xuất hiện nhiều hơn. Tôi lại đặt câu hỏi với bố, mấy bố con lại cùng tìm hiểu kỹ hơn. Sau một thời gian, khoảng cuối năm 2024, đầu 2025, vợ chồng tôi quyết khuyên ngăn ông từ bỏ hợp đồng, cắt dù đau nhưng một lần rồi thôi.

Tới tận bây giờ, sau khi xem các phóng sự của VTV, bố tôi nhận thấy mình không lẻ loi. Quá kinh khủng vì nhiều bậc trí thức cũng bị dẫn dắt, lừa đảo hàng chục tỷ đồng”, MC Xuân Anh kể thêm.

MC Xuân Anh cũng kể thêm rằng, bố của cô đã bị "sập bẫy" theo một kịch bản được chuẩn bị rất kỹ.

Ông nhận được cuộc gọi mời tham dự hội nghị khách hàng. Tại đây, mỗi khách được bố trí làm việc riêng với một nhân viên tư vấn. Những lời giới thiệu về biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, quyền sử dụng kéo dài hàng chục năm, khả năng chuyển nhượng sinh lời cùng những cam kết hấp dẫn liên tục được đưa ra.

“Chữ trong hợp đồng thì nhỏ, ông bà thì không có đủ thời gian để đọc kĩ mọi thứ. 1 tuần nghỉ dưỡng ở 1 căn villa đẹp tuyệt cho 10 người lớn, view biển, có bể bơi riêng, xịn luôn, lại còn được đi tận vài chục năm, ông có thể chuyển nhượng lại cho con cháu. Giá hợp đồng 600 triệu, nhưng thực tế có thể bán lại tới cả tỷ hoặc cao hơn nữa theo thời gian”, MC Xuân Anh kể.

Sau đó, các nhân viên tư vấn của công ty này dùng chiến thuật gây áp lực thời gian. Khách hàng được thông báo nếu không ký ngay sẽ mất suất ưu đãi. Khi khách còn do dự, nhân viên tư vấn tiếp tục đề nghị đặt cọc vài triệu đồng để "giữ chỗ".

"Vì bố tôi tiếc số tiền cọc nên tiếp tục tham gia các buổi tư vấn rồi đóng thêm tiền. Khi không đủ khả năng tài chính, họ giới thiệu vay ngân hàng liên kết với lãi suất ưu đãi. Kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng, bố tôi bị biến thành một quả bóng. Sau đó là chuỗi ngày ông cày tiền trả nợ ngân hàng, đóng phí duy trì mỗi năm gần 20 triệu nữa.

Sau này, khi ông ngừng đóng phí, một đơn vị khác liên hệ, tự nhận là đối tác có thể giúp bán lại hợp đồng với giá hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch, ông phải nộp trước thêm vài chục triệu đồng tiền xác nhận. May mắn, đến thời điểm đó, gia đình đã kịp thời ngăn cản nên ông không tiếp tục mất tiền. Tổng cộng số tiền bọn chúng đã lừa ông ‘cống nạp” rơi vào khoảng gần 800 triệu”, MC Xuân Anh chia sẻ.

MC Xuân Anh tâm sự thêm rằng, bố cô từng có thời gian sống và làm việc ở Israel nên khi nghe người đứng đầu công ty là người Israel, ông càng thêm tin tưởng. Hơn hết, ông chỉ mong dành cho vợ con những kỳ nghỉ dưỡng chất lượng sau nhiều năm lao động vất vả. Chính vì nắm thóp được tâm lý đó nên công ty này đã đưa ông vào “tròng”.

Kết thúc bài viết, MC Xuân Anh bày tỏ sự cảm kích đối với các đồng nghiệp ở VTV đã dũng cảm lên tiếng về các dấu hiệu bất thường trong hoạt động bán hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng những vụ việc liên quan sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ theo quy định của pháp luật.