Nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai của Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của cô đều là nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa truyền thống. Mẹ là một nghệ sĩ tài hoa người gốc Hà Nội, từng hoạt động nghệ thuật biểu diễn (nghệ sĩ hát chèo và chầu văn). Mẹ chính là người truyền lửa đam mê và "giọng hát ngọc ngà" cho Lệ Quyên.

Còn bố của nữ ca sĩ là người gốc Hải Phòng, từng là văn công và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Lệ Quyên là con út và cũng là người duy nhất trong gia đình có 4 anh chị em theo đuổi nghệ thuật.

Bức ảnh kỷ niệm của Lệ Quyên và bố bên cầu Thê Húc (Hà Nội). Ảnh: NVCC

Lệ Quyên từng tâm sự: “Mẹ cho con giọng hát, bố cho con gen viết lách. Con học giỏi Văn từ bé, hoạt ngôn lanh lợi đúng như bản sao của bố - nhà văn đa tài, hóm hỉnh duyên dáng nhất trong lòng con. Mẹ con con nhớ và yêu bố thật nhiều”.

Cách đây 17 năm, bố của Lệ Quyên qua đời sau một thời gian lâm bệnh nặng. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng sự ra đi của ông trong đêm khuya vẫn khiến các thành viên trong gia đình vô cùng bàng hoàng. Nữ ca sĩ từng chia sẻ những ký ức sâu sắc về khoảnh khắc cuối cùng của bố

“Giờ này tròn 17 năm bố đi xa. Cứ đến ngày này, tất cả mọi chuyện hiện lên trong tâm trí con không bao giờ phai một chi tiết nào. Cứ đến ngày này là con lại bâng khuâng, chơi vơi lắm... Mẹ con con nhớ bố nhiều, thương bố nhiều”, Lệ Quyên nghẹn ngào nhớ về người bố đã đi xa.

Giọng ca Tình lỡ cũng tâm sự rằng, cô lớn lên trong sóng gió của gia đình. Tuổi thơ dữ dội nhưng đó là động lực để cô mạnh mẽ lớn lên.

Lệ Quyên quỳ trước mộ bố. Ảnh: NVCC

“Con không bao giờ quên, bố chở con bằng xe đạp từ nhà tới Đại học Văn hoá Hà Nội xem điểm thi đại học. Khi thấy mình đỗ đại học thừa rất nhiều điểm, thay vì vui sướng như bao người, con buồn thiu và quay sang nói với bố: ‘Bố ơi, con đậu rồi, giờ làm gì có tiền để học đại học?’.

Bố bảo: ‘Con gái cứ yên tâm, bố sẽ lo, sẽ vay cho con tiền đóng học. Con gái của bố phải học mới có tương lai, mới gặp được nhiều cơ hội tốt để sau này cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ nghèo vẫn lo cho con học hành nên người’. Và đó là điều tuyệt vời nhất con đã có.

Con luôn luôn nhớ lời bố dạy, giữ tư cách và tự trọng là điều cơ bản của một con người. Con luôn nhắc nhở mình phải trở thành niềm tự hào của bố trong mọi hoàn cảnh. Con vẫn nhỏ bé, con có là ai cũng luôn là út bé bỏng của bố”, Lệ Quyên xúc cảm trải lòng thêm.

Trước đó, nữ ca sĩ cũng bày tỏ rằng, dù bao nhiêu năm có trôi qua thì cô vẫn không quên được giây phút người bố mà cô yêu quý nhất trên đời đang hôn mê bỗng nhiên tỉnh lại nhìn cả nhà rồi đi xa vĩnh viễn.

Lệ Quyên thường xuyên đưa mẹ đi đây đó. Ảnh: NVCC

“Con vẫn nhớ chiều ngày ngày 1/6/2009 (âm lịch), bố đang hôn mê bỗng tỉnh dậy nhìn cả nhà. Bố tỉnh táo lạ thường, con nắm lấy tay bố nói: ‘Con mừng quá, bố khoẻ rồi. Bố cố gắng mau khoẻ về nhà với mẹ con con nhé!”. Sau này con mới biết đó là lần bố hoàn dương rồi đi. Đến rạng sáng hôm sau thì bố đi...!

Con không quên một chi tiết nào dù nhỏ nhất, nhất là chi tiết khi bố đi rồi con mới nước mắt ngắn nước mắt dài đi mua đất cho bố vì con không bao giờ nghĩ đến chuyện bố sẽ đi, con sẽ không được gặp bố nữa...”, Lệ Quyên vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau mất bố.

Từ khi bố qua đời, Lệ Quyên luôn dành sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương vô bờ bến cho mẹ ruột để bù đắp những mất mát, vắng lặng trong lòng bà. Cô luôn coi mẹ là điểm tựa tinh thần và là người đã truyền cho mình trọn vẹn tình yêu nghệ thuật.

Lệ Quyên từng thuyết phục được mẹ vào TP.HCM sống cùng mình. Ảnh: NVCC

Vào cuối năm 2024, Lệ Quyên đã thuyết phục được mẹ vào TP.HCM sống cùng hai mẹ con cô. Trên trang cá nhân, nhiều lần nữ ca sĩ khoe hình ảnh quây quần bên mẹ hoặc đưa mẹ đi du lịch ở những nơi mẹ thích. Cô thường gọi mẹ là “hoa hậu U90”.

Mẹ của ca sĩ Lệ Quyên từng là một nghệ sĩ chèo tài sắc nhưng vì định kiến "xướng ca vô loài" mà bà chưa được đứng trên sân khấu lớn. Giọng hát ngọt ngào của Lệ Quyên chính là được thừa hưởng từ mẹ. Trong lòng nữ ca sĩ “mẹ là ngôi sao của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)”.

“Ngày trước, ông bà ngoại không cho mẹ đi theo nghiệp diễn vì thời đó quan điểm còn khác bây giờ lắm. Và Quyên muốn một lần được đưa mẹ lên sân khấu rực rỡ như thế này để một lần mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc đó”, Lệ Quyên tâm sự.

Nụ cười hạnh phúc của Lệ Quyên bên mẹ. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Giấc mơ có thật đã tiết lộ: “Mẹ là vậy, bao nhiêu tinh hoa mẹ cho con hết rồi, quý nhất là giọng hát ngọc ngà mẹ cho con. Út của mẹ lúc nào cũng như một người đàn ông, nên nói khéo cũng không biết, chỉ biết bù đắp thật nhiều để bao năm nay mẹ sống bình an nhất… Mong mẹ mạnh khỏe để mang lại phúc phần cho chúng con, gửi người ca sĩ hát hay nhất trên đời của con”.

Hiện tại, mẹ của ca sĩ Lệ Quyên đã ngoài 80 tuổi nhưng rất đẹp và minh mẫn. Bà tự tay cắm hoa tươi, soạn đồ lễ để gia đình Lệ Quyên được sống trong không khí ấm cúng nhất mỗi khi về Hà Nội vui xuân đón tết.

Nữ ca sĩ thừa nhận sự khéo léo, thích vun vén cho gia đình và tài nữ công gia chánh của mình cũng là di truyền từ mẹ ruột. Với cô, giá trị của hai chữ gia đình đã thấm nhuần từ khi bản thân còn nhỏ bởi nhìn từ cách mẹ mình sống và ứng xử.