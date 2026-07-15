Bất ngờ vai diễn của Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga trong phim đang chiếu, trùng hợp vụ án buôn lậu kim cương 1.500 tỷ đồng

Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố: Vai diễn người mua kim cương trong phim đang chiếu gây xôn xao vì trùng hợp với vụ án 1.500 tỷ đồng

Thông tin Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố, bắt tạm giam vì bị cáo buộc liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia với tổng trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Bên cạnh diễn biến của vụ án, nhiều khán giả cũng bất ngờ khi phát hiện bộ phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc mà Á hậu này tham gia vẫn đang được công chiếu, với nhiều tình tiết được cho là có sự trùng hợp đáng chú ý với vụ việc ngoài đời thực.

Điều khiến nhiều khán giả chú ý là bối cảnh vũ trường Kim Đô trong phim không chỉ là địa điểm ăn chơi xa hoa mà còn là vỏ bọc của một đường dây buôn lậu kim cương và hàng cấm do nhân vật Madame Sắc (Hồng Ánh thủ vai) điều hành. Xuyên suốt tác phẩm, kim cương không chỉ là món trang sức xa xỉ mà còn trở thành mắt xích trong các phi vụ giao dịch ngầm, những cuộc đối đầu giữa các thế lực tội phạm. Bộ phim cũng khắc họa nhiều phương thức mua bán, vận chuyển và cất giấu kim cương trái phép nhằm tăng tính kịch tính cho câu chuyện.

Hoàng Thị Thanh Nga trong Mesdames Thanh Sắc. Ảnh chụp màn hình trên FBNV lúc 11h ngày 15/7/2026

Chính những chi tiết này đã khiến không ít người liên tưởng đến vụ việc đang gây xôn xao. Nhân vật "quý bà đi mua kim cương" trên màn ảnh lại vướng vòng lao lý ngoài đời thực, tạo nên sự trùng hợp khiến nhiều người bàn tán trên mạng xã hội.

Mesdames Thanh Sắc lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ những năm 1960, xoay quanh cuộc sống của những người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, tiền bạc và những bí mật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng. Phim quy tụ dàn diễn viên như Thanh Hằng trong vai đại mỹ nhân Cầm Thanh và Hồng Ánh trong vai Madame Sắc - bà chủ quyền lực của vũ trường Kim Đô. Tác phẩm khai thác những cuộc đấu đá vì quyền lực, tiền bạc và lòng tham, đồng thời khắc họa thế giới ngầm tội phạm ẩn sau ánh đèn của một Sài Gòn phồn hoa.

Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Thị Thanh Nga được biết đến là một nữ doanh nhân hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực trang sức, đá quý. Sinh năm 1980, tốt nghiệp ngành Ngoại thương của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Á hậu này gây dựng thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu với hệ thống cửa hàng tại nhiều địa phương.

Hoàng Thị Thanh Nga từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Mrs Universe 2022 - Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ. Ảnh: BTC cung cấp

Trong giới sắc đẹp, Hoàng Thị Thanh Nga được mệnh danh là "bà trùm vương miện" khi nhiều năm đồng hành, tài trợ vương miện và trang sức cho các cuộc thi nhan sắc lớn trong nước. Thương hiệu Ngọc Châu Âu cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cuộc thi hoa hậu và chương trình thời trang.

Năm 2022, Hoàng Thị Thanh Nga được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs Universe 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ). Tại cuộc thi diễn ra ở Bulgaria, Á hậu này giành giải thưởng phụ Mother of the Universe ở vòng bán kết trước khi xuất sắc vượt qua gần 100 thí sinh đến từ nhiều quốc gia để đoạt danh hiệu Á hậu 1 Mrs Universe 2022.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và sắc đẹp, Hoàng Thị Thanh Nga còn góp mặt trong dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc. Cô còn xuất hiện trong một vai khách mời (cameo), hóa thân thành một quý bà thượng lưu đến vũ trường Kim Đô để tìm mua kim cương.