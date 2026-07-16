'Bé' Xuân Mai tái xuất sau 20 năm

Xuân Mai góp giọng cùng Xuân Nghi trong ca khúc Có ai quan tâm mình đâu?, dự kiến phát hành lúc 19h ngày 17/7. Đây là lần đầu hai giọng ca gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả cùng xuất hiện trong một sản phẩm.

Trong video giới thiệu MV, hai ca sĩ ôm chầm lấy nhau, không giấu được niềm vui khi hội ngộ sau nhiều năm mỗi người một hướng đi riêng. Xuân Nghi vẫn giữ phong cách trẻ trung, còn Xuân Mai gây chú ý với diện mạo chững chạc, khác hẳn hình ảnh ngôi sao nhí năm nào.

Xuân Mai cho biết hồi hộp khi bước vào phòng thu sau hơn 20 năm. Áp lực lớn nhất của lần tái xuất, theo cô, là khán giả vẫn nhớ mình qua hình ảnh "bé Xuân Mai", trong khi cô mong được nhìn nhận ở phiên bản trưởng thành hiện tại.

Sau nhiều năm không liên lạc, Xuân Nghi chủ động nhắn tin mời cô tham gia dự án; cuộc gặp gỡ diễn ra nhờ kết nối của một người bạn chung.

Xuân Mai tên thật Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995, con của ca sĩ Tuấn Cảnh và nghệ sĩ guitar Thu Thu. Hai tuổi, cô đã lên sân khấu biểu diễn, gây sốt với các ca khúc thiếu nhi Con cò bé bé, Cái bống, Cháu lên ba. Cô phát hành hơn 30 album cá nhân và chung, có liveshow riêng đầu tiên năm 5 tuổi tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Năm 9 tuổi, Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư, sự nghiệp ca hát tạm dừng từ đó. Năm 21 tuổi, cô kết hôn với chồng hơn 8 tuổi, sau đó sinh liền ba con Bean, Bo và Nu trong ba năm. Để trang trải cho gia đình đông con, vợ chồng cô rời công việc ngân hàng, chuyển sang làm nghề nail. Hiện Xuân Mai sống cùng chồng, ba con và mẹ ruột tại bang Ohio.

Ca sĩ Xuân Mai.

Tháng 5/2022, Xuân Mai ngừng cập nhật mạng xã hội. Đến tháng 9/2025, sau ba năm im ắng, cô đăng trở lại hình ảnh, video gia đình đi dã ngoại, câu cá, các con học tập, vui chơi.

Khi đó, cô cho biết sẽ đưa các con về thăm quê khi các bé cứng cáp hơn, đồng thời thừa nhận chưa có dự định quay lại ca hát. Dự án cùng Xuân Nghi lần này đánh dấu bước chuyển rõ rệt nhất của cô sau nhiều năm rời xa sân khấu.