Đàm Vĩnh Hưng "tậu" đất xây biệt thự sau vài tháng mở quán cà phê

Trong video, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện giữa khu đất còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, sở hữu diện tích rộng rãi, mặt tiền thoáng và đã được san lấp để sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công. Dù công trình chưa hoàn thiện, vị trí đắc địa cùng quy mô khu đất khiến nhiều người cho rằng đây sẽ tiếp tục là một cơ ngơi bề thế khác của “ông hoàng nhạc Việt”.

Đàm Vĩnh Hưng đang thi công trên khu đất mới mua. Ảnh: FBNV

Đi kèm đoạn clip, Đàm Vĩnh Hưng hài hước chia sẻ: “Mấy bé ơi! Đừng hỏi anh bán đất nữa nha. Tìm cả tháng trời mới được một cái ‘rẻo nhỏ’ này làm chỗ chui ra chui vào thôi hà!”.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi nam ca sĩ gây chú ý khi quyết định chuyển nhượng căn biệt thự trăm tỷ tại cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ — nơi gắn bó với anh suốt 17 năm. Được biết, căn nhà rộng gần 400 m2 đã được bán với mức giá ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi chia tay biệt thự cũ, Đàm Vĩnh Hưng hiện chuyển sang ở nhà thuê trong thời gian chờ xây dựng tổ ấm mới. Nam ca sĩ cho biết việc thay đổi nơi ở nhằm mang đến môi trường sinh hoạt và học tập thuận tiện hơn cho con trai.

Trước đó tháng 2/2026, Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cà phê tại khu Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn từ giới nghệ sĩ và người hâm mộ.

Không gian quán được thiết kế theo phong cách Indochine mang đậm nét hoài cổ, tạo cảm giác sang trọng nhưng gần gũi. Đây là dự án kinh doanh được nam ca sĩ ấp ủ trong thời gian dài và đến đầu năm nay mới chính thức hiện thực hóa.

Bên tron quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: FBNV

Sau khi chuyển nhượng căn biệt thự cũ, Đàm Vĩnh Hưng xem quán cà phê như không gian sinh hoạt thường xuyên mới của mình. Trong suốt thời gian khai trương, nam ca sĩ tạm gác nhiều công việc để trực tiếp có mặt tại quán, đón khách, giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, tổ chức bốc thăm trúng thưởng và biểu diễn phục vụ khán giả mỗi ngày.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã đầu tư đáng kể cho việc thuê mặt bằng, cải tạo và thiết kế toàn bộ không gian nội - ngoại thất theo phong cách cá nhân. Riêng trong ngày đầu khai trương, hơn 200 nghệ sĩ, bạn bè thân thiết cùng đông đảo người hâm mộ đã đến chung vui.

Trước thông tin cho rằng anh ngừng ca hát để tập trung kinh doanh, nam ca sĩ khẳng định lịch biểu diễn của mình vẫn kín đến hết tháng 6, chủ yếu rơi vào các ngày cuối tuần. Việc kinh doanh cà phê, theo anh, chỉ là hướng đi song song nhằm tận dụng thời gian rảnh, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập và nền tảng ổn định cho gia đình.

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt trong hơn 20 năm qua. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc quen thuộc như “Say tình”, “Bình minh sẽ mang em đi”, “Xin lỗi tình yêu”, “Nửa vầng trăng”… Với phong cách biểu diễn đặc trưng và lượng người hâm mộ đông đảo, anh được công chúng ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Việt”. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh và giải trí.